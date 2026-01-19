Πριγκίπισσα Λεονόρ- Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας έφερε στην Αθήνα σημαντικές προσωπικότητες των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών. Ανάμεσά τους, ξεχώρισε διακριτικά αλλά ουσιαστικά η παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ, διαδόχου του ισπανικού θρόνου, η οποία συμμετείχε στην τελετή αποδεικνύοντας πως η συνέχεια της βασιλικής παράδοσης περνά πλέον στη νεότερη γενιά.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ανήμερα του μνημοσύνου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, με έντονη τη διεθνή βασιλική παρουσία.
Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και οι δύο κόρες τους: η Πριγκίπισσα των Αστουριών, Λεονόρ, και η Ινφάντα Σοφία. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, γεγονός που καθιστά τη Λεονόρ μεγάλη ανιψιά της εκλιπούσας.
Παρότι δεν υπήρχε στενή προσωπική σχέση ανάμεσα στις δύο, η παρουσία της Λεονόρ στις τελετές μνήμης είχε ιδιαίτερο βάρος. Αντικατοπτρίζει το ισχυρό αίσθημα οικογενειακής συνέχειας και τον σεβασμό προς τις ρίζες, τις παραδόσεις και τους δεσμούς αίματος, αξίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους.