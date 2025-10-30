ΤΟ ΒΗΜΑ logo

DIANA

Ο Juan Carlos μίλησε επιτέλους για τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα Diana

Ο Juan Carlos μίλησε επιτέλους για τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα Diana 1

Στο νέο του βιβλίο, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας περιέγραψε την αείμνηστη Diana με έναν όχι ιδιαίτερα κολακευτικό τρόπο.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Juan Carlos, μιλά για πρώτη φορά για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει συνάψει σχέση με την πριγκίπισσα Diana, μέσα από το νέο του βιβλίο.

Ο 87χρονος σήμερα Juan Carlos, που τα τελευταία πέντε χρόνια ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την αποχώρησή του από τον θρόνο το 2014, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο Reconciliation («Συμφιλίωση») στις 5 Νοεμβρίου στη Γαλλία. Στις σελίδες του βιβλίου, αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για την πορεία του προς την εξουσία, τα χρόνια της βασιλείας του, αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο πρώην μονάρχης αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό ανάμεσα σε εκείνον και την πριγκίπισσα Diana, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν επί δεκαετίες. Αντιθέτως, στο βιβλίο του τη χαρακτηρίζει με τρόπο που προκαλεί αίσθηση: «ψυχρή, ολιγόλογη, απόμακρη, εκτός όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

Οι φήμες για τους δύο είχαν ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η πριγκίπισσα Diana και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τους γιους τους William και Harry, περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο παλάτι Μαριβέντ στη Μαγιόρκα, την εξοχική κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Από το 1986 έως το 1988, η οικογένεια της Βρετανίας και ο Juan Carlos φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, είτε στις παραλίες είτε στη βασιλική θαλαμηγό, μαζί με άλλους γαλαζοαίματους, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας.

Η φήμη του Juan Carlos ως «γυναικοκατακτητή», σε συνδυασμό με τα γνωστά προβλήματα στον γάμο της Diana, ενίσχυσαν τις υποψίες περί μιας στενότερης σχέσης. Η ίδια η πριγκίπισσα δεν μίλησε ποτέ δημόσια για το θέμα, ωστόσο σύμφωνα με τον βιογράφο της, Andrew Morton, είχε αναφέρει πως ο Ισπανός βασιλιάς της φάνηκε «λίγο υπερβολικά διαχυτικός».

«Ένιωσα άβολα όταν έμεινα μόνη μαζί του σε ένα δωμάτιο, αν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν συνέβη τίποτα», είχε πει στον Morton, ενώ σύμφωνα με φίλους του Juan Carlos, η Diana τον αποκαλούσε «πολύ φιλήδονο άντρα» μετά από μια επίσκεψή της στη Μαγιόρκα, όπως καταγράφεται στο βιβλίο του Morton Ladies of Spain.

RELATED

Όταν η πριγκίπισσα Diana ντύθηκε άντρας και πήγε σε γκέι μπαρ με τον Freddie Mercury

Ο αδερφός της πριγκίπισσας Diana τίμησε την μνήμη της, 28 χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο

Πριγκίπισσα Diana: Το «δαχτυλίδι του διαζυγίου» της από ακουαμαρίνα ήταν από τα πιο όμορφα κοσμήματά της

Η πριγκίπισσα Diana στην Ελλάδα: Η συγκινητική υπόσχεση και η επίσκεψη που ράγισε καρδιές

RECOMMENDED

PODCAST

Είχαμε και στο χωριό μας Halloween; Αμερικανιά ή αφορμή για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα;

Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά”, η Ειρήνη και η Έλενα συζητούν για το Halloween, το φθινοπωρινό έθιμο που έχει έρθει για τα καλά (και) στην Ελλάδα.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ