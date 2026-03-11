ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Νύχτες στην Αθήνα των 70s: Η σπάνια λήψη του Γιώργου Μαρίνου με την τότε σύντροφό του, Κατιάνα Μπαλανίκα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Θλίψη προκάλεσε μόλις πριν λίγο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δεδομένα. Με έντονη θεατρική παιδεία, αλλά και ένστικτο για τη διασκέδαση, κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο είδος θεάματος που συνδύαζε το θέατρο, τη σάτιρα, το τραγούδι και τον χορό.

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε μια μακρά διαδρομή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες, επιτυχημένες παραστάσεις και τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν εποχή. Για πολλούς, ο Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας σόουμαν, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν χώρο θεατρικής μαγείας.

Η παρακάτω λήψη είχε τραβηχτεί μια νύχτα στην Αθήνα των 70s.

«Είχα πάει να ζητήσω δουλειά και μου είπαν ότι ο Γιώργος Μαρίνος ζητούσε μια τραγουδίστρια και έτσι πήγα εκεί» είχε αφηγηθεί η ηθοποιός. «Όταν μπήκε και ξεκίνησε η ορχήστρα εγώ ήμουν χάλια. Δεν μπορούσα, ακολουθούσα μια το ένα όργανο, μια το άλλο. Έλεγαν του Γιώργου Μαρίνου ”τι όμορφο που είναι αυτό το κορίτσι. Γιατί δεν το αφήνετε εκεί και απλώς να μην τραγουδάει;”. Νύχτες ολόκληρες ο Γιώργος βασανίστηκε να με μάθει να κάνω κινήσεις και μου έλεγε ”όχι σαν τον φαντάρο Κατιάνα μου, σε παρακαλώ”. Τελικά μετά το ”φανταριλίκι” έγινα σύμβολο του σεξ. Με τον Γιώργο Μαρίνο είχαμε σχέση ζωής. Κάποια στιγμή με είχε ερωτευτεί και υπήρξαμε μαζί».

