Πριν την Carolyn Bessette ήταν η Daryl Hannah: Ο ξεχασμένος έρωτας του John F. Kennedy Jr.

Η νέα σειρά Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, επιχειρεί να αφηγηθεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ερωτικές ιστορίες της αμερικανικής δημόσιας ζωής, μια σχέση που εξελίχθηκε υπό το διαρκές βλέμμα του Τύπου και κατέληξε με τραγικό τρόπο. Η αφήγηση εστιάζει στον δεσμό και τον γάμο του John F. Kennedy Jr. με την Carolyn Bessette, χωρίς να παραλείπει το προγενέστερο κεφάλαιο της ζωής του: τη μακροχρόνια σχέση του με την ηθοποιό Daryl Hannah. Με αφορμή την προβολή του συγκεκριμένου επεισοδίου, ας θυμηθούμε αυτό το love story από το παρελθόν.
Πριν γνωρίσει την Carolyn Bessette, ο John F. Kennedy Jr. είχε βγει με αρκετές διάσημες γυναίκες, από τη Madonna μέχρι τη Sarah Jessica Parker. Συνήθως, οι δεσμοί αυτοί ήταν περιστασιακοί. Όμως, η πιο σοβαρή σχέση που είχε πριν τον γάμο του με την Bessette ήταν με τη Daryl Hannah. Κράτησε περίπου πέντε χρόνια, από το 1989 μέχρι το 1994 - κάτι καθόλου επιφανειακό για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε μέσα σε διαρκή δημοσιότητα και του οποίου κάθε ραντεβού γινόταν πρωτοσέλιδο.
Σε περίπτωση που γνωρίζετε καλά το love story της Carolyn και του JFK Jr., θα παρατηρήσατε ότι... τα μαθηματικά δε βγαίνουν! Πώς θα μπορούσε να είναι μέχρι το 1994 με την Daryl Hannah όταν ήδη το 1992 γνώρισε την Bessette; Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς πως τόσο η σχέση του με την Bessette όσο και με την Hannah χαρακτηριζόταν από πολλά "on-off" και σκαμπανεβάσματα. Σε έναν χωρισμό του με τη Hannah, γνώρισε την Carolyn Bessette κι άρχισαν να βγαίνουν μακριά από τα φώτα των παπαράτσι. Λίγο καιρό αργότερα, ο JFK Jr. τα ξαναβρήκε με τη Hannah, χωρίς να το ανακοινώσει στην Bessette!
Παπαράτσι έπιασαν το διάσημο ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά και οι φωτογραφίες τους έγιναν κατευθείαν πρωτοσέλιδο. Η μητέρα της Bessette τής έστειλε το απόκομμα μιας εφημερίδας με ένα προσωπικό σημείωμα: «Carolyn, σε παρακαλώ, πήγαινε παραπέρα με τη ζωή σου. Με αγάπη, Μαμά» και μια λυπημένη φατσούλα στο τέλος. Εν τέλει, οι δυο τους χώρισαν, αλλά θα έρχονταν και πάλι κοντά μετά τον θάνατο της Jackie O' το 1994.