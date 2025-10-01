Έφυγε από την ζωή στα 91 της η Jane Goodall

Η Jane Goodall, η θρυλική ακτιβίστρια για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος, έφυγε από την ζωή σήμερα σε ηλικία 91 ετών, από φυσικά αίτια.



Γνωστή για την επαναστατική έρευνά της στους χιμπατζήδες της Τανζανίας, η Jane Goodall αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη και την προστασία τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αλλαγή της ανθρώπινης αντίληψης για τους συγγενικότερούς μας πρωτεύοντες.

Στις σημαντικότερες ανακαλύψεις της συμπεριλαμβάνεται το ότι οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν εργαλεία, αναπτύσσουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις και έχουν σύνθετες κοινωνικές δομές, παρόμοιες με εκείνες των ανθρώπων.



Το 1977 η παγκοσμίου φήμης επιστήμονας και πρωτευοντολόγος ίδρυσε το Jane Goodall Institute, έναν οργανισμό αφιερωμένο στη διατήρηση της άγριας ζωής και την προστασία των οικοτόπων.