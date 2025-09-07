ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η άγνωστη επίσκεψη στην Ελλάδα

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η άγνωστη επίσκεψη στην Ελλάδα 1
H βασίλισσα Ελισάβετ και ο Βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας κατά την άφιξή τους στα ελληνικά εδάφη. Fox Photos/Getty Images

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, κατά τη μακρά βασιλεία της είχε επισκεφθεί περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Ήταν η πρώτη επικεφαλής του Ηνωμένου βασιλείου που επισκέφθηκε την Κίνα και τη Ρωσία, και είχε ταξιδέψει σε όλες σχεδόν τις ηπείρους.

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συχνά αναφέρεται πως η βασίλισσα της Αγγλίας δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα.

Πράγματι, η Ελισάβετ δεν είχε έρθει στην Ελλάδα ως βασίλισσα, παρά τις στενές σχέσεις της με την Ελληνική βασιλική οικογένεια.

 Ο ειδικός επί των βασιλικών θεμάτων, συγγραφέας και βιογράφος Hugo Vickers, έχει αναφέρει πως ένας από τους πιθανούς λόγους ήταν το ότι ο πατέρας του συζύγου της, πρίγκιπας Ανδρέας, παραλίγο να καταδικαστεί σε θάνατο μετά την Μικρασιατική Καταστροφή από τον Ελληνικό Στρατό και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στην εξορία.

Ένας άλλος λόγος, ειδικά στα πρώτα χρόνια της βασιλείας της, ήταν το Κυπριακό ζήτημα. Ένας τρίτος λόγος εικάζεται ότι είναι η κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και η εξορία του αγαπημένου της ανιψιού Κωνσταντίνου.

Ίσως ο σημαντικότερος λόγος, το γεγονός ότι δεν είχε προσκληθεί ποτέ επίσημα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η Ελισσάβετ και ο Φίλιππος είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα και είχαν γίνει δεκτοί με θερμότητα, απλά αυτό συνέβη το 1950, τρία χρόνια πριν την άνοδο της Ελισάβετ στο θρόνο.

Το πριγκιπικό τότε ζεύγος είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1950. Είχαν γίνει δεκτοί από το βασιλιά Παύλο και τη βασίλισσα Φρειδερίκη και είχαν επισκεφθεί τη Βουλή των Ελλήνων, την πλατεία Συντάγματος –όπου κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου– και την Ακρόπολη.

Διέμειναν στα ανάκτορα του Τατοΐου και τη δεύτερη μέρα της παραμονής τους επισκέφθηκαν το εκκλησάκι του Αγίου Φιλίππου στο λόφο της Δεξαμενής στην Νίκαια.

Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, οι κάτοικοι της περιοχής επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο νεαρό ζευγάρι.

Ο συγκεκριμένος ναός είχε οικοδομηθεί υπέρ του Αγίου Φιλίππου και της Αγίας Ελισσάβετ, αφιερώθηκε από τους τοπικούς άρχοντες της Νίκαιας στην τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πριγκίπισσα Ελισσάβετ, ­και στον τότε μελλοντικό της σύζυγο πρίγκιπα Φίλιππο της Ελλάδος επ' ευκαιρίας των αρραβώνων τους μερικά χρόνια νωρίτερα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ιδιαίτερο δεσμό με την Ελληνική παροικία στο Λονδίνο, χάρη στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, ενώ ανάμεσα στους φίλους της συμπεριλαμβανόταν και ο Γιάννης Λάτσης, ο οποίος είχε φιλοξενήσει την βασίλισσα και τον πρίγκιπα Φίλιππο στην θαλαμηγό του.

