Παγκόσμιος θρήνος για τον «Black Panther» – Κατέρριψε κάθε ρεκόρ το tweet για το θάνατό του

Θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο θρηνούν με μηνύματα στο Twitter τον θάνατο του ηθοποιού, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, πρωταγωνιστή των ταινιών «Black Panther» και «Get on Up», ο οποίος πέθανε την Παρασκευή μετά από μάχη τεσσάρων ετών με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι θαυμαστές δεν σταματούν να εκφράζουν την αγάπη τους για τον Αμερικανό ηθοποιό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με την οποία ανακοινώθηκε η τραγική είδηση έγινε το tweet με τα περισσότερα likes στο Twitter. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 6,8 εκατομμύρια likes και 3 εκατομμύρια retweets και σχόλια.

Εκτός αυτού, οι θαυμαστές του ηθοποιού διοργανώνουν προβολές της ταινίας «Black Panther» χρησιμοποιώντας τα hashtag #BlackPanther #WakandaForever.

Ως αποτέλεσμα, το Twitter έχει ενεργοποιήσει ξανά το αρχικό emoji «Black Panther» για να βοηθήσει τους θαυμαστές να συνδεθούν και να μιλήσουν για την κληρονομιά του Μπόουζμαν.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διαγνώσθηκε το 2016 και μας έδωσε επτά ταινίες, ενώ ήταν άρρωστος» έγραψε σε σχόλιο ένας χρήστης.

«Ελπίζω να γνώριζε τον αντίκτυπο που είχε στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ήξερε πόσο αγαπήθηκε και πόσοι θαύμαζαν το ταλέντο του. Πόσα άτομα – μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια, άνδρες, γυναίκες – τον εκτιμούσαν» αναφέρεται σε ένα άλλο σχόλιο.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε γεννηθεί στη Νότια Καρολίνα και κέρδισε τον πρώτο του ρόλο σε ηλικία επτά ετών, το 1970 με εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά «All My Children». Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα, άρχισε να συμμετέχει ως γκεστ σε σειρές της δεκαετίας του 2000, όπως «Law & Order», «CSI: NY», «ER» μεταξύ άλλων. Σταθερούς ρόλους είχε αργότερα στις σειρές «Lincoln Heights» και «Persons Unknown».

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία «42» στον ρόλο του παίκτη του μπέιζμπολ Τζάκι Ρόμπινσον.

Δεν ήταν απλώς ταλαντούχος μπροστά από την κάμερα, ήταν επίσης ταλαντούχος συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας. Το έργο του «Deep Azure» του 2006 παρουσιάστηκε στο Σικάγο και προτάθηκε για το βραβείο Joseph Jefferson.

Αφού αποφοίτησε με πτυχίο Καλών Τεχνών στη σκηνοθεσία από το Πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παρακολούθησε το διάσημο θερινό θεατρικό πρόγραμμα στη Βρετανική Αμερικανική Δραματική Ακαδημία στην Οξφόρδη. Μια ομάδα σπουδαστών θεάτρου από το Χάουαρντ είχε γίνει δεκτή στο πρόγραμμα, αλλά ο Μπόουζμαν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχει, οπότε μία από τις καθηγήτριές του, η ηθοποιός Φιλίσια Ρασάντ, ζήτησε από τους διάσημους φίλους της να βοηθήσουν. Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον χρηματοδότησε τον Μπόουζμαν, κάτι το οποίο ο πρωταγωνιστής του «Black Panther» αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2018.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020