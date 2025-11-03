ΤΟ ΒΗΜΑ logo

William και Kate Middleton μετακόμισαν στο Forest Lodge: Nέο σπίτι, νέο ξεκίνημα για την οικογένεια

@princeandprincessofwales / IG

Η μετακόμιση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες στιγμές που έζησαν στην παλιά τους οικία.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton μετέφεραν πρόσφατα την οικογένειά τους στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, ένα διατηρητέο Γεωργιανό αρχοντικό (Κατηγορίας II) στο Windsor Great Park. Η μετακόμιση σηματοδοτεί το τέλος της παραμονής τους στο Adelaide Cottage του Home Park στο Windsor, όπου είχαν ζήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τη βασιλική συντάκτρια Rebecca Ingles της Daily Mail, η οικογένεια είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί στο νέο αρχοντικό των οκτώ υπνοδωματίων πριν από τις 5 Νοεμβρίου, με την εκτίμηση ότι η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Το Forest Lodge θα αποτελέσει νέο σημείο εκκίνησης για τον William και την Kate μαζί με τα τρία τους παιδιά: τον 12χρονο πρίγκιπα George, την 10χρονη πριγκίπισσα Charlotte και τον 7χρονο πρίγκιπα Louis. Η παραμονή τους στο Adelaide Cottage είχε σημαδευτεί από δύσκολες στιγμές, όπως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, η σειρά του Harry και της Meghan στο Netflix και οι διαγνώσεις καρκίνου τόσο του Καρόλου όσο και της Kate.

Η μετακόμιση συνοδεύτηκε από την εγκατάσταση ζώνης ασφαλείας γύρω από το Forest Lodge, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων γειτόνων. Το ζευγάρι διοργάνωσε επίσης ένα ευχαριστήριο πάρτι στο The York Club, μια ιδιωτική λέσχη για μέλη και υπαλλήλους του Crown Estate, για να τιμήσει τους εργάτες και το προσωπικό που συνέβαλαν ώστε η οικογένεια να εγκατασταθεί νωρίτερα στο νέο τους σπίτι.

Η οικογένεια διατηρεί επίσης το αρχοντικό Anmer Hall στο κτήμα Sandringham στο Norfolk, με δέκα υπνοδωμάτια, καθώς και ένα διαμέρισμα στο παλάτι του Kensington στο Λονδίνο. Η μετακόμιση στο Forest Lodge σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον William, την Kate και τα παιδιά τους, αφήνοντας πίσω τις δύσκολες μνήμες του Adelaide Cottage.

