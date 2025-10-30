Ο Juan Carlos μίλησε επιτέλους για τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με την πριγκίπισσα Diana

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Juan Carlos, μιλά για πρώτη φορά για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει συνάψει σχέση με την πριγκίπισσα Diana, μέσα από το νέο του βιβλίο.

Ο 87χρονος σήμερα Juan Carlos, που τα τελευταία πέντε χρόνια ζει αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την αποχώρησή του από τον θρόνο το 2014, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο Reconciliation («Συμφιλίωση») στις 5 Νοεμβρίου στη Γαλλία. Στις σελίδες του βιβλίου, αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για την πορεία του προς την εξουσία, τα χρόνια της βασιλείας του, αλλά και τις προσωπικές του σχέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο πρώην μονάρχης αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό ανάμεσα σε εκείνον και την πριγκίπισσα Diana, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν επί δεκαετίες. Αντιθέτως, στο βιβλίο του τη χαρακτηρίζει με τρόπο που προκαλεί αίσθηση: «ψυχρή, ολιγόλογη, απόμακρη, εκτός όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

Οι φήμες για τους δύο είχαν ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η πριγκίπισσα Diana και ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, μαζί με τους γιους τους William και Harry, περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο παλάτι Μαριβέντ στη Μαγιόρκα, την εξοχική κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Από το 1986 έως το 1988, η οικογένεια της Βρετανίας και ο Juan Carlos φωτογραφίζονταν συχνά μαζί, είτε στις παραλίες είτε στη βασιλική θαλαμηγό, μαζί με άλλους γαλαζοαίματους, όπως ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας.