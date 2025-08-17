John F. Kennedy Jr. – Carolyn Bessette-Kennedy: Ο πιο μυστικός γάμος των 90s

Ο John F. Kennedy Jr. και η Carolyn Bessette-Kennedy υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και πολυφωτογραφημένα ζευγάρια στον κόσμο, όμως κατάφεραν να κρατήσουν τον γάμο τους μυστικό, ακόμη και από ορισμένους από τους ίδιους τους καλεσμένους! Η τοποθεσία, η ημερομηνία και η φύση της εκδήλωσης κρατήθηκαν κρυφά μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό το επίπεδο μυστικότητας ήταν ασυνήθιστο, ακόμη και για τα δεδομένα της οικογένειας Kennedy. Επιπλέον, οι καλεσμένοι έπρεπε να παρουσιάσουν ένα ειδικό νόμισμα κατά την άφιξή τους στο νησί όπου θα τελούνταν ο γάμος, διαφορετικά θα απομακρύνονταν αμέσως. Αυτή η στρατηγική μυστικότητας είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες λεπτομέρειες του γάμου να παραμείνουν άγνωστες για χρόνια, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όταν ένα νέο ντοκιμαντέρ έφερε στο φως τις φωτογραφίες του γάμου για πρώτη φορά.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1996, σε μια μικρή, λιτή εκκλησία στο νησί Cumberland της Georgia, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, μπροστά σε περίπου 40 στενούς συγγενείς και φίλους, μεταξύ των οποίων η αδελφή του γαμπρού, Caroline Kennedy, και ο ξάδελφος του, Anthony Radziwill, ο οποίος υπηρέτησε ως κουμπάρος. Το εκκλησάκι, μικρό και ρουστίκ, με πέτρινα και ξύλινα στοιχεία, δεν θύμιζε τίποτα από τους μεγαλοπρεπείς ναούς, στους οποίους ο JFK Jr. θα μπορούσε να είχε πρόσβαση ως μέλος της δυναστείας Kennedy.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Greyfield Inn, το μοναδικό ξενοδοχείο του νησιού. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν δείπνο υπό μια λευκή σκηνή, με λευκά τραπεζομάντιλα, ορτανσίες και κεριά. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και φιλική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.