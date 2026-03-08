ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Κατερίνα Βρανά: «Το να ζει μια γυναίκα στην Ελλάδα του 2026 είναι μία περιπέτεια»

Με το αιχμηρό χιούμορ της, η Κατερίνα μοιράζεται τις σκέψεις της για τη ζωή μιας γυναίκας στην Ελλάδα του 2026, χωρίς φιλτράρισμα αλλά πάντα με την παιχνιδιάρικη διάθεση που τη χαρακτηρίζει.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Grace συνάντησε την Κατερίνα Βρανά για μια ειλικρινή συζήτηση. Με το αιχμηρό χιούμορ της, η Κατερίνα μοιράζεται τις σκέψεις της για τη ζωή μιας γυναίκας στην Ελλάδα του 2026, χωρίς φιλτράρισμα αλλά πάντα με την παιχνιδιάρικη διάθεση που τη χαρακτηρίζει.

Από την καθημερινότητα και τα στερεότυπα έως τις προσωπικές της εμπειρίες, η αγαπημένη stand-up comedian καταφέρνει να συνδυάσει αυτοσαρκασμό, κοινωνικό σχολιασμό και αληθινό γέλιο, θυμίζοντας πως ακόμα και μέσα στις προκλήσεις, το χιούμορ μπορεί να γίνει ασπίδα και φίλος.

Μάλιστα μόλις πριν λίγες μέρες, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, μια γυναίκα σε αμαξίδιο βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης της Eurovision και αυτό από μόνο του αποτέλεσε είδηση. Όμως η αξία δεν κρύβεται σε συγκινήσεις ή «υπερβάσεις», αλλά στην απλή, καθημερινή κανονικότητα. Η Κατερίνα Βρανά δεν ανέβηκε στη σκηνή για να γίνει σύμβολο «δύναμης ψυχής», αλλά για να κάνει τη δουλειά της, όπως κάθε επαγγελματίας, με το δικό της, μοναδικό στιλ που σπάει κάθε στερεότυπο.

