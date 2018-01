Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Timothée Chalamet (@tchalamet) στις 15 Ιαν, 2018 στις 8:51 μμ PST

Τα βήματα της Ρεμπέκα Χολ ακολουθεί και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει ολόκληρο το ποσό που έλαβε για να παίξει στη νέα ταινία του Γούντι Άλεν «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη».Τα χρήματα ο 22χρονος ηθοποιός θα τα δωρίσει στους οργανισμούς Time's Up, RAINN (στο εθνικό δίκτυο κατά του βιασμού, της κακοποίησης και της αιμομιξίας) και στο κέντρο LGBT της Νέας Υόρκης. Στο φιλμ παίζει επίσης η ποπ σταρ Σελίνα Γκόμεζ, η Έλ Φάνινγκ και ο Τζουντ Λο.«Σε μερικές πρόσφατες συνεντεύξεις μού ζητήθηκε να σχολιάσω την απόφασή μου να δουλέψω το περασμένο καλοκαίρι για μια ταινία του Γούντι Άλεν» γράφει ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο Instagram.Και συνεχίζει: «Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω κατευθείαν στο ερώτημα εξαιτίας των συμβατικών μου υποχρεώσεων. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι: δεν θέλω να κερδίσω από την εργασία μου στην ταινία αυτή και για το σκοπό αυτό θα δωρίσω ολόκληρο τον μισθό μου σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις: στο TIME'S UP, το LGBT Center της Νέας Υόρκης και το RAINN. Θέλω να είμαι άξιος και να στέκομαι στο πλάι με γενναίους καλλιτέχνες που αγωνίζονται για όλους τους ανθρώπους να αντιμετωπίζονται με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που τους αξίζει».Ο Σαλαμέ, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Call Me by Your Name» και συμπρωταγωνιστεί στην ταινία «Lady Bird», δήλωσε ακόμα ότι «έμαθα αυτό, ότι ένας καλός ρόλος δεν είναι το μόνο κριτήριο για την αποδοχή μιας δουλειάς. Αυτό μου έγινε πιο κατανοητό τους τελευταίους μήνες, έχοντας δει τη γέννηση ενός ισχυρού κινήτρου για το τέλος της αδικίας, της ανισότητας και πάνω από όλα της σιωπής».