George Kyriakos: Ο Ελληνοαμερικανός κομμωτής μιλά για την καλή του φίλη, Carolyn Bessette Kennedy

Ο George Kyriakos θυμάται εκείνα τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, σε συνέντευξή του στο Soulivity. «Η Carolyn ήταν υπεύθυνη για τις φωτογραφίσεις του WWD (το περιοδικό Women Wear Daily, «η Βίβλος της Μόδας» όπως είναι γνωστό στις ΗΠΑ) και τις κρατήσεις για τις παρουσιάσεις», θυμάται. «Έκλεινε κομμωτές, μακιγιέρ και επέλεγε τα μοντέλα. Η γνώμη της για τα μοντέλα είχε πραγματικά βαρύτητα και συχνά με επέλεγε για τα χτενίσματα».

Στο δημιουργικό περιβάλλον του Calvin Klein είχε διαμορφωθεί μια μικρή παρέα συνεργατών που, όπως λέει, λειτουργούσε σχεδόν σαν οικογένεια. «Ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί: εγώ, η Jacky Marshall, ο Narciso Rodriguez, η Jessica Weinstein και ο Gordon Henderson. Δεν μιλάμε συχνά στον Τύπο για την Carolyn — είμαστε προστατευτικοί απέναντί της».

Η σχέση αυτή φάνηκε ακόμη πιο έντονα όταν η Bessette Kennedy ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον John Kennedy Jr. το 1996. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα απομονωμένο νησί, υπό άκρα μυστικότητα, και οι περισσότεροι από τους φίλους της ανέλαβαν πρακτικά κομμάτια της προετοιμασίας.

Ο Kyriakos ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το χτένισμά της. «Κάναμε δοκιμές πριν από τον γάμο. Της έκανα πρώτα ένα blowout, μετά πρόσθεσα ένα απαλό κυμματισμό, κάνοντάς της χαλαρές μπούκλες, γιατί τα μαλλιά της ήταν εύκολα στο φορμάρισμα», θυμάται. Οι συνθήκες όμως δεν ήταν εύκολες. «Δεν βρισκόμασταν σε ξενοδοχείο — ήμασταν σε ένα απομονωμένο νησί, με πολλή ζέστη και υγρασία. Ο Narciso σιδέρωνε το φόρεμα στο ίδιο δωμάτιο όπου εγώ έφτιαχνα τα μαλλιά της».

Ο Narciso Rodriguez, στενός φίλος της Bessette Kennedy, ο οποίος επίσης ξεκίνησε την καριέρα του από τον οίκο του Calvin Klein, ήταν εκείνος που σχεδίασε το εμβληματικό νυφικό της. Μάλιστα, στο σχετικό επεισόδιο του Love Story, βλέπουμε πως ο Calvin Klein ένιωσε πραγματικά προδομένος, όταν η Carolyn εμπιστεύτηκε τον άγνωστο και άπειρο τότε Rodriguez για το νυφικό της. Λίγους μήνες μετά τον γάμο των Kennedy, ο Rodriguez θα λάνσαρε τη δική του σειρά ρούχων, χτίζοντας μια εντυπωσιακή καριέρα.

Όπως εξηγεί ο Kyriakos, ολόκληρη η προετοιμασία του γάμου είχε χαρακτήρα συλλογικής προσπάθειας. Οι φίλοι και συνάδελφοι της Carolyn βοήθησαν, ο καθένας με τον τρόπο του, να στηθούν όλες οι λεπτομέρειες του γάμου. «Ανέλαβα να της επιμεληθώ τα μαλλιά επειδή παντρευόταν μια καλή μου φίλη — το ίδιο κάναμε όλοι μας. Ο Gordon (Henderson) έκανε την καλλιγραφία για τις προσκλήσεις, φρόντιζε τη γιαγιά της Carolyn και σχεδίασε το κοστούμι μου αλλά και του John. Όλοι βάλαμε ένα χέρι για τη φίλη μας».

Η ίδια η Bessette Kennedy προτιμούσε να κρατήσει τον έλεγχο σε πολλά πράγματα. «Έκανε μόνη της το μακιγιάζ της, αν και τη βοήθησα λίγο», λέει. Σύμφωνα με τον Kyriakos, ο γάμος ήταν σε μεγάλο βαθμό δική της σύλληψη. «Ήταν εκείνη που είχε το όραμα για το πώς ήθελε να είναι. Σκεφτόταν διάφορες ιδέες και τελικά ο Narciso ήταν μια φυσική επιλογή για το νυφικό». Τονίζει επίσης, πως επειδή ο γάμος θα ήταν μυστικός, η Carolyn δε θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιον μεγάλο οίκο μόδας στην Αμερική ή την Ευρώπη, καθώς έτσι τα μίντια θα μάθαιναν αμέσως για τον επικείμενο γάμο. «Δεν μπορούσε να ταξιδεύει στο Παρίσι για πρόβες νυφικού, γιατί θα το καταλάβαιναν όλοι», λέει ο κομμωτής.

Στο σχετικό επεισόδιο, βλέπουμε την Carolyn και τον JFK Jr να κοιμούνται στην παραλία, την ημέρα πριν από την τελετή. Το πρωί, οι δυο τους βουτάνε γυμνοί στη θάλασσα, ώρες πριν ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Στην πραγματικότητα, οι δυο τους ήταν αρκετά πιο «παραδοσιακοί» σε αυτό το κομμάτι. Οι δυο τους κοιμήθηκαν σε διαφορετικά δωμάτια και, μάλιστα, ο JFK Jr κοιμήθηκε...στον καναπέ του δωματίου του George Kyriakos και της τότε συζύγου του.

Είναι αλήθεια ότι την ημέρα του γάμου, τα μίντια είχαν στείλει ελικόπτερα πάνω από το νησί για να τραβήξουν πλάνα, όπως βλέπουμε στη σειρά; Αυτό είναι εν μέρει προϊόν μυθοπλασίας. Ωστόσο, πράγματι τα μίντια έμαθαν για τη μυστική τελετή. Περίπου ένα 24ωρο πριν το γάμο, διέρρευσε η τοποθεσία. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είχαν επιλέξει ένα μικροσκοπικό, απομονωμένο νησί, οι δημοσιογράφοι δε μπορούσαν να καταφτάσουν μαζικά. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν το προσπάθησαν. Ο Kyriakos θυμάται ένα αρκετά αστείο στιγμιότυπο, όπου ένας ρεπόρτερ προσπαθεί να φτάσει στο νησί με βάρκα, διασχίζοντας τα γεμάτα αλιγάτορες ύδατα! Εκείνη τη στιγμή, περνούσε το αμάξι με το γαμπρό και τον κουμπάρο, οι οποίοι είδαν τον άντρα που πάσχιζε να φτάσει στην αποβάθρα. Ο άντρας σήκωσε τα χέρια και φώναξε: «Συλλάβετέ με για να γυρίσω πίσω, παρακαλώ!».

Ο ίδιος θυμάται επίσης ότι πολλές από τις φήμες που κυκλοφόρησαν τότε για την ημέρα του γάμου δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Υπήρχε, για παράδειγμα, η εντύπωση ότι η Bessette Kennedy άργησε επειδή ήταν υπερβολική ή δραματική. Όμως, σύμφωνα με τον Kyriakos, η εξήγηση ήταν πολύ πιο απλή. Πράγματι, η νύφη άργησε να φτάσει στην εκκλησία, επειδή μέχρι την τελευταία στιγμή έπρεπε να γίνουν αλλαγές στο νυφικό της. Η Carolyn είχε χάσει αρκετό βάρος από την τελευταία πρόβα και ο Rodriguez έπρεπε να προσαρμόσει το φόρεμα της τελευταία στιγμή. «Υπάρχει συχνά μια τάση να παρουσιάζονται οι γυναίκες ως ντίβες ή δύσκολες», λέει. «Αλλά η πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου έτσι».

Σήμερα, ο George Kyriakos εξακολουθεί να κινείται στον κόσμο της μόδας και της διαφήμισης, δουλεύοντας πλάι σε δημιουργικές ομάδες, που εξακολουθούν να τον εμπνέουν. Η εταιρεία του, Style Bookings, με έδρα τη Νέα Υόρκη, συνεργάζεται με μεγάλα πρακτορεία, οίκους μόδας, brand ομορφιάς και περιοδικά. Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του μόλις στα 17 του χρόνια, παραμένει —όπως λέει— αιώνιας σπουδαστής της τέχνης του. «Όσα χρόνια κι αν κάνεις αυτή τη δουλειά, μαθαίνεις κάτι καινούργιο κάθε μέρα», σημειώνει. «Και όταν δουλεύεις με δημιουργικούς ανθρώπους, είτε είναι μουσικοί είτε ηθοποιοί είτε άνθρωποι που διευθύνουν μεγάλες εταιρείες, η έμπνευση έρχεται από παντού».

Ανάμεσα στα στιλιστικά του πρότυπα συγκαταλέγει και την ίδια την Carolyn Bessette Kennedy. «Γυναίκες όπως η Carolyn Bessette και η Kerry Washington είναι για μένα style icons - κλασικές, ταλαντούχες και με προσωπικότητα», λέει.