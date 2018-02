Νέο ρεκόρ στον τουρισμό περιμένουν το καλοκαίρι

Αυξημένες κατά 15%-20% είναι οι προκρατήσεις από όλες τις αγορές για τη φετινή τουριστική σεζόν στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/02/2018 19:19

Αυξημένες κατά 15%-20% είναι οι προκρατήσεις από όλες τις αγορές για τη φετινή τουριστική σεζόν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.



«Το 2018 προδιαγράφεται εξαιρετικό για τον ελληνικό τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κουντουρά, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στην έκθεση HORECA 2018.



Η υπουργός απέδωσε τα ιστορικά ρεκόρ αφίξεων-εσόδων της τελευταίας τριετίας «στην επιτυχή εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική», όπως είπε, και στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια, τους τουριστικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.



«Οι διαπραγματεύσεις και στρατηγικές συμφωνίες που συνάψαμε με τους μεγαλύτερους διεθνείς ταξιδιωτικούς ομίλους και αεροπορικές εταιρίες, συνέβαλαν στην αύξηση του τουριστικού μας μεριδίου για τρίτη συνεχή χρονιά και στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας όλων των ελληνικών προορισμών», επεσήμανε η κυρία Κουντουρά, αναφέροντας ενδεικτικά ότι πέρυσι υπήρξαν επιπλέον 2.000 πτήσεις από το εξωτερικό προς τη χώρα μας, ενώ και φέτος θα υπάρξουν επιπλέον πτήσεις και νέες συνδέσεις.



Ωστόσο, την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να παραμένει υψηλή, καθώς στο τετράμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου καταγράφεται το 70% των αφίξεων και σχεδόν το 80% των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, πέντε Περιφέρειες της Ελλάδας (Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά) συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των τουριστικών ροών στη χώρα.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2017 καταγράφηκε ποσοστιαία άνοδος κατά 11,3% στο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο. Πάντως, όπως υποστηρίζει η μελέτη, «η ονομαστική αύξηση που παρατηρείται στο ακαθάριστο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, δεν συνοδεύεται και από αύξηση στο αντίστοιχο καθαρό έσοδο, καθώς το ξενοδοχειακό προϊόν επιβαρύνεται υπέρμετρα από άμεση και έμμεση φορολογία».



Επίσης, όπως καταγράφηκε στη μελέτη του ΙΤΕΠ, το μέσο μέγεθος του ελληνικού ξενοδοχείου παραμένει για χρόνια σταθερό και κυμαίνεται γύρω στα 42 δωμάτια.



Ακόμη, επισημαίνεται ότι το 85% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία προέρχεται από αλλοδαπούς επισκέπτες, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που υφίστανται τα ξενοδοχεία που βασίζονται στον εσωτερικό τουρισμό.

Στην περίοδο 2012-2017 άνοιξαν 498 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 17.153 δωματίων, ενώ διέκοψαν τη λειτουργία τους 427 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 11.715 δωματίων.



Από την πλευρά του, ο νέος πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, τόνισε ότι «ο ελληνικός τουρισμός, στην περίοδο της κρίσης έγινε ο κινητήρας για να δουλέψουν οι μηχανές της οικονομίας και “έβαλε πλάτη” σε τομείς, όπως η πρωτογενής παραγωγή και η απασχόληση».



Ο πρόεδρος του ΞΕΕ, παρουσίασε έναν Οδικό Χάρτη πέντε σημείων – κλειδιών «που μπορούν πραγματικά να ξεκλειδώσουν την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής ξενοδοχίας», όπως ανέφερε.

Ξεκινώντας από το θέμα της υπερφορολόγησης, ο κ. Βασιλικός τόνισε χαρακτηριστικά: «Η λοκομοτίβα θέλει κάρβουνο και ράγες για να τρέξει. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πόσα πολλά περισσότερα θα μπορούσε να δώσει ο τουρισμός και το ελληνικό ξενοδοχείο αν δεν ζούσαμε αυτό το καθεστώς της υπερφορολόγησης, με κορωνίδα το φόρο διαμονής, για τον οποίο θέση όλων των ξενοδόχων είναι ότι κάνει ζημιά και πρέπει να καταργηθεί».



Ως δεύτερο κομβικό ζήτημα που χρήζει άμεσης λύσης, ο κ. Βασιλικός ανέφερε τον αθέμιτο ανταγωνισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων. «Ο ελληνικός τουρισμός θέλει όραμα και πρόγραμμα. Δεν πρόκειται να πετύχουμε κανέναν ποιοτικό στόχο αναβάθμισης του προϊόντος μας, επιδοτώντας ημιυπόγεια στο Κουκάκι, που εξαιρούνται και από τον φόρο διαμονής», τόνισε χαρακτηριστικά.



Ως τρίτο μεγάλο πρόβλημα για τον τουρισμό, ο πρόεδρος του ΞΕΕ ανέφερε το ζήτημα των υποδομών, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στις σχέσεις της ξενοδοχίας με το τραπεζικό σύστημα (τέταρτο πρόβλημα).

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ξένες επενδύσεις, ο κ. Βασιλικός ανέφερε ότι είναι καλοδεχούμενες, ζήτησε όμως από την πολιτεία «να μην αγνοεί τον υφιστάμενο κλάδο της ξενοδοχίας που αποτελεί και τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στη χώρα, δεδομένου ότι κάθε χρόνο επενδύει σημαντικά για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του».



