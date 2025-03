Βαγγέλης Μαρινάκης: We keep on dreaming…

Ο μύθος λέει πως το «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» δόγμα του Ολυμπιακού κατασκευάστηκε ένα δύσκολο, παγωμένο βράδυ στο Μάντσεστερ, έντεκα χρόνια πίσω: Μια νύχτα 0-3 και αποκλεισμού από τη Γιουνάιτεντ, Μάρτη του 2014. Το σκάρωσε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έξω από τα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ» και έμελλε να αποτελέσει μέρος της φιλοσοφίας του ερυθρόλευκου κλαμπ. Τέσσερις λέξεις στη σωστή σειρά που έμειναν εκεί για να θυμίζουν το αυτονόητο: Πως δεν συναντάς τα θαύματα αν δεν τα πιστεύεις…

Πόσοι άραγε δεν σκέφτηκαν εκείνες τις λέξεις του Βαγγέλη Μαρινάκη (σ.σ. αυτήκοος μάρτυς εκείνο το βράδυ και ο αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, Γιάγια Τουρέ) στις αρχές του καλοκαιριού όταν οι Ερυθρόλευκοι έψαχναν χώρο στο δωμάτιο με τα τρόπαια για τα δύο ευρωπαϊκά (Conference League, Youth League);

Οταν ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ευρωπαϊκός σύλλογος στην ιστορία που κατακτά την ίδια σεζόν τα μισά (2/4) τρόπαια της UEFA. Και τελικά πόσοι δεν συντονίστηκαν με την άποψη πως τελικά (και) σε μια τόσο σύνθετη δουλειά όπως το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρώτα κερδίζεις με το μυαλό και έπειτα με μια μπάλα να κυλά στο χορτάρι.

Ο γόρδιος δεσμός που λύθηκε

Ειδικά στην περίπτωση των Ερυθρόλευκων, η ιστορία αυτή έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διότι ο Ολυμπιακός, ο μεγάλος Ολυμπιακός της Ελλάδας, πέρασε μια μακρά περίοδο που όσο καλά του πήγαιναν τα πράγματα εντός των συνόρων, τόσο δεν μπορούσε να καταφέρει κάτι σημαντικό έξω από αυτά. Και πήρε κάποια στιγμή διαστάσεις αυτή η υπόθεση. Και πάντα συνέβαινε κάτι. Ενας αέρας στο ΟΑΚΑ που μπέρδεψε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο στον προημιτελικό με τη Γιουβέντους.

Το icon-γκολ της καριέρας του Στίβεν Τζέραρντ στο «Ανφιλντ». Αποκλεισμοί σε ισοβαθμίες με 10 κερδισμένους βαθμούς σε ομίλους Champions League των τεσσάρων ομάδων. Τραυματισμοί. Αποβολές. Συνδυασμοί αποτελεσμάτων: λες και εξελίσσονταν μια μικρή συνωμοσία του σύμπαντος.

Τα έζησε όλα αυτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης σαν οπαδός. Τον σημάδεψαν. Και όταν ήρθε η ώρα να πιάσει το τιμόνι, φαίνεται πως είχε κατά νου να τη «λύσει» αυτή την κατάρα με τον μοναδικό τρόπο που γλιτώνεις από δαύτες. Ξεριζώνοντάς την. Ο δικός του Ολυμπιακός πολύ γρήγορα άρχισε και πάλι να νικά κάποιες από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης: Ντόρτμουντ, Μαρσέιγ και Αρσεναλ τον χειμώνα του 2011 συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς στο Champions League, αλλά χάνοντας το εισιτήριο για τους «16».

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έζησε ως οπαδός πολλές ευρωπαϊκές απογοητεύσεις. Και όταν ήρθε η ώρα να πιάσει το τιμόνι, ξόρκισε την κατάρα. Ξεριζώνοντάς την».

Αρσεναλ και – μέσα και έξω – Μονπελιέ τον χειμώνα του 2012 συγκεντρώνοντας ξανά 9 βαθμούς τον χειμώνα του 2012, αλλά και χάνοντας ξανά το εισιτήριο για τους «16». Φτάνοντας στους 10 βαθμούς κόντρα σε Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα, Αντερλεχτ και παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» τον χειμώνα του 2013 αλλά ζώντας το… σοκ του Μάρτη με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-0 στο Φάληρο, 0-3 στην Αγγλία από την παράσταση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι αλλά και μια από τις χειρότερες διαιτησίες που προέκυψαν ποτέ στα Κύπελλα Ευρώπης.

Μην τα παρατάς!

Ηταν μεγάλη η απογοήτευση εκείνο το βράδυ στο «Ολντ Τράφορντ». Και έχει τεράστια σημασία ότι μια νύχτα σαν αυτή ήταν που ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ατάκα που σήμερα το club την καταλαβαίνει ως κομμάτι του DNA του. Μπήκε στα αποδυτήρια. Εδωσε συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια και το όμορφο ταξίδι. Και δεν θέλησε να πει τίποτε άλλο πέρα από «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» που εκείνη τη στιγμή έμοιαζε με «δεν τα παρατάμε», «δεν το βάζουμε κάτω», «δεν τελειώσαμε».

Ποια ήταν η επόμενη φορά που χρησιμοποίησε την ίδια ατάκα; Πέντε μήνες μετά, Σεπτέμβρη του 2014, στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2) στην πρεμιέρα του επόμενου Champions League. Μόνο που αυτή τη φορά το «We keep on dreaming» ήταν κάτι σε «δεν σταματάμε, δεν μας φτάνει, δεν έχει ταβάνι ο ουρανός»… Εκείνη τη χρονιά οι Πειραιώτες στο Champions League νίκησαν και τη Γιουβέντους και τη Μάλμε. Και έφτασαν και πάλι στους 9 βαθμούς. Και αποκλείστηκαν ξανά από τους «16». Αλλά και πάλι δεν το έβαλαν κάτω.

Και τα χρόνια που ακολούθησαν στην Ευρώπη, ήταν πάντα εκεί. Και την επόμενη χρονιά, νίκησαν για πρώτη φορά την Αρσεναλ στο Emirates δημιουργώντας αίσθηση κάτω από τα αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης. Και προσπάθησανκάθε φορά να είναι και πιο έτοιμοι τον Φλεβάρη για τα νοκάουτ – συνήθως του Europa League. Και φλέρταραν ξανά και ξανά με κάτι μεγαλύτερο. Και άρχισε η «keep on dreaming» ιδέα να γεμίζει τους τοίχους του Ρέντη, αλλά και τις ψυχές των φιλάθλων. Να εντάσσεται στο λεξιλόγιο του club. Να το αναφέρουν με συνέπεια οι προπονητές των υποδομών και στους μικρότερους, στα τμήματα υποδομής.

Και τον Φλεβάρη του 2020 ξανά στο Emirates κόντρα στην Αρσεναλ ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πρόκριση που πιθανόν έδειξε τέσσερα χρόνια πριν απ’το Conference League, ότι το club ήταν πλέον έτοιμο περιμένοντας τις σωστές προϋποθέσεις για να αρπάξει την ευκαιρία του. Και όταν έγινε δεν το έκαναν μόνο οι μεγάλοι, αλλά και οι πιτσιρικάδες Κ-19 κατακτώντας το Youth League.

Στο μεταξύ στα χρόνια που πέρασαν το «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» ακούστηκε στο λιμάνι του Πειραιά πλάι στους πρόσφυγες, όταν ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης άνοιξε τη μεγάλη του αγκαλιά δίνοντας το παράδειγμα. Ακούστηκε σε βράδια δύσκολα της πιο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που βρήκε μεταπολεμικά τη χώρα, όταν ο Ολυμπιακός επιβεβαίωνε με τη φιλανθρωπική του δράση την επιθυμία του να «επιστρέψει την αγάπη». Και δεδομένα σχημάτισε τη δική του ιδιαίτερη παρακαταθήκη. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βάζει σταθερά το λιθαράκι του. Είτε με συμβολισμούς, είτε με αποφάσεις ουσίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Εποχή Μεντιλίμπαρ

Το άλλο ήταν τον περασμένο Φλεβάρη η απόφαση της πρόσληψης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ως τρίτο προπονητή της σεζόν, αν όχι «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»; Ο Βάσκος ένα χρόνο πριν είχε αναλάβει τον Μάρτη τη Σεβίλλη που πήγαινε για… φούντο στη La Liga. Με την προσωπικότητα και τις παρεμβάσεις του όχι μόνο την έβγαλε από το αδιέξοδο, αλλά την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Πέρασαν οι Ανδαλουσιάνοι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Γιουβέντους και ανάγκασαν τον Ζοσέ Μουρίνιο (Ρόμα) στην πρώτη ήττα του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οταν έπεσε στο τραπέζι το όνομά του για τον Ολυμπιακό, ο ιδιοκτήτης δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή. Και ας νόμιζαν οι περισσότεροι πως η σεζόν είχε τελειώσει. Εναν μήνα μετά, οι Ερυθρόλευκοι δέχονταν εκείνο το 1-4 χαστούκι από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που ουσιαστικά προμήνυε τον αποκλεισμό τους από το Conference League. Τι έκανε το ίδιο βράδυ ο πρόεδρος; Ανανέωσε το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ για την επόμενη σεζόν! Ναι, όχι μόνο λόγια. Και αποφάσεις «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε». Και τα υπόλοιπα τα έφερε το ποδόσφαιρο.

Η προτροπή που έγινε φάρος

Με την ευκαιρία: Φλεβάρη του 2024 δεν είχε μόνο ο Ολυμπιακός τα θέματά του. Και η άλλη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν τα πήγαινε καλά στην Premier League. Τη συνέχεια την αποκάλυψε ο ίδιος σε μια μεγάλη συνέντευξή του στο Sky Sport: Φιλοτέχνησε… την έκφραση never give up και «είπα στην ομάδα μου να φτιάξουν εκατό κομμάτια και να τη μοιράσουν σε όλους. Στους προπονητές. Στους ποδοσφαιριστές. Να τα βλέπουν το πρωί που ξυπνούν και να ακολουθήσουν το μήνυμα». Το never give up είναι φυσικά και στο δικό του γραφείο. Ακριβώς πλάι στην keep on dreaming προτροπή που πριν δείξει τον δρόμο στον Ολυμπιακό, έγινε ο δικός του φάρος…