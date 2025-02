Νικόλαος Ντε Γκρες: Αυτό είναι το πρώτο εικαστικό έργο του που παρουσιάζει μετά τον γάμο

Από νεαρή ηλικία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία, μια τέχνη στην οποία, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, μυήθηκε από τον θείο του, Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Η ενασχόλησή του με τη φωτογραφία έγινε συστηματική και επαγγελματική από το 2013, οδηγώντας τον σε σημαντικές εκθέσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες.

Το 2015, παρουσίασε τη δουλειά του στον Οίκο Δημοπρασιών Christie's στο Λονδίνο, στην έκθεση με τίτλο "SOUNDWALL AND HRH PRINCE NIKOLAOS PHOTOGRAPHY", προσελκύοντας το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού. Λίγους μήνες αργότερα, το 2016, μία από τις φωτογραφίες του παρουσιάστηκε στο συνέδριο "Art for Tomorrow" των New York Times στη Ντόχα, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση της καλλιτεχνικής του ματιάς.

Την ίδια χρονιά, επιλεγμένα έργα του δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο "A Taste of Greece: Recipes, Cuisine & Culture", της Τατιάνα Μπλάτνικ, όπου η φωτογραφία του χρησιμοποιήθηκε για να συνοδεύσει γαστρονομικές και πολιτιστικές αφηγήσεις της ελληνικής κουλτούρας.

Το 2018, πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης με τίτλο "Phos: A Journey of Light", μια έκθεση που εξερευνούσε τη σχέση του φωτός με τον ελληνικό τοπίο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, προσκλήθηκε από τον Οίκο Sotheby’s Jewelry για να παρουσιάσει φωτογραφίες από την έκθεσή του σε επιλεγμένο κοινό, εδραιώνοντας τη θέση του στον χώρο της σύγχρονης φωτογραφίας.

Το 2019, η ατομική του έκθεση "Celestial Choreography", που παρουσιάστηκε στο Rundetaarn (Στρογγγυλό Πύργο) της Κοπεγχάγης, συγκέντρωσε 48 φωτογραφίες από τον ελληνικό ουρανό, αποτυπώνοντας την κίνηση των άστρων και τη μοναδική αλληλεπίδραση του φωτός με τον χώρο. Την ίδια χρονιά, η έκθεσή του "Aegean Desert", η οποία φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης στην Αθήνα και στο Katara Cultural Village στη Ντόχα, συνέδεσε οπτικά το Αιγαίο Πέλαγος με την έρημο του Κατάρ, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε δύο φαινομενικά αντίθετα φυσικά τοπία.

Το 2021, συμμετείχε στην London Design Biennale, παρουσιάζοντας το έργο του "Together", μια δημιουργία που αποτύπωνε την έννοια της σύνδεσης και της συλλογικής εμπειρίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, εγκαινίασε την έκθεσή του "Resilience" στο Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο, όπου παρουσίασε 19 νέα φωτογραφικά έργα που εξερευνούσαν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από το πρίσμα του φωτός και της φύσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάρτηση που σχετίζεται με την παρουσίαση του νέου του έργου στο Nomad St. Moritz 2025 είναι η πρώτη του μετά τον γάμο του με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική στη δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη.

Η πορεία του Νικόλαου Ντε Γκρες στη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες χαρακτηρίζεται από μια συνεχόμενη αναζήτηση του φωτός, της υφής και της κίνησης, στοιχεία που αποτυπώνει με συνέπεια τόσο στη φωτογραφική του ματιά όσο και στα έργα του που συνδυάζουν την τέχνη με τον σχεδιασμό.