Ποιος είπε ότι είναι εύκολο; 9 γυναίκες απαντούν πώς είναι να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα το 2026

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ζητήσαμε από εννέα γυναίκες- γνωστές αλλά και καθημερινές- να μοιραστούν πώς είναι να ζουν σήμερα στην Ελλάδα αλλά και να αφηγηθούν ενδεχόμενες δυσάρεστες εμπειρίες που έχουν βιώσει μόνο και μόνο λόγω του φύλου τους.

Μέσα από δύο φαινομενικά απλές ερωτήσεις, έρχονται απαντήσεις που κάνουν τις περισσότερες από εμάς να ταυτιστούμε, να χαμογελάσουμε αμήχανα ή να νιώσουμε για μία ακόμη φορά άβολα για περιστατικά υποτίμησης, αμφισβήτησης ή φόβου, στα οποία είτε γίναμε κάποτε αποδέκτες είτε μάρτυρες. Πίσω από κάθε ιστορία, κρύβεται δύναμη, αλληλεγγύη και μια ενωμένη φωνή για αλλαγή.

Κάποιες γυναίκες μεγάλωσαν με συγκεκριμένες αντιλήψεις, ακούγοντας ότι μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι εκεί που μπορούν, ότι πρέπει να αποδείξουν την αξία τους λίγο περισσότερο, ότι πρέπει να κάνουν λίγο πιο πίσω μπροστά σε έναν άνδρα ενώ κάποιες άλλες έμαθαν ότι το φύλο τους επηρεάζει τελικά τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουν.

Από ένα «περίεργο» βλέμμα μέχρι ένα σεξιστικό σχόλιο ή μιας οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, η εμπειρία του να είσαι γυναίκα σήμερα στη χώρα μας, δεν είναι μία και μοναδική αλλά συγκλίνει αρκετά. Γιατί το να ζεις ως γυναίκα στην Ελλάδα του σήμερα τελικά δεν είναι και τόσο διαφορετικό από τις εποχές των περασμένων -και βαθιά ριζωμένων με στερεότυπα- δεκαετιών.