Νύχτες στην Αθήνα των 70s: Η σπάνια λήψη του Γιώργου Μαρίνου με την τότε σύντροφό του, Κατιάνα Μπαλανίκα

Θλίψη προκάλεσε μόλις πριν λίγο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δεδομένα. Με έντονη θεατρική παιδεία, αλλά και ένστικτο για τη διασκέδαση, κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο είδος θεάματος που συνδύαζε το θέατρο, τη σάτιρα, το τραγούδι και τον χορό.

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε μια μακρά διαδρομή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες, επιτυχημένες παραστάσεις και τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν εποχή. Για πολλούς, ο Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας σόουμαν, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν χώρο θεατρικής μαγείας.

Η παρακάτω λήψη είχε τραβηχτεί μια νύχτα στην Αθήνα των 70s.