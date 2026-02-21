Πριν την Carolyn Bessette ήταν η Daryl Hannah: Ο ξεχασμένος έρωτας του John F. Kennedy Jr.

Ο John δεν ήταν απλώς «ο γιος του προέδρου» (πράγμα καθόλου απλό από μόνο του). Ήταν ο μοναχογιός του John F. Kennedy και της Jacqueline Kennedy Ωνάση, το παιδί που χαιρέτισε το φέρετρο του πατέρα του και μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες. Στα τριάντα του είχε ήδη χτιστεί γύρω του ένας μύθος. Όμορφος, μορφωμένος, γοητευτικός, με εκείνη τη μελαγχολική αυτοπεποίθηση που έκανε τα αμερικανικά μέσα να τον αποκαλούν «golden bachelor» και «τον πιο περιζήτητο εργένη της χώρας».

Getty

Η Daryl Hannah, όταν γνωρίστηκαν, ήταν ήδη γνωστή ηθοποιός. Είχε παίξει στο Splash δίπλα στον Tom Hanks, είχε συμμετάσχει στο Steel Magnolias και είχε αποκτήσει φήμη ανεξάρτητης, αντισυμβατικής παρουσίας. Όχι, η Hannah δεν θα ήταν άλλη μια όμορφη γυναίκα στο πλευρό του JFK Jr. Είχε δική της καριέρα, δικές της απόψεις, δική της ζωή.

Άνθρωποι από τον στενό κύκλο του John F. Kennedy Jr. περιγράφουν εκείνη τη σχέση ως έντονη, γεμάτη ενέργεια και πάθος. Η Amelia Barlow, κόρη στενού φίλου του, το έθεσε απλά: «Μπορώ να σας πω μόνο πώς ένιωθα εγώ τη σχέση τους. Έμοιαζε φαντασμαγορική, περιπετειώδης. Είχε κάτι νεανικό και ίσως λίγο αφελές ή ανώριμο σε σύγκριση με τη σχέση του με την Carolyn. Υπήρχε περισσότερη φωτιά και σύγκρουση».

Δεν ήταν μια ήρεμη, «τακτοποιημένη» σχέση. Υπήρχαν εντάσεις, χωρισμοί κι επανασυνδέσεις. Αλλά σίγουρα υπήρχε και έντονο, πηγαίο πάθος. Η ερωτική αυτή ιστορία περιγράφεται με ιδιαίτερη ζωντάνια και στο βιβλίο JFK Jr.: An Intimate Oral Biography (2024) των Liz McNeil και RoseMarie Terenzio, που βασίζεται σε 200 συνεντεύξεις προσώπων του στενού κύκλου του Kennedy. Εκεί καταγράφεται πως ο JFK Jr. αγαπούσε την παιχνιδιάρικη, αναρχική πλευρά της Hannah, αν και η σχέση τους χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις και καβγάδες.

Η Jacqueline Kennedy Ωνάση παρακολουθούσε διακριτικά την εξέλιξη του έρωτά τους, αλλά δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν η μεγαλύτερη φαν της Daryl Hannah. Ο φίλος της Jackie, Jim Hart, είχε πει: «Δεν ήταν ότι μισούσε τη Daryl. Απλώς δεν ήθελε ο γιος της να παντρευτεί μια ηθοποιό. Ήταν τόσο απλό. Δεν υπήρχε μεγάλη έχθρα, αλλά πάντα ρωτούσε: “Τι γνώμη έχετε για τη Daryl; Πιστεύετε ότι ταιριάζει στον John;”».

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα της Hannah είχε αναφέρει ότι της μετέφεραν πως η Jackie ήταν «πολύ θερμή και τρυφερή» με την κόρη της. Η αλήθεια πιθανότατα βρισκόταν κάπου στη μέση. Ίσως ποτέ να μην υπήρξε κάποια δραματική σύγκρουση μεταξύ των δύο γυναικών αλλά σαφείς επιφυλάξεις από μια μητέρα προς τον μοναχογιό της.

Ένα περιστατικό που τους σημάδεψε ήταν ο θάνατος του σκύλου της Hannah, ο οποίος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ τον είχε βγάλει βόλτα ο John στο Σέντραλ Παρκ. Το γεγονός αναφέρεται συχνά ως σημείο καμπής στη σχέση τους. Ήταν μια δύσκολη στιγμή που επιβάρυνε μια ήδη εύθραυστη ισορροπία. Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε ένα από τα πολλά διαλείμματα της σχέσης τους και η Hannah είχε πάει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφήνοντας τον JFK Jr. να προσέχει τον σκύλο της στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη. Σε μεταγενέστερες βιογραφικές καταγραφές, φίλοι του John δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς διαχειρίστηκε το γεγονός.

Μετά τον τραγικό θάνατο του σκύλου, η Hannah ζήτησε από τον John να το αποτεφρώσει και να έρθει με τις στάχτες του στο Λος Άντζελες, όπου θα του έκαναν μια μικρή τελετή. Πράγματι ο JFK Jr. το έκανε, όμως, εκείνη ήταν μια δύσκολη περίοδος για εκείνον. Στα επαγγελματικά του προσπαθούσε να χτίσει την καριέρα του ως νομικός, με όχι ιδιαίτερη επιτυχία. Παράλληλα, η μητέρα του αργοπέθαινε στο νοσοκομείο από καρκίνο. Λέγεται ότι ο John ποτέ δε συγχώρησε την Daryl που τον έκανε να χάσει πολύτιμο χρόνο από τις τελευταίες μέρες της μητέρας του, προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του σκύλου της ηθοποιού. Άλλοι πάλι λένε πως η ίδια η Hannah δεν μπόρεσε να συγχωρέσει τον Kennedy, που από δική του απροσεξία σκοτώθηκε το πολυαγαπημένο της κατοικίδιο. Σε κάθε περίπτωση, οι μαρτυρίες συμφωνούν πως το τραγικό αυτό συμβάν ήταν μόνο η αφορμή του οριστικού χωρισμού.

Μετά τον χωρισμό τους και τον θάνατο της Jackie Kennedy Ωνάση, ο John επέστρεψε στην αγκαλιά της Carolyn Bessette. Η σχέση τους εξελίχθηκε ταχύτατα και κατέληξε σε γάμο το 1996. Βέβαια, η Bessette είχε πάντα ένα παράπονο: σε αντίθεση με την Hannah, εκείνη δεν γνώρισε ποτέ την πεθερά της, παρόλο που έβγαινε ανεπίσημα με τον JFK Jr. για δύο χρόνια, πριν τον θάνατο της Jackie. Κι όμως, κατά έναν μακάβριο και ειρωνικό τρόπο, ήταν ο θάνατος της Jackie που τους έφερε και πάλι κοντά. Το ζευγάρι έμελλε να πεθάνει τραγικά το 1999 σε αεροπορικό δυστύχημα, μαζί με την αδελφή της Carolyn.

Η Daryl Hannah συνέχισε τη διαδρομή της στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στα δύο μέρη του Kill Bill του Quentin Tarantino, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Sense8. Το 2014 ξεκίνησε μια σχέση με τον μουσικό Neil Young και το 2018 παντρεύτηκαν.

Η ιστορία του John F. Kennedy Jr. παραμένει ένα κεφάλαιο όπου η προσωπική επιθυμία, η δημόσια προσδοκία και η οικογενειακή κληρονομιά διασταυρώθηκαν με τρόπο αδυσώπητο. Η σχέση του με τη Daryl Hannah υπήρξε μέρος αυτής της διαδρομής. Μια περίοδος έντονη, εκτεθειμένη και ανθρώπινη, πριν από το τελικό, τραγικό κεφάλαιο της ζωής του.