Έφυγε από την ζωή στα 91 της η Jane Goodall

JANE GOODALL

Έφυγε από την ζωή στα 91 της η Jane Goodall

Η ακτιβίστρια είχε αφιερώσει την ζωή της στην μελέτη και την προστασία των χιμπατζήδων.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Jane Goodall, η θρυλική ακτιβίστρια για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος, έφυγε από την ζωή σήμερα σε ηλικία 91 ετών, από φυσικά αίτια.


Γνωστή για την επαναστατική έρευνά της στους χιμπατζήδες της Τανζανίας, η Jane Goodall αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη και την προστασία τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αλλαγή της ανθρώπινης αντίληψης για τους συγγενικότερούς μας πρωτεύοντες.

Στις σημαντικότερες ανακαλύψεις της συμπεριλαμβάνεται το ότι οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν εργαλεία, αναπτύσσουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις και έχουν σύνθετες κοινωνικές δομές, παρόμοιες με εκείνες των ανθρώπων.


Το 1977 η παγκοσμίου φήμης επιστήμονας και πρωτευοντολόγος ίδρυσε το Jane Goodall Institute, έναν οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της άγριας ζωής και την προστασία των οικοτόπων.

Το 1991 ξεκίνησε το πρόγραμμα Roots & Shoots, το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση νέων ανθρώπων ώστε να γίνουν περιβαλλοντικοί ηγέτες. Η συνεισφορά της στην επιστήμη και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών για τη διατήρηση της άγριας ζωής και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει αναγνωριστεί με πολυάριθμα διεθνή βραβεία και διακρίσεις.

Cover Photo: Getty Images/Ideal Image

Μπορούμε να βάλουμε όρια στην τοξικότητα;

Τοξικές σχέσεις. Τις συναντάμε παντού: στην οικογένεια, στις φιλίες, στη δουλειά, και -φυσικά- στις ερωτικές μας σχέσεις. Είναι οι σχέσεις που μας αδειάζουν αντί να μας γεμίζουν, που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, που μειώνουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή μας.

