George Kyriakos: Ο Ελληνοαμερικανός κομμωτής μιλά για την καλή του φίλη, Carolyn Bessette Kennedy

Με αφορμή τη νέα σειρά του Disney+ και του Hulu, με παραγωγό τον Ryan Murphy, Love Story: JFK Jr & Carolyn Bessette, η συζήτηση επιστρέφει ξανά σε ένα από τα πιο θρυλικά -και μυστικά- γεγονότα της δεκαετίας του ’90: τον γάμο της Carolyn Bessette με τον John Kennedy Jr., που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πόσα από όσα βλέπουμε στη μικρή οθόνη ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πόσα ανήκουν στη σφαίρα της μυθοπλασίας; Ταυτόχρονα, αναζωπυρώνεται και το διαρκές ενδιαφέρον γύρω από τη μυστηριώδη γοητεία της Carolyn Bessette, μιας γυναίκας που, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, εξακολουθεί να συναρπάζει.
Στον κόσμο της μόδας, η Carolyn Bessette Kennedy παρέμεινε μια φιγούρα σχεδόν μυθική: λιγομίλητη, διακριτική, με ένα στιλ που έμοιαζε αβίαστο αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Kennedy, όσο και μετά τον γάμο τους, απέφευγε τη δημοσιότητα, γι'αυτό και δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη ούτε και διασώζονται περισσότερα από ένα-δυο σύντομα στιγμιότυπα της φωνής της! Για όσους όμως τη γνώρισαν από κοντά, η εικόνα αυτή αποκτά πιο προσωπικές διαστάσεις, αφού για εκείνους η Carolyn δεν ήταν απλώς ένα πρωτοσέλιδο, ένα fashion inspo στο Pinterest ή άλλο ένα θύμα της «κατάρας των Kennedy». Μεταξύ των έμπιστων φίλων της ήταν κι ο Ελληνοαμερικανός hairstylist George Kyriakos, ένας από τους ανθρώπους του στενού της κύκλου την περίοδο που εργαζόταν στον οίκο Calvin Klein.
Ο Kyriakos, που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια και έχει συνεργαστεί με τα σημαντικότερα περιοδικά του κόσμου, γνώρισε την Bessette Kennedy στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Συγκεκριμένα, το 1991 προσλήφθηκε ως κομμωτής στον Calvin Klein, την εποχή που εκείνη είχε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των φωτογραφίσεων και των παρουσιάσεων του οίκου. Έναν χρόνο αργότερα, δύο σημαντικά γεγονότα θα άλλαζαν για πάντα τη ζωή της Carolyn. Πρώτον, θα γνώριζε τον Kennedy, αλλά η σχέση τους δε θα κρατούσε για καιρό. Εκείνος θα επέστρεφε στην πρώην του, Daryl Hannah ενώ εκείνη θα έκανε σχέση για δύο χρόνια με το μοντέλο Michael Bergin. Την ίδια χρονιά, θα παγίωνε τη θέση της στον χώρο της μόδας, με τη θρυλική καμπάνια του Calvin Klein, στην οποία επέμενε να πρωταγωνιστήσει η σχετικά άγνωστη τότε, Kate Moss. Οι τελικές λήψεις, θα εκτόξευαν την καριέρα της Bessette, της Moss αλλά και του Calvin Klein, ο οποίος κάπως έτσι σώθηκε από τη χρεοκοπεία.