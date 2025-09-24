Claudia Cardinale: Ο μυστικός γιος, ο βιασμός στα 17 και η αληθινή ιστορία πίσω από τη ζωή της Ιταλίδας ντίβας

Getty Images

Η ίδια σε συνέντευξή της στη Le Monde το 2017 είχε παραδεχθεί:

«Το έκανα για εκείνον, για τον Patrick. Ήθελα να τον κρατήσω, παρά τις συνθήκες. Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνή. Δεν είχα καμία διάθεση να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό. Αλλά έπρεπε να βρω τρόπο να επιβιώσω και να σταθώ στα πόδια μου».

Ο Patrick, γνωστός αργότερα ως Patricio, ακολούθησε διαφορετικό μονοπάτι, επιλέγοντας να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό κοσμημάτων στη Νέα Υόρκη.

Η προσωπική της ζωή

Παρά την εικόνα του sex symbol που απέκτησε τη δεκαετία του ’60, η Claudia Cardinale κράτησε χαμηλό προφίλ στις σχέσεις της. Συνδέθηκε ερωτικά με μεγάλα ονόματα όπως ο Steve McQueen, ο Alain Delon, ο Marcello Mastroianni και ο Marlon Brando, όμως η ίδια απέφευγε τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η μοναδική της μεγάλη αγάπη υπήρξε ο σκηνοθέτης Pasquale Squitieri, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Claudia. Οι δυο τους έμειναν μαζί για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέχρι τον θάνατό του το 2017. Η ίδια είχε δηλώσει:

«Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Είχα μόνο έναν σημαντικό άνδρα στη ζωή μου, τον Pasquale Squitieri. Τον αγάπησα για την εξυπνάδα του, την ομορφιά του, τον πολιτισμό του. Ήταν διασκεδαστικός και λίγο τρελός».

Η Claudia Cardinale δεν υπήρξε μόνο μία από τις πιο όμορφες και ταλαντούχες ηθοποιούς του 20ού αιώνα· υπήρξε μια γυναίκα που πάλεψε σιωπηλά με τον πόνο και τις κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής της. Μεταμόρφωσε μια προσωπική τραγωδία σε δύναμη και κατόρθωσε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, όμως η κληρονομιά της – οι ταινίες, οι ερμηνείες και το παράδειγμα της αντοχής της – θα συνεχίσουν να εμπνέουν για πάντα.