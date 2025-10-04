Πριν και μετά τη Jane Goodall: Οι άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στα ζώα

Υπάρχουν άνθρωποι που διάλεξαν να σταθούν εκεί όπου τελειώνει η ανθρώπινη κυριαρχία και αρχίζει η άγρια ζωή. Δεν τους αρκούσε η παρατήρηση· ήθελαν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα ζώα, να τα αναγνωρίσουμε ως συντρόφους στον πλανήτη κι όχι ως διακοσμητικά ή αντικείμενα εκμετάλλευσης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, σήμερα 4 Οκτωβρίου, θυμόμαστε μορφές όπως τη Jane Goodall και τον Steve Irwin, αλλά και άλλους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην μελέτη και την υπεράσπιση εκείνων που δεν μπορούν να μιλήσουν.
Jane Goodall: Η γυναίκα που άκουγε τη σιωπή των χιμπατζήδων
Πριν από λίγες ημέρες η Dame Jane Goodall απεβίωσε, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή πέρα από τον άνθρωπο. Η ιστορία της Jane Goodall ξεκινάει πολύ πριν βρεθεί στα δάση της Τανζανίας. Ήταν ακόμη παιδί στην Αγγλία όταν ονειρευόταν πως κάποια μέρα θα ζούσε στην Αφρική, ανάμεσα σε ζώα που ήξερε μόνο μέσα από βιβλία και εικόνες.