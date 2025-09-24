ΤΟ ΒΗΜΑ logo

CLAUDIA CARDINALE

Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας

Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας 1
Getty Images/ Ideal Image

Η Ιταλίδα σταρ με την ακαταμάχητη ομορφιά, έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου στα 87 της. Πίσω από την εκτυφλωτική της λάμψη, η ίδια κουβαλούσε μια σιωπηλή προσωπική τραγωδία: τον βιασμό της σε ηλικία 17 ετών, την απρόσμενη εγκυμοσύνη και τον γιο που παρουσίασε ως μικρότερο αδελφό της για να προστατέψει την εικόνα της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Claudia Cardinale γεννήθηκε στην Τυνησία και έμελλε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του ιταλικού και διεθνούς κινηματογράφου. Παρά το γεγονός ότι δεν μιλούσε ιταλικά όταν πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στη «χρυσή εποχή» του ιταλικού σινεμά, σε περισσότερες από 175 ταινίες.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Federico Fellini και ο Luchino Visconti, και μοιράστηκε το κινηματογραφικό πανί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Burt Lancaster, ο Alain Delon και ο Henry Fonda.

Ωστόσο, η ζωή της δεν ήταν μόνο φώτα και δόξα. Σε ηλικία 17 ετών βιάστηκε από έναν Γάλλο κινηματογραφικό παραγωγό, γεγονός που την οδήγησε σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ο γιος της, Patrick, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1958 στο Λονδίνο.

Την εποχή εκείνη, σε μια κοινωνία που δεν συγχωρούσε εύκολα τις «παρεκτροπές», η Cardinale αναγκάστηκε να παρουσιάσει δημόσια το παιδί της ως μικρότερο αδελφό της. Η οικογένειά της στη Ρώμη ανέλαβε την ανατροφή του, ενώ αργότερα ο παραγωγός Franco Cristaldi – με τον οποίο παντρεύτηκε το 1966 – τον υιοθέτησε.

Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας 2
Getty Images

Η ίδια σε συνέντευξή της στη Le Monde το 2017 είχε παραδεχθεί:

«Το έκανα για εκείνον, για τον Patrick. Ήθελα να τον κρατήσω, παρά τις συνθήκες. Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνή. Δεν είχα καμία διάθεση να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό. Αλλά έπρεπε να βρω τρόπο να επιβιώσω και να σταθώ στα πόδια μου».

Ο Patrick, γνωστός αργότερα ως Patricio, ακολούθησε διαφορετικό μονοπάτι, επιλέγοντας να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό κοσμημάτων στη Νέα Υόρκη.

Η προσωπική της ζωή

Παρά την εικόνα του sex symbol που απέκτησε τη δεκαετία του ’60, η Claudia Cardinale κράτησε χαμηλό προφίλ στις σχέσεις της. Συνδέθηκε ερωτικά με μεγάλα ονόματα όπως ο Steve McQueen, ο Alain Delon, ο Marcello Mastroianni και ο Marlon Brando, όμως η ίδια απέφευγε τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η μοναδική της μεγάλη αγάπη υπήρξε ο σκηνοθέτης Pasquale Squitieri, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Claudia. Οι δυο τους έμειναν μαζί για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέχρι τον θάνατό του το 2017. Η ίδια είχε δηλώσει:

«Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Είχα μόνο έναν σημαντικό άνδρα στη ζωή μου, τον Pasquale Squitieri. Τον αγάπησα για την εξυπνάδα του, την ομορφιά του, τον πολιτισμό του. Ήταν διασκεδαστικός και λίγο τρελός».

Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας 3
Getty Images

Η Claudia Cardinale δεν υπήρξε μόνο μία από τις πιο όμορφες και ταλαντούχες ηθοποιούς του 20ού αιώνα· υπήρξε μια γυναίκα που πάλεψε σιωπηλά με τον πόνο και τις κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής της. Μεταμόρφωσε μια προσωπική τραγωδία σε δύναμη και κατόρθωσε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, όμως η κληρονομιά της – οι ταινίες, οι ερμηνείες και το παράδειγμα της αντοχής της – θα συνεχίσουν να εμπνέουν για πάντα.

RELATED

Claudia Cardinale: H ζωή και η καριέρα της «θεάς» του κινηματογράφου

RECOMMENDED

PODCAST

Sex μετά τα παιδιά (και ανάμεσα στα deadlines)

Οι γυναίκες δεν είμαστε συνηθισμένες να μιλάμε ανοιχτά για το sex αλλά μήπως ήρθε η ώρα; Στο νέο επεισόδιο του “Έχεις Δυο Λεπτά;” η Ειρήνη και η Έλενα κάνουν την αρχή ανοίγοντας το κεφάλαιο “sex μετά τα παιδιά” (αλλά και ανάμεσα στις δεκάδες υποχρεώσεις της καθημερινότητας).

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ