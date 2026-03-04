Φαουζιά, Σοράγια και Φαράχ: Οι τρεις γυναίκες που παντρεύτηκαν τον τελευταίο Σάχη του Ιράν

Ο τελευταίος Σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, περιέκλεισε στον βίο του πολλές δεκαετίες πολιτικής και ιστορικής συγκρότησης, αλλά και την τροχιά τριών γάμων που καθόρισαν τόσο την προσωπική του ζωή όσο και την εικόνα της περσικής μοναρχίας στην παγκόσμια κοινή γνώμη.
Η Φαουζιά, η Σοράγια και η Φαράχ, οι τρεις γυναίκες που παντρεύτηκε ήταν κάτι πολύ περισσότερο από απλές σύζυγοι· ήταν γυναίκες με δικές τους ιστορίες, τραγωδίες και ξεχωριστές πορείες, που φώτισαν με τον δικό τους τρόπο μια εποχή που συγχωνεύει την εξουσία, τον πολιτισμό, την θρησκεία και την σύγχρονη ιστορία και τις μεγάλες ανατροπές.
Η πριγκίπισσα Φαουζιά της Αιγύπτου, κόρη του βασιλιά Φαρούκ ήταν η πρώτη σύζυγος του τότε πρίγκιπα διαδόχου της Περσίας Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Παντρεύτηκαν το 1939 σε μια εξίσου λαμπερή όσο και πολιτική ένωση ανάμεσα στις δυναστείες της Αιγύπτου και του Ιράν σε μια εποχή που οι βασιλικές συμφωνίες λειτουργούσαν συχνά ως διεθνείς συμμαχίες.
Η Φαουζιά είχε μεγαλώσει με ευρωπαϊκή παιδεία και δυτικό τρόπο ζωής — δεν φορούσε μαντίλα και η εμφάνισή της παρέπεμπε σε κινηματογραφική σταρ της εποχής, προκαλώντας σε πολλούς τη σύγκριση με τη Γκρέις Κέλι.
Ωστόσο, η ζωή στην Τεχεράνη αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.