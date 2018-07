Πιέζει για «ευρωπαϊκή λύση» στο προσφυγικό η Κομισιόν

Με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια των 445 ανθρώπων ανοιχτά της Ιταλίας

Την ανάγκη να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση, στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια των 445 μεταναστών που αποβιβάστηκαν ύστερα από δύο ημέρες στην Ιταλία.



Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπενθύμισε ότι η αποβίβαση των 445 μεταναστών σε ιταλικό έδαφος έγινε έπειτα από συνεννόηση έξι κρατών μελών (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και Γερμανία) να μοιραστούν την υποδοχή τους.



«Η Επιτροπή πιστεύει ότι τέτοιου είδους ad-hoc λύσεις δεν είναι βιώσιμες και καλεί σε μια νέα προσπάθεια εξεύρεσης ευρωπαϊκής λύσης, στη βάση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου» ανέφερε ο Μ. Σχοινάς.



Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Μετανάστευσης, Νατάσα Μπερτό, ανέφερε ότι η Επιτροπή εργάζεται σε δύο τομείς. Πρώτον, στη συνεργασία με τρίτες χώρες, μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους διεθνείς εταίρους.



Δεύτερον, η Επιτροπή εργάζεται για να αποσαφηνίσει τη λειτουργία των «ελεγχόμενων κέντρων» μεταναστών εντός της ΕΕ. Η Ν. Μπερτό ανέφερε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού για τα «ελεγχόμενα κέντρα» καθώς και για το πώς η ΕΕ θα συνδράμει τα κράτη-μέλη που θα τα δεχτούν στο έδαφός τους.



