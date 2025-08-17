ΤΟ ΒΗΜΑ logo

John F. Kennedy Jr. – Carolyn Bessette-Kennedy: Ο πιο μυστικός γάμος των 90s

CNN / Carole Radziwill

Μια νύχτα του Σεπτεμβρίου του 1996, φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού έφτασαν σε ένα απομονωμένο νησί, χωρίς να ξέρουν ότι είχαν προσκληθεί σε γάμο. Η νύφη επέλεξε ένα slip dress αντί για παραδοσιακό νυφικό, γράφοντας ιστορία στη σύγχρονη νυφική μόδα.

ΑΠΟ ΣΙΝΤΥ ΧΑΤΖΗ

Ο John F. Kennedy Jr. και η Carolyn Bessette-Kennedy υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και πολυφωτογραφημένα ζευγάρια στον κόσμο, όμως κατάφεραν να κρατήσουν τον γάμο τους μυστικό, ακόμη και από ορισμένους από τους ίδιους τους καλεσμένους! Η τοποθεσία, η ημερομηνία και η φύση της εκδήλωσης κρατήθηκαν κρυφά μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό το επίπεδο μυστικότητας ήταν ασυνήθιστο, ακόμη και για τα δεδομένα της οικογένειας Kennedy. Επιπλέον, οι καλεσμένοι έπρεπε να παρουσιάσουν ένα ειδικό νόμισμα κατά την άφιξή τους στο νησί όπου θα τελούνταν ο γάμος, διαφορετικά θα απομακρύνονταν αμέσως. Αυτή η στρατηγική μυστικότητας είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες λεπτομέρειες του γάμου να παραμείνουν άγνωστες για χρόνια, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όταν ένα νέο ντοκιμαντέρ έφερε στο φως τις φωτογραφίες του γάμου για πρώτη φορά.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1996, σε μια μικρή, λιτή εκκλησία στο νησί Cumberland της Georgia, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, μπροστά σε περίπου 40 στενούς συγγενείς και φίλους, μεταξύ των οποίων η αδελφή του γαμπρού, Caroline Kennedy, και ο ξάδελφος του, Anthony Radziwill, ο οποίος υπηρέτησε ως κουμπάρος. Το εκκλησάκι, μικρό και ρουστίκ, με πέτρινα και ξύλινα στοιχεία, δεν θύμιζε τίποτα από τους μεγαλοπρεπείς ναούς, στους οποίους ο JFK Jr. θα μπορούσε να είχε πρόσβαση ως μέλος της δυναστείας Kennedy. 

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Greyfield Inn, το μοναδικό ξενοδοχείο του νησιού. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν δείπνο υπό μια λευκή σκηνή, με λευκά τραπεζομάντιλα, ορτανσίες και κεριά. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και φιλική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τον χαλαρό χαρακτήρα της τελετής εκείνο το Σαββατοκύριακο — το μικροσκοπικό, αγροτικό εκκλησάκι· η αυτοσχέδια εξωτερική πίστα χορού· οι βραδινές φωτιές στην παραλία — ο γάμος απέκτησε μυθική διάσταση με τα χρόνια. Η επιλογή της Bessette-Kennedy να φορέσει ένα κομψό, μεταξωτό slip dress σε κρεμ απόχρωση, μια δημιουργία του Narciso Rodriguez, αντί για ένα παραδοσιακό νυφικό, αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς που επαναπροσδιόρισε το bridal style.  Η επιλογή αυτή ήταν, για πολλούς, μια σιωπηρή δήλωση ανεξαρτησίας και προσωπικού στιλ, που καθιστούσε σαφές ότι η τελετή θα ήταν δική τους κι όχι για τα media.

Αν και με τα χρόνια ήρθαν στο φως μερικές ακόμη φωτογραφίες και ιστορίες, ένα νέο υλικό από στιγμιότυπα μοιράστηκε αποκλειστικά με το CNN πριν την πρεμιέρα της τριμερής σειράς CNN Original Series με τίτλο American Prince: JFK Jr.. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την Carole Radziwill, πρώην δημοσιογράφο (και πιο πρόσφατα μέλος του «Real Housewives»), που διατηρούσε στενή φιλία με την οικογένεια Kennedy. Ο αείμνηστος σύζυγός της, Anthony, ήταν ξάδερφος του JFK Jr. και κουμπάρος στον γάμο, ενώ οι λήψεις της με φωτογραφική Instamatic αποτέλεσαν μέρος ενός προσωπικού άλμπουμ που δημιούργησε για το ζευγάρι.

Η Carole Radziwill, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, τόνισε ότι οι καλεσμένοι δεν είχαν πλήρη γνώση των λεπτομερειών της τελετής μέχρι την άφιξή τους στην Cumberland Island. «Ήταν σχεδόν σαν να “κλέφτηκαν” για να παντρευτούν με 30 από τους πιο κοντινούς τους φίλους. Ήταν ακριβώς έτσι,» δήλωσε η Radziwill. «Δεν υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι είχε σχεδιαστεί υπερβολικά. Απλώς άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν όπως ήθελαν. Και υπήρχε κάτι πολύ όμορφο σε αυτό».

Αυτός ο γάμος έχει εξελιχθεί σε ένα σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του ’90. Η απλότητα και η ιδιωτικότητα αντιτάχθηκαν στον υπερβολικό δημόσιο βίο της οικογένειας Kennedy, προσφέροντας μια σπάνια ματιά σε έναν κόσμο όπου η πραγματική ζωή και τα media σπάνια συμβαδίζουν. Στις 9 Αυγούστου έκανε πρεμιέρα το νέο ντοκιμαντέρ του CNN, American Prince: JFK Jr., το οποίο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του ζευγαριού, ανάμεσά τους και ο εμβληματικός, κρυφός γάμος τους.

