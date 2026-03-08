Γυναίκες που καθόρισαν τον ρου της ιστορίας, αλλά ίσως δεν ξέρετε το όνομά τους

H Emmeline Pankhurst συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια φεμινιστικής διαδήλωσης / Getty- Ideal Images

Η Mary Wollstonecraft, η μητέρα της Mary Shelley, με το έργο της «Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας», άνοιξε τον δρόμο για το φεμινιστικό κίνημα, θέτοντας τις βάσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Η Wilma Rudolph, παρά την πολιομυελίτιδα που ξεπέρασε στην παιδική της ηλικία, κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 και έγινε σύμβολο της υπέρβασης των δυσκολιών για τις γυναίκες του πρωταθλητισμού.

Η Claudette Colvin ήταν μια νεαρή Αφροαμερικανή κοπέλα που το 1955, αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε έναν λευκό άνδρα σε λεωφορείο στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Η πράξη της έγινε πριν από την πιο γνωστή πράξη της Rosa Parks, που είναι η γυναίκα που συχνά θεωρείται η «ηρωίδα» του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.

Η Colvin, όμως, δεν έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε για την πράξη της εκείνη την ημέρα, πιθανόν επειδή ήταν μόλις 15 ετών και γιατί ήταν μια έγκυος έφηβη, γεγονός που την έκανε λιγότερο αποδεκτή για τους ηγέτες του κινήματος.

Η Marie Van Brittan Brown εφηύρε την πρώτη κάμερα ασφαλείας και η δουλειά της αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τις σύγχρονες τεχνολογίες επιτήρησης και ασφάλειας.

Η Ιρανή Maryam Mirzakhani, ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Μετάλλιο Fields για τα μαθηματικά, αλλάζοντας την κατανόησή μας γύρω από τις γεωμετρικές δομές. Το μέλλον της έδειχνε λαμπρό με την Mirzakhani να είναι ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα πρόσωπα στον χώρο των μαθηματικών. Δυστυχώς, πέθανε σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Η Ada Lovelace, η κόρη του Λόρδου Βύρωνα, θεωρείται η πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών, καθώς ανέπτυξε τον πρώτο αλγόριθμο για τη μηχανή του Charles Babbage, προβλέποντας την εξέλιξη της πληροφορικής. Η δουλειά της Ada Lovelace με τη μηχανή αυτή ήταν καθοριστική, καθώς αναγνώρισε ότι οι υπολογιστές μπορούν να κάνουν όχι μόνο αριθμητικούς υπολογισμούς, αλλά και να εκτελούν πολύπλοκες διαδικασίες μέσω αλγορίθμων. Σήμερα, η γλώσσα προγραμματισμού Ada, η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, φέρει το όνομά της προς τιμήν της.

Getty Images/ Ideal Image

Αν και η ανακάλυψη της πυρηνικής σχάσης πιστώθηκε στον συνεργάτη της, Otto Hahn, η Lise Meitner έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και επηρέασε σημαντικά τη μελλοντική πορεία της φυσικής.

Nuclear Museum

Η Katherine Johnson, μαθηματικός της NASA, ήταν καθοριστική για την επιτυχία του Apollo 11 και της αποστολής στη Σελήνη, σπάζοντας τόσο τα φυλετικά όσο και τα έμφυλα εμπόδια στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Αυτές οι γυναίκες, αν και το έργο τους άλλαξε την πορεία της ιστορίας, πολλές φορές παρέμειναν στην αφάνεια. Την Ημέρα της Γυναίκας, ας θυμηθούμε και αυτές τις ανώνυμες ηρωίδες που, χωρίς φώτα και χειροκροτήματα, διαμόρφωσαν τον κόσμο γύρω μας και συνεχίζουν να εμπνέουν τις γενιές που ακολουθούν.

*Κεντρική φωτογραφία: Η Emmeline Pankhurst (Topical Press Agency/Getty Images)