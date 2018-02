Είναι 12 Φεβρουαρίου 2015 στο Σλιπ Τρέιν Αρένα, έδρα των Σακραµέντο Κινγκς, οι οικοδεσπότες τα έχουν βρει σκούρα απέναντι στους φιλοξενουµένους Μιλγουόκι Μπακς και ο 35χρονος βετεράνος φόργουορντ Ρέτζι Εβανς έχει µια απορία από τον πάγκο της οµάδας του. «Πόσων χρόνων είσαι;» ρωτάει τον Γιάννη Αντετοκούνµπο σε µια στιγµή που ο νεαρός άσος των Μπακς περνάει στο παρκέ από κοντά του. «Είκοσι» απαντά εκείνος. «Οχι, ρε φίλε» λέει ο Εβανς. Η έκπληξη και η εκτίµηση που διακρίνει κανείς στο βλέµµα του παλιού µεσούντος του αγώνα είναι πηγαίες, εξ ου και η σκηνή είναι ίσως πιο δυνατή από το πλήθος των επαίνων που ο Γιάννης λαµβάνει σε καθηµερινή πλέον βάση.



«Χαίρομαι να τον βλέπω να παίζει» έλεγε τον Δεκέμβριο του 2017 ο πεντάκις πρωταθλητής με τους Λος Αντζελες Λέικερς και πλέον απόστρατος Κόμπι Μπράιαντ. «Μπορεί να γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών» σημείωνε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ο νυν πρωταθλητής με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Κέβιν Ντουράντ. «Θα τον πάρω στην ομάδα μου για να μη μου ξανακαρφώσει στα μούτρα, όπως πέρυσι» πληροφορούσε τους δημοσιογράφους ο συμπρωταθλητής του, Στέφεν Κάρι, στις 18 Ιανουαρίου 2018. Και όντως ο Κάρι το είπε και το έκανε: όπως του δίνουν το δικαίωμα οι νέοι κανόνες που καταργούν από εφέτος το παραδοσιακό σχήμα «Ανατολή - Δύση» για χάρη ενός συστήματος όπου οι πρώτοι της ψηφοφορίας των φιλάθλων διαλέγουν την παρέα τους στον αγώνα, επέλεξε τον Αντετοκούνμπο ως συμπαίκτη του στο All-Star Game που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) στο Στέιπλς Σέντερ του Λος Αντζελες.



Κατά µία έννοια, αυτό το All-Star Game αποτελεί το επιστέγασµα των όσων έχει πετύχει ο Γιάννης στο NBA από το 2013 έως σήµερα. Κατευθείαν από την ελληνική Α2 και τον Φιλαθλητικό, προσγειώθηκε στα 18 του σε µια πραγµατικότητα όπου πολλοί νέοι µπασκετµπολίστες αποπροσανατολίζονται βλέποντας οµάδες, οπαδούς και αθλητικό Τύπο να τους αποθεώνουν για τις δυνατότητές τους - και να τους ξεχνούν αµέσως όταν δεν αποδίδουν ταχύτατα τα αναµενόµενα, όπως απαιτεί η καθηµερινότητα ενός σκληρού πρωταθλήµατος. Ο Αντετοκούνµπο, ωστόσο, µετέτρεψε το κέφι του για το παιχνίδι σε θαυµαστή στοχοπροσήλωση, εκµεταλλεύθηκε τα αθλητικά του προσόντα, αύξησε τον όγκο, βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση, έγινε ο «Greek Freak» (όπου ο όρος «freak» δεν παραπέµπει στο «φρικιό», αλλά στο «θαύµα της φύσης», «freak of nature» αγγλιστί). Το περιοδικό «Sports Illustrated» τον επέλεξε εφέτος ως τον 9ο καλύτερο παίκτη του ΝΒΑ και αν το draft του 2013 γινόταν τώρα, σύµφωνα µε τον έγκυρο δικτυακό τόπο Hoopshype.com δεν θα επιλεγόταν στη 15η θέση, όπως τότε, αλλά θα σκαρφάλωνε στο νούµερο 1. Διανύει την καλύτερή του σεζόν, µε 27,9 πόντους, 10,3 ριµπάουντ και 4,7 ασίστ κατά µέσο όρο, υπέγραψε το 2016 ένα τετραετές συµβόλαιο αξίας 100 εκατ. δολαρίων, για αρκετό διάστηµα της ψηφοφορίας του All-Star Game ήταν πρώτος στις προτιµήσεις µεταξύ των παικτών της Ανατολικής Περιφέρειας - τον Νοέµβριο, µάλιστα, το όνοµά του ακουγόταν στη συζήτηση για το MVP, το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς.



Δύο επεισόδια ωστόσο δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο μικρός από τα Σεπόλια έχει πλέον μεγαλώσει. Το πρώτο είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση της απόλυσης του προπονητή του, Τζέισον Κιντ, στις 22 Ιανουαρίου 2018. Από τους μεγαλύτερους σύγχρονους γκαρντ και πρωταθλητής με τους Ντάλας Μάβερικς το 2011, ο Κιντ καθιέρωσε τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι και συνέβαλε στην εξέλιξή του. Προτού η ομάδα προλάβει να τον ειδοποιήσει, ο Γιάννης του τηλεφώνησε ο ίδιος, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκ των υστέρων ο Κιντ, και του είπε: «Κόουτς, δεν είναι σωστό, θα σε απολύσουν. Τι να κάνω; Θα μιλήσω στους ιδιοκτήτες, θα μιλήσω στον ατζέντη μου». Το κρίσιμο σημείο εδώ δεν είναι η σχέση με τον μέντορα, είναι η αίσθηση της ισχύος ενός κορυφαίου παίκτη: ο Αντετοκούνμπο γνωρίζει ότι η ποιότητά του σημαίνει πως εντός της ομάδας ο λόγος του δεν είναι αμελητέος.





Κάτι που προκύπτει και από το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο εµπλέκει τον θρύλο Μάτζικ Τζόνσον, νυν πρόεδρο των (ανούσιων αυτόν τον καιρό) Λος Αντζελες Λέικερς. Στις 6 Φεβρουαρίου οι αρχές του πρωταθλήµατος του επέβαλαν πρόστιµο 50.000 δολαρίων επειδή δήλωσε ότι ο Γιάννης «θα γίνει MVP, πρωταθλητής, θα φέρει το πρωτάθληµα στο Μιλγουόκι», θεωρώντας ότι οι έπαινοι δεν είναι ανυστερόβουλοι, αντιστοιχούν µε κλείσιµο του µατιού στον παίκτη, πρόσκληση να έρθει στη δική του οµάδα. Και, ναι, οι κανόνες του ΝΒΑ σε τέτοιες περιπτώσεις κυµαίνονται συχνά µεταξύ αυστηρότητας και λογικού ακροβατισµού, ωστόσο εδώ δεν λαθεύουν και πολύ. Στα δικτυακά φόρουµ πολλών οµάδων οι οπαδοί κάνουν όνειρα για το καλοκαίρι του 2021, οπότε και εκπνέει το συµβόλαιο του «Greek Freak» µε τους Μπακς, ενώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή πρόεδρος ή ιδιοκτήτης που θα του έλεγε όχι σε όποιο ποσό και αν ζητούσε προκειµένου να µετακοµίσει.

Το στόρι του ευγενικού, προσηνούς γιου µεταναστών που µέσα από το µπάσκετ βρήκε την Ιθάκη του στο Μιλγουόκι («το αγαπάω αυτό το µέρος, δεν µου αρέσουν οι επιδεικτικές πόλεις») ταιριάζει πλήρως µε τη θεµατική του αυτοδηµιούργητου, θεµέλιο λίθο των αµερικανικών αξιών. Γι' αυτό και ο Γιάννης Αντετοκούνµπο διαθέτει όλο το πακέτο, αθλητικό και επικοινωνιακό, ενός ανερχόµενου σταρ που οσονούπω εγγίζει την κορυφή. Το καλό για τον ίδιο, αλλά και για όλους όσοι τον παρακολουθούµε, είναι ότι πρόκειται για φυσική αρετή, όχι καλλιεργηµένη στάση, κάτι που ο κόσµος αναγνωρίζει και του το ανταποδίδει. Αν θέλετε απόδειξη, το βίντεο µε τους εκατοντάδες Ελληνες που τον περιµένουν επευφηµώντας τον στο Κλίβελαντ στις 7 Νοεµβρίου, µετά τον αγώνα µε τους Καβαλίερς του Λεµπρόν Τζέιµς, αρκεί: «There is no way all of you guys are Greeks» («Αποκλείεται να είστε όλοι





* Δημοσιεύθηκε στο BHmagazino το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.