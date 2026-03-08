Η ιστορία της 8ης Μαρτίου: Πώς τιμήθηκε η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Κάθε χρόνο την 8η Μαρτίου, κάπου ανάμεσα σε μπουκέτα λουλουδιών, εταιρικά posts «ενδυνάμωσης» και αναρτήσεις με ροζ φόντο, επανέρχεται πάντα το ίδιο γραφικό σχόλιο: «Γιατί να μην υπάρχει Ημέρα του Άντρα;». Το έχουν πει σε όλες τις γλώσσες, με την ίδια αυτάρεσκη ελαφρότητα, σαν να ανακάλυψαν μια ρωγμή στο σύμπαν των δικαιωμάτων. Αν η απορία τους ήταν πραγματική, τότε μέσα σε λίγα κλικ, θα είχαν μάθει ότι ημέρα του ανδρός υπάρχει από το 1999. Το ότι πολλοί τη μαθαίνουν μόνο όταν θέλουν να ακυρώσουν την 8η Μαρτίου λέει περισσότερα για τις προθέσεις τους.
Η 8η Μαρτίου, αντίθετα, φέρει πίσω της έναν αιώνα κινητοποιήσεων, ιδεολογικών συγκρούσεων, εργατικών διεκδικήσεων και πολιτικών ανακατατάξεων. Η Ημέρα της Γυναίκας δεν προέκυψε ως γιορτή (βλ. γιορτή της μητέρας, του πατέρα, κλπ). Αναδύθηκε από τον κοινωνικό αναβρασμό των αρχών του 20ού αιώνα, μια εποχή όπου οι πόλεις διογκώνονταν, τα εργοστάσια πολλαπλασιάζονταν και οι παλαιές ιεραρχίες άρχιζαν να τρίζουν. Η ιστορία της δεν γράφτηκε σε αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά στους δρόμους.
Από τις πορείες των εργατριών στη γέννηση μιας ιδέας
Η πρώτη σκηνή αυτού του χρονικού τοποθετείται στη Νέα Υόρκη, το 1908. Περίπου 15.000 γυναίκες κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και το δικαίωμα ψήφου. Ήταν εργάτριες σε βιομηχανίες ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, πολλές από αυτές μετανάστριες, που εργάζονταν σε συνθήκες εξαντλητικές κι επικίνδυνες.