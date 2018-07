Μετά το πέρας των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον διαφάνηκε προσέγγιση μεταξύ των δυο πλευρών, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για την αρχή μιας νέας φιλίας. Οι δυο συμφώνησαν μεταξύ άλλων να επιδιώξουν την αμοιβαία κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα ενώ όσο καιρό διαρκούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι δασμοί.

Όπως σχολίασε ο ίδιος ο επικεφαλής της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μιλώντας στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD:

«Για μένα η συμφωνία με τον κ. Τραμπ δεν σημαίνει την αρχή μιας νέας φιλίας, αλλά τη συνέχιση μιας παλιάς φιλίας. Κατά διαστήματα (ο Τραμπ) την αξιολογούσε διαφορετικά. Η δική μου εκτίμηση, αντίθετα, ήταν ανέκαθεν η εξής: ΗΠΑ και ΕΕ δεν είναι σύμμαχοι ορισμένου χρόνου και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά σύμμαχοι εφ΄ όρου ζωής».

Η συνάντηση Τραμπ-Γιούνκερ δεν ήταν φυσικά η πρώτη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τεταμένων διατλαντικών εμπορικών σχέσεων. Τι έκανε αυτή τη φορά τη διαφορά; ρωτήθηκε ο κ. Γιούνκερ;

«Η ενδελεχής, συνεπής και συνεχής παρουσίαση των ίδιων επιχειρημάτων και αριθμών. Επιχείρησα επανειλημμένως να εξηγήσω ότι εάν συνυπολογίσει κανείς το εμπόριο προϊόντων, τις υπηρεσίες, τα κέρδη αμερικανικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, τότε οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα και εμείς έλλειμμα. Ο Τραμπ αμφισβητούσε πάντα αυτά τα στοιχεία, μέχρι που κατάφερα να τον πείσω ότι πρόκειται για στοιχεία αμερικανών στατιστικολόγων […]. (Ο Τραμπ) Προσπάθησε για την επίτευξη συμφωνίας, αυτό φάνηκε και στις συνομιλίες με τους συμβούλους του που ήταν εμφανώς πιο επιφυλακτικοί από τον ίδιο. Θεωρώ τη συμφωνία σημαντική όχι μόνον για την αλλαγή του κλίματος στις σχέσεις των δυο πλευρών αλλά και για να οδηγηθούμε πλέον σε ουσιαστικές και όχι επιφανειακές συζητήσεις».

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018