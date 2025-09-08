Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι απόπειρες δολοφονίας, ο μεγάλος θυμός και η μάχη με τον καρκίνο

Η Ελισάβετ ήταν βασίλισσα για 70 χρόνια και 214 ημέρες, καθιστώντας την τη μακροβιότερη Βρετανίδα μονάρχη και τη δεύτερη μακροβιότερη μονάρχη όλων των εποχών, μία από τους μόλις τέσσερις που κυβέρνησαν για επτά ή περισσότερες δεκαετίες. Της Ελισάβετ προηγείται ο Λουδοβίκος XIV της Γαλλίας σε με 72 έτη και 110 ημέρες από το 1643-1715, ο οποίος όμως ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία μόλις πέντε ετών.
Τη στιγμή του θανάτου της, τουλάχιστον 9 στους 10 ανθρώπους εν ζωή δεν είχαν γνωρίσει άλλο Βρετανό μονάρχη εκτός από την Ελισάβετ. Κατά την διάρκεια της βασιλείας της είχαν υπηρετήσει την κυβέρνηση της Αυτόύ Μεγαλειότητάς 15 Βρετανοί πρωθυπουργοί, με τη Λιζ Τρας να παίρνει την εντολή μόλις δύο ημέρες πριν πεθάνει η βασίλισσα, ενώ στις Η.Π.Α είχαν ορκιστεί 14 Αμερικανοί πρόεδροι, και η Ελισάβετ είχε συναντηθεί με όλους εκτός από τον Λίντον Τζόνσον.
Η βασίλισσα ήταν στο θρόνο για τόσα πολλά χρόνια ώστε ο γιος της σημερινός βασιλέας Κάρολος έγινε ο μακροβιότερος διάδοχος της βρετανικής ιστορίας, ανεβαίνοντας στο θρόνο στα 73 του χρόνια.
Όσο ήταν βασίλισσα η Ελισάβετ ταξίδεψε πάνω από 1 εκατομμύριο μίλια, που ισοδυναμούν με τον γύρο της Γης επί σαράντα φορές.