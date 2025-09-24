Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας

Η Claudia Cardinale γεννήθηκε στην Τυνησία και έμελλε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του ιταλικού και διεθνούς κινηματογράφου. Παρά το γεγονός ότι δεν μιλούσε ιταλικά όταν πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στη «χρυσή εποχή» του ιταλικού σινεμά, σε περισσότερες από 175 ταινίες.
Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Federico Fellini και ο Luchino Visconti, και μοιράστηκε το κινηματογραφικό πανί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Burt Lancaster, ο Alain Delon και ο Henry Fonda.
Ωστόσο, η ζωή της δεν ήταν μόνο φώτα και δόξα. Σε ηλικία 17 ετών βιάστηκε από έναν Γάλλο κινηματογραφικό παραγωγό, γεγονός που την οδήγησε σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ο γιος της, Patrick, γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1958 στο Λονδίνο.
Την εποχή εκείνη, σε μια κοινωνία που δεν συγχωρούσε εύκολα τις «παρεκτροπές», η Cardinale αναγκάστηκε να παρουσιάσει δημόσια το παιδί της ως μικρότερο αδελφό της. Η οικογένειά της στη Ρώμη ανέλαβε την ανατροφή του, ενώ αργότερα ο παραγωγός Franco Cristaldi – με τον οποίο παντρεύτηκε το 1966 – τον υιοθέτησε.