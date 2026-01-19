ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Πριγκίπισσα Λεονόρ- Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου η πριγκίπισσα Λεονόρ, συνοδεύοντας τους γονείς της στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης σε μια εμφάνιση με έντονο συμβολισμό.

Το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας έφερε στην Αθήνα σημαντικές προσωπικότητες των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε διακριτικά αλλά ουσιαστικά η παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ, διαδόχου του ισπανικού θρόνου, η οποία συμμετείχε στην τελετή αποδεικνύοντας πως η συνέχεια της βασιλικής παράδοσης περνά πλέον στη νεότερη γενιά.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ανήμερα του μνημοσύνου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, με έντονη τη διεθνή βασιλική παρουσία.

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και οι δύο κόρες τους: η Πριγκίπισσα των Αστουριών, Λεονόρ, και η Ινφάντα Σοφία. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, γεγονός που καθιστά τη Λεονόρ μεγάλη ανιψιά της εκλιπούσας.

Παρότι δεν υπήρχε στενή προσωπική σχέση ανάμεσα στις δύο, η παρουσία της Λεονόρ στις τελετές μνήμης είχε ιδιαίτερο βάρος. Αντικατοπτρίζει το ισχυρό αίσθημα οικογενειακής συνέχειας και τον σεβασμό προς τις ρίζες, τις παραδόσεις και τους δεσμούς αίματος, αξίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους.

Ποια είναι η Πριγκίπισσα Λεονόρ των Αστουριών

Η Πριγκίπισσα Λεονόρ γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2005 και είναι η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια. Από το 2014, μετά την άνοδο του πατέρα της στον θρόνο, βρίσκεται πρώτη στη γραμμή διαδοχής της ισπανικής μοναρχίας, φέροντας τον τίτλο της Πριγκίπισσας των Αστουριών.

Παράλληλα, κατέχει μια σειρά ιστορικών τίτλων, όπως Πριγκίπισσα της Χερόνας και της Βιάνας, Δούκισσα του Μοντμπλάνκ και Λαίδη του Μπαλαγέρ, ενώ είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Πριγκίπισσα των Αστουριών και του Ιδρύματος Πριγκίπισσα της Χερόνας. Τη διαδοχή ακολουθεί η μικρότερη αδελφή της, Ινφάντα Σοφία.

Σε αντίθεση με άλλους royals της Generation Z, η Λεονόρ διατηρεί χαμηλό προφίλ. Δεν διαθέτει προσωπικούς λογαριασμούς στα social media και δεν καλλιεργεί εικόνα celebrity. Κάθε δημόσια εμφάνισή της είναι αυστηρά συνδεδεμένη με τον θεσμικό της ρόλο, ενισχύοντας το προφίλ μιας σοβαρής, πειθαρχημένης και απόλυτα συνειδητοποιημένης διαδόχου.

Εκπαίδευση και στρατιωτική πορεία

Η Λεονόρ ξεκίνησε τη σχολική της πορεία στο ιδιωτικό σχολείο Santa María de los Rosales στη Μαδρίτη, το ίδιο σχολείο όπου φοίτησε και ο πατέρας της. Το 2021 συνέχισε τις σπουδές της στο Atlantic College στην Ουαλία, απ’ όπου αποφοίτησε το 2023 με Διεθνές Απολυτήριο.

Η στρατιωτική της εκπαίδευση ξεκίνησε επισήμως τον Αύγουστο του 2023, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον ρόλο της ως αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισπανίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τριετή φοίτηση σε στρατό ξηράς, ναυτικό και αεροπορία. Ήδη έχει ολοκληρώσει τη θητεία της στη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία, λαμβάνοντας τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και τον Μεγαλόσταυρο της Στρατιωτικής Αξίας.

Η παρουσία της Πριγκίπισσας Λεονόρ στη Μητρόπολη Αθηνών δεν ήταν απλώς μια τυπική royal εμφάνιση. Ήταν μια σιωπηλή αλλά ισχυρή υπενθύμιση ότι η βασιλική συνέχεια δεν αφορά μόνο τίτλους, αλλά και μνήμη, σεβασμό και ιστορική συνείδηση. Σε μια εποχή όπου οι θεσμοί επαναπροσδιορίζονται, η Λεονόρ φαίνεται να εκπροσωπεί μια νέα, ουσιαστική εκδοχή της βασιλικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Βασιλικό πένθος υπό βροχή στο νεκρώσιμο τρισάγιο της πριγκίπισσας Ειρήνης στην Μαδρίτη

