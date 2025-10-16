Kate Middleton- πρίγκιπας William: Η μετακόμιση στο «παντοτινό τους σπίτι» θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο

Το καλοκαίρι έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Ωστόσο, παρότι επρόκειτο η μετακόμιση να πραγματοποιηθεί τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ελπίζουν να εγκατασταθούν στο «παντοτινό σπίτι» τους μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα πράγματα προχώρησαν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Μάλιστα, ενδέχεται να έχουν μετακομίσει πριν από τους εορτασμούς της Νύχτας του Guy Fawkes στις 5 Νοεμβρίου, μια παραδοσιακής βραδιάς με φωτιές και πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το προσωπικό έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει αντικείμενα στο νέο σπίτι. Το Forest Lodge αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το σημερινό τους σπίτι, το Adelaide Cottage.

Όπως και στο Adelaide Cottage και προκειμένου να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική οικογενειακή ζωή για τα παιδιά τους, δεν θα έχουν προσωπικό που να διαμένει μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE. Η νταντά των παιδιών και οι οικιακοί βοηθοί, πιθανότατα θα διαμένουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα εντός του κτήματος.