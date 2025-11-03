William και Kate Middleton μετακόμισαν στο Forest Lodge: Nέο σπίτι, νέο ξεκίνημα για την οικογένεια

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton μετέφεραν πρόσφατα την οικογένειά τους στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, ένα διατηρητέο Γεωργιανό αρχοντικό (Κατηγορίας II) στο Windsor Great Park. Η μετακόμιση σηματοδοτεί το τέλος της παραμονής τους στο Adelaide Cottage του Home Park στο Windsor, όπου είχαν ζήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τη βασιλική συντάκτρια Rebecca Ingles της Daily Mail, η οικογένεια είχε προγραμματίσει να εγκατασταθεί στο νέο αρχοντικό των οκτώ υπνοδωματίων πριν από τις 5 Νοεμβρίου, με την εκτίμηση ότι η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

Το Forest Lodge θα αποτελέσει νέο σημείο εκκίνησης για τον William και την Kate μαζί με τα τρία τους παιδιά: τον 12χρονο πρίγκιπα George, την 10χρονη πριγκίπισσα Charlotte και τον 7χρονο πρίγκιπα Louis. Η παραμονή τους στο Adelaide Cottage είχε σημαδευτεί από δύσκολες στιγμές, όπως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, η σειρά του Harry και της Meghan στο Netflix και οι διαγνώσεις καρκίνου τόσο του Καρόλου όσο και της Kate.