Σε πάνω από 1.000 επισκέπτες του Ταζ Μαχάλ, ζητήθηκε να εκκενώσουν το εμβληματικό μνημείο της Ινδίας, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα

που δέχτηκαν οι αρχές.

Ειδικότερα, άγνωστος κάλεσε την αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι εκρηκτικός μηχανισμός έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του μαυσωλείου και θα εκραγεί σύντομα.

Στο σημείο έσπευσε η ασφάλεια του μνημείου ψάχνοντας για τον εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο αυτό που θεωρεί πιο πιθανό η αστυνομία είναι ότι πρόκειται για φάρσα.

#Tajmahal premises has been cleared for search operations by CISF and ASI after a threatening call at police Control room to blow the monument. @adgzoneagra @IpsBablooKumar @agrapolice @CISFHQrs pic.twitter.com/EeTExLEu9B

— Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) March 4, 2021