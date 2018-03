Αθήνα

Ημερίδα για τα «Αγροτικά μνημεία της Νάξου ΙΙ» συνδιοργανώνουν η ΜΟΝUMENTA και ο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ την Κυριακή 1 Απριλίου (19.00) στο Θεατρικό Μουσείο Ι. Καμπανέλλης στη Χώρα της Νάξου.





«Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και της επιστροφής ανθρώπων στην ενδοχώρα της Ελλάδας, των νέων αναγκών της αγροτικής παραγωγής, της τουριστικής πίεσης ή της νοσταλγικής θεώρησης ενός χαμένου πια τρόπου ζωής, παρατηρούμε ένα συστηματικό ενδιαφέρον γύρω από το αγροτικό τοπίο των νησιών και των σχετικών αγροτικών κατασκευών που φιλοξενεί» αναφέρουν από την Monumenta.





Άλλωστε, η Νάξος, ένα νησί που συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία της στον αγροτικό τομέα έχει αλλά και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αγροτική της κληρονομιά. Αλώνια, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, μιτάτα, πηγάδια, ξερολιθιές, δεξαμενές, καμίνια, πατητήρια, γεφύρια, κρήνες, μονοπάτια και πολλά άλλα κτίσματα αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης, τα περισσότερα προϊόντα ανώνυμης, χρηστικής, λαϊκής αρχιτεκτονικής, διατηρούνται σήμερα στο νησί των Κυκλάδων.





Πρόκειται για μνημεία που χρονολογούνται από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα και διηγούνται με τον πιο εύληπτο τρόπο την καθημερινότητα των Ναξιωτών, κυρίως του 19ου και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου του νησιού.





Μνημεία κατασκευασμένα με τεχνικές που απαιτούσαν ιδιαίτερη δεξιότητα αλλά σήμερα απειλούνται από την αλλοίωση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων.





«Η επιθυμία μας, με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, είναι να ανακοπεί αυτή η σταδιακή αλλοίωση του αρχιτεκτονικού πλούτου καθώς επίσης να διερευνηθεί η σχέση των Ναξιωτών με τα μνημεία τους» εξηγεί μιλώντας στο Βήμα η αρχαιολόγος κυρία Ειρήνη Γρατσία, συντονίστρια της οργάνωσης Monumenta για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.





Η ημερίδα, σε συνέχεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το 2016 στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Τοπικές Κοινωνίες & Μνημεία» και Co-creating heritage; Bottom-up planning for heritage management in rural areas (AHRC Cultural Value, Follow on Funding Scheme) εστιάζει σε όλα τα κτίσματα αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης τα περισσότερα προϊόντα ανώνυμης, χρηστικής, λαϊκής αρχιτεκτονικής, και υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων, συνεχίζει τη συζήτηση για το νομικό πλαίσιο προστασίας, την τουριστική, λειτουργική και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους, τη σχέση τους με τον άυλο πολιτισμό του νησιού και τα σχετικά επαγγέλματα του αγρότη και του βοσκού αλλά και τους τρόπους προστασίας και ένταξής τους στο απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.





Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερίδας, ο κ. Στέλιος Λεκάκης θα κάνει μια ανακεφαλαίωση των συζητήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ο κ. Γιάννης Βερώνης θα μιλήσει για την πολιτιστική σημασία και τον προορισμό των αγροτικών μνημείων της Νάξου, ο κ. Κωνσταντίνος Τουμπακάρης για τους ανεμόμυλους και τους νερόμυλους της Νάξου και η κυρία Κατερίνα Κανακάρη θα επεκταθεί στην καταγραφή και την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς της Αμοργού.