Λαβρόφ: Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα ήταν πυρηνικός και καταστροφικός

Δεν σταματά να αναφέρεται στα πυρηνικά όπλα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος μετά τις χτεσινές του δηλώσεις, επανήλθε σήμερα στο θέμα με νέα εμπρηστική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 2 Μαρτίου, ότι εάν διεξαχθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, θα περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα και θα είναι καταστροφικός.

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα μια ειδική- όπως αποκαλούν οι Ρώσοι – «στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον της Ουκρανίας, θα αντιμετώπιζε έναν «πραγματικό κίνδυνο» εάν το Κίεβο αποκτούσε πυρηνικά όπλα.

Ο Λαβρόφ ανέφερε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

«Ωστόσο, για την ώρα, το Κίεβο κινείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ουάσινγκτον» επισήμανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, είπε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ (Τζο) Μπάιντεν είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η μόνη εναλλακτική στον πόλεμο είναι οι κυρώσεις».

Υπενθυμίζεται πως χτες ο Λαβρόφ είχε επαναλάβει πως η Ρωσία δεν θα επιστρέψει στην Ουκρανία να έχει πυρηνικά όπλα.

Ειδικότερα χτες, ο Λαβρόφ είχε αναφέρει πως η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτο να βρίσκονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη.

«’Ηρθε η ώρα να επιστρέψουν πίσω στις ΗΠΑ» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Ο Λαβρόφ στην ομιλία του είχε επισημάνει ότι το Κίεβο επιζητεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάνοντας λόγο για έναν πραγματικό κίνδυνο που πρέπει να αποτραπεί.

«Η Ουκρανία διαθέτει ακόμη σοβιετικές τεχνολογίες και μέσα για να αποκτήσει τέτοιου είδους όπλα», δήλωσε. «Δεν μπορούμε να μην απαντήσουμε σε αυτό τον πραγματικό κίνδυνο».

Χτες ο Λαβρόφ μίλησε σχεδόν μόνος του στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, καθώς η αίθουσα στο Ευρωκοινοβουλίου άδειασε όταν ο ίδιος πήρε τον λόγο.

Πολλές αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους δυτικών χωρών, αποχώρησαν από την αίθουσα όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό την ώρα της παρέμβασης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Οι διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την έναρξη της βιντεοσκοπημένης ομιλίας του Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αρχικά σκόπευε να μεταβεί στη Γενεύη για τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό. Όμως χθες Δευτέρα ακύρωσε το ταξίδι αυτό λόγω των «αντιρωσικών κυρώσεων», όπως τις χαρακτήρισε, που δεν του επιτρέπουν να πετάξει στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

Μόνο μερικές αντιπροσωπείες έμειναν στην αίθουσα, ανάμεσά τους αυτές της Υεμένης, της Αλγερίας, της Βενεζουέλας, της Συρίας και της Τυνησίας. Έξω από την αίθουσα οι παριστάμενοι χειροκρότησαν τις αντιπροσωπείες που αποχώρησαν.

As a sign of solidarity EU Ambassadors & others decided to leave w Ukraine the room when FM Lavrov addressed @UN_HRC & Conference on Disarmament. We cannot be expected to sit by while Russia is actively spreading disinformation & falsehoods regarding its aggression against 🇺🇦 pic.twitter.com/X5Vb7CTE3c

— EU at the UN – Geneva #MultilateralismMatters (@EU_UNGeneva) March 1, 2022