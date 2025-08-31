Η πριγκίπισσα Diana στην Ελλάδα: Η συγκινητική υπόσχεση και η επίσκεψη που ράγισε καρδιές

Το 1996 η πριγκίπισσα Diana επισκέφθηκε την Ελλάδα και βρέθηκε σε ένα μικρό χωριό της Εύβοιας για να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει σε ένα νέο παιδί που «έσβησε» σε νοσοκομείο της Αγγλίας. H Diana είχε γνωρίσει τον Γιάννη Καλυβιώτη ένα χρόνο νωρίτερα σε μια επίσκεψή της σε βρετανικό νοσοκομείο.

Κάτι στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα του νεαρού παιδιού, που έπασχε από ανίατη τότε νόσο, κέρδισε την πριγκίπισσα. Θα τον επισκεπτόταν αρκετές φορές ξανά.

Εκείνος όμως δεν είχε πολύ χρόνο. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ζήτησε από την πριγκίπισσα μια χάρη. Να παρευρεθεί στην κηδεία του για να δώσει κουράγιο στην μητέρα του και να της απαλύνει τον πόνο. Κανείς δε γνώριζε για την υπόσχεση, εκτός από την πριγκίπισσα – το φορτωμένο πρόγραμμα της οποίας είχε σίγουρα άλλες προτεραιότητες.