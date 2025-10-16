ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Kate Middleton- πρίγκιπας William: Η μετακόμιση στο «παντοτινό τους σπίτι» θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο

Instagram @princeandprincessofwales

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το καλοκαίρι έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Ωστόσο, παρότι επρόκειτο η μετακόμιση να πραγματοποιηθεί τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ελπίζουν να εγκατασταθούν στο «παντοτινό σπίτι» τους μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα πράγματα προχώρησαν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Μάλιστα, ενδέχεται να έχουν μετακομίσει πριν από τους εορτασμούς της Νύχτας του Guy Fawkes στις 5 Νοεμβρίου, μια παραδοσιακής βραδιάς με φωτιές και πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το προσωπικό έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει αντικείμενα στο νέο σπίτι. Το Forest Lodge αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το σημερινό τους σπίτι, το Adelaide Cottage.

@theverysimong News hits that the Prince and Princess of Wales will be moving out to Forest Lodge later this year! Here’s some info… (ps I say Great Windsor Park twice! Haha. It’s Windsor Great Park). #princessofwales #princeofwales #katemiddleton #royalfamily #windsor ♬ original sound - HRH Simon G

Όπως και στο Adelaide Cottage και προκειμένου να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική οικογενειακή ζωή για τα παιδιά τους, δεν θα έχουν προσωπικό που να διαμένει μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE. Η νταντά των παιδιών και οι οικιακοί βοηθοί, πιθανότατα θα διαμένουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα εντός του κτήματος.

Η έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, σε αντίθεση με τα τέσσερα του Adelaide Cottage, έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις.

Τέλος, το σπίτι αυτό θα αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή βάση της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν να έχουν ως βάση τους το νέο τους σπίτι, ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Γιατί αποφάσισαν να μετακομίσουν;

Η απόφαση της μετακόμισης φαίνεται να συνδέεται με την επιθυμία του ζεύγους να προσφέρει στα παιδιά τους μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από το παλάτι και τους αυστηρούς βασιλικούς κανόνες. Επιπλέον, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υγεία της Kate και τις αυξημένες ευθύνες του William, η ανάγκη για περισσότερη ιδιωτικότητα και οικογενειακή σταθερότητα γίνεται πιο έντονη από ποτέ.

Το Forest Lodge αποτελεί μία «αναβάθμιση» από τη σημερινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022.  Η νέα τους έπαυλη αποτελεί το ιδανικό καταφύγιο για την οικογένειά τους και απέχει περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το πατρικό της Kate.

