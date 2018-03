Απομένει η καταβολή χρημάτων και η αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου

Το αργότερο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά στη μεταβίβαση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στην εταιρεία ειδικού σκοπού South Europe Gateway Thessaloniki Ltd (SEGT), όπως ανέφεραν κύκλοι της κοινοπραξίας DIEP GmΒH- Terminal Link SAS- Belterra Investments Ltd", στην οποία περνά το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.



Για το κλείσιμο της συναλλαγής απομένουν η καταβολή του τιμήματος των 231,9 εκατ. ευρώ και αμέσως μετά η αλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.



Στην κοινοπραξία που συνέστησε τη SEGT μετέχουν με ποσοστό 47% το γερμανικό fund DIEP GmΒH, με έδρα το Μόναχο, με μερίδιο 33% η Terminal Link SAS (η μητρική της οποίας, CMA CGM, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία ναυτιλιακών μεταφορών στον κόσμο) και με το υπόλοιπο 20% η Belterra Investments LTD, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, με έδρα τη Λευκωσία. Στο ελληνικό δημόσιο παραμένει μετοχική συμμετοχή 7,22%.



Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιώτης έχει δεσμευτεί για υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ σε μια επταετία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όπως έχουν επανειλημμένα επισημάνει στελέχη της κοινοπραξίας, στόχος είναι η βασικότερη επένδυση του «πακέτου» (η επέκταση της 6ης προβλήτας, ώστε το λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται και mainliners, ήτοι μεγάλα πλοία τύπου New Panamax), να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, εντός τετραετίας (ενώ μέσα σε 18 μήνες από την ανάληψη της διοίκησης αναμένεται να αποκτηθούν μία ή δύο γερανογέφυρες).



Η συνολική αξία της συμφωνίας για το 67% του ΟΛΘ υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται το τίμημα (231,92 εκατ. ευρώ), οι υποχρεωτικές επενδύσεις (180 εκατ. ευρώ) και τα αναμενόμενα έσοδα άνω των 170 εκατ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.).



Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051. Ως αποτέλεσμα, η συνολική αξία της συμφωνίας υπολογίζεται πως φτάνει στο 1,1 δισ. ευρώ.



Ωστόσο, όπως έχουν κατά καιρούς επισημάνει οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας -που σημειωτέον έχουν εξαρχής στηρίξει στο σύνολό τους την είσοδο επενδυτή διεθνούς εμβέλειας στο λιμάνι- για να απολαύσει η περιοχή το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτή την εξέλιξη χρειάζεται να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια του παζλ, που αφορούν τις διεθνείς σιδηροδρομικές κι οδικές συνδέσεις του λιμανιού, αλλά και τη δυνατότητα εργασιών ενεργητικής τελειοποίησης (π.χ., συναρμολόγησης) προϊόντων επί βορειοελλαδικού εδάφους, ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία._