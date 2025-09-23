«Έφυγε» στα 87 της η Claudia Cardinale: H ζωή και η καριέρα της «θεάς» του κινηματογράφου

Με την αποχώρηση της Claudia Cardinale από τα εγκόσμια κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο μιας μαγική εποχή της έβδομης τέχνης αφήνοντας πίσω της έναν θησαυρό κινηματογραφικών στιγμών με συμμετοχή σε περισσότερες από 100 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες «Ο Ρόκκο και τα αδέλφια του», «Ο Γατόπαρδος», το «8μιση» και το «Μια φορά και έναν καιρό στη Δύση.
Όταν την συνάντησε ο David Niven στα γυρίσματα του «Ροζ Πάνθηρα» της είπε: «Claudia είσαι η καλύτερη Ιταλική εφεύρεση μετά τα μακαρόνια».
Η Claudia Cardinale όμως δεν γεννήθηκε στην Ιταλία αλλά στη La Goulette της Τυνησίας, στις 15 Απριλίου 1938 όταν ήταν ακόμη γαλλικό προτεκτοράτο.