Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι δεν θα απονείμει βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου αναβάλλεται και η Σουηδική Ακαδημία σκοπεύει να το απονείμει το 2019.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 Μαΐου 2018