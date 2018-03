Οι απαιτήσεις Ερντογάν στην ευρωτουρκική Σύνοδο στη Βάρνα

Αποφασισμένος για διεκδικήσεις ο τούρκος πρόεδρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 12'

epa06611693 A handout photo made available by the Turkish Presidential Press Office shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan waving during the ceremony marking the 103rd anniversary of the end of the Battle of Canakkale, Gallipoli campaign, during World War I in Canakkale, Turkey, 18 March 2018. The Gallipoli Campaign, or Dardanelles Campaign, was a campaign during World War I on the Gallipoli peninsula between the Allies and the Ottoman Empire between 17 February 1915 and 09 January 1916. EPA/TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (File: 19265252.jpg )

Με διεκδικήσεις και πρόθεση να ανεβάσει τους τόνους μεταβαίνει στη Βάρνα για την ευρωτουρκική Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προβάλλει διεκδικήσεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει «δώρα» από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα μετά την καταδίκη της τουρκικής επιθετικότητας από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ο τούρκος πρόεδρος δείχνει ενοχλημένος και διατεθειμένος να τραβήξει το σκοινί, ακόμα και για λόγους εντυπώσεων.



Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού «Φιλελεύθερου» από τις Βρυξέλλες, ο Ερντογάν για λόγους τακτικής αλλά και ουσίας δεν κάνει πίσω από τις προκλητικές θέσεις που εξέφραζε όλο το τελευταίο διάστημα και προτίθεται να απαντήσει σε σκληρή γλώσσα, στις επικριτικές αναφορές της ΕΕ όπως καταγράφηκαν στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, για τις τουρκικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ετοιμάσει έγγραφο με τέσσερις δήθεν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις των Βρυξελλών προς την Αγκυρα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει οδικό χάρτη υλοποίησής τους.



Ο Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προτάξει τις θέσεις που η χώρα του καταθέτει ενώπιον της ΕΕ για χρόνια, για «νόμιμες διεκδικήσεις» στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και επί τούτου θα έχει στη διάθεσή του συντεταγμένες που αναφέρονται σε περιοχή από την Πάφο, πλησίον του Ακάμα – οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ-. Και θα διεκδικήσει διασφάλιση των δικαιωμάτων των τουρκοκυπρίων.



Μοχλός πίεσης θα είναι το προσφυγικό, αφού όπως φαίνεται από το έγγραφο εργασίας που ετοίμασε το τουρκικό ΥΠΕΞ, η Αγκυρα θα διεκδικήσει:



- Επανενεργοποίηση της ενταξιακής της πορείας με ξεπάγωμα / άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Στο έγγραφο σημειώνει ότι ο Γιούνγκερ είναι δεσμευθεί στην τουρκική κυβέρνηση για προώθηση έξι διαπραγματευτικών κεφαλαίων που μπλοκάρει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία.



- Εφαρμογή των 7 ανεκπλήρωτων προαπαιτούμενων από σύνολο 72 κριτηρίων, για να αρθούν οι διατυπώσεις έκδοσης ευρωπαϊκών θεωρήσεων διαβατηρίων για ελεύθερη διακίνηση των Τούρκων πολιτών στην Ευρώπη.

- Προώθηση και αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας.

- Επίσπευση των διαδικασιών προς εκταμίευσης των κονδυλίων του δευτέρου πακέτου της βοήθειας ύψους 3 δις. ευρώ προς την Τουρκία για τους Σύρους πρόσφυγες με μεγαλύτερη ελαστικότητα στην εμπλοκή της Άγκυρας.



Σχόλια αναγνωστών (0) Πολιτική περισσότερες ειδήσεις