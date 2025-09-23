«Έφυγε» στα 87 της η Claudia Cardinale: H ζωή και η καριέρα της «θεάς» του κινηματογράφου



Οι γονείς της ήταν δεύτερης γενιάς Σικελοί. Τα πρώτα της χρόνια μιλούσε γαλλικά – τα ιταλικά τα έμαθε αργότερα.

Το 1957, κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην Τυνησία. Το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Ένα χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο. Οι πρώτες της ταινίες ήταν μικρές παραγωγές· με την φωνή της ντουμπλαρισμένη καθώς δεν μιλούσε ακόμη καλά ιταλικά.



Η Claudia δεν ήθελε να είναι μόνο μια από τις καλλονές του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αντίζηλος της Σοφίας Λόρεν και της Λολομπρίτζιτα. «Ως ηθοποιός πρέπει να φροντίσεις να μην χάσεις τη δική σου ταυτότητα.» έλεγε.

Συνεργάστηκε με μεγάλους από τον Βισκόντι και τον Φελίνι μέχρι τον Βέρνερ Χέρζογκ

.

«Ο Βισκόντι ήταν απίστευτος… ήταν σαν να κάνουμε θέατρο. Ο Φελίνι ακριβώς το αντίθετο, δεν είχαμε σενάριο» είχε πει η ίδια.



Η προσωπική ζωή της κρατηθηκε μάλλον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Ιταλό παραγωγό Franco Cristaldi, ενώ από το 1975 ως το θάνατό του το 2017, ήταν σύντροφος του σκηνοθέτη Pasquale Squitieri, αλλά και πρωταγωνίστρια σε αρκετές ταινίες του.



Απέκτησε δυο παιδιά, έναν γιο σε πολύ νεαρή ηλικία, ο οποίος κατά καιρούς παρουσιαζόταν στον Τύπο ως ο μικρός της αδελφός. Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα του πατέρα του Patrick τον οποίο αργότερα υιοθέτησε ο σύντροφος της Franco Cristaldi. Η ηθοποιός είχε και μια κόρη, την Claudia καρπό της σχέσης της με τον Squitieri.



Η Claudia Cardinale ποτέ δεν έπαψε να εργάζεται ως ηθοποιός. Παρέμεινε δραστήρια παίζοντας σε ταινίες και σειρές μέχρι το 2022.

Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Unesco από το 2000, δεν έκανε ποτέ γυμνή φωτογράφηση και η ίδια ισχυριζόταν ότι δεν είχε υποβληθεί σε καμία αισθητική επέμβαση. «Δεν ήθελα ποτέ να αλλάξω το πρόσωπό μου» έλεγε. «Σιχαίνομαι την ιδέα του lifting».

Η ίδια συνόψιζε την φιλοσοφία της ζωής της ως εξής: «Αν θέλεις, μπορείς. Δεν γίνεται να είσαι αδύναμος αν θες να κάνεις αυτή την δουλειά».

(Cover Photo: Getty Images/Ideal Image)