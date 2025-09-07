Βασίλισσα Ελισάβετ: Η άγνωστη επίσκεψη στην Ελλάδα

Συχνά αναφέρεται πως η βασίλισσα της Αγγλίας δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα.

Πράγματι, η Ελισάβετ δεν είχε έρθει στην Ελλάδα ως βασίλισσα, παρά τις στενές σχέσεις της με την Ελληνική βασιλική οικογένεια.

Ο ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων, συγγραφέας και βιογράφος Hugo Vickers, έχει αναφέρει πως ένας από τους πιθανούς λόγους ήταν το ότι ο πατέρας του συζύγου της, πρίγκιπας Ανδρέας, παραλίγο να καταδικαστεί σε θάνατο μετά την Μικρασιατική Καταστροφή από τον Ελληνικό Στρατό και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στην εξορία.

Ένας άλλος λόγος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της βασιλείας της, ήταν το Κυπριακό ζήτημα. Ένας τρίτος λόγος εικάζεται ότι είναι η κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και η εξορία του αγαπημένου της ανιψιού Κωνσταντίνου.