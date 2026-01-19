Πριγκίπισσα Λεονόρ- Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου που τράβηξε τα βλέμματα στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης

Ποια είναι η Πριγκίπισσα Λεονόρ των Αστουριών

Η Πριγκίπισσα Λεονόρ γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2005 και είναι η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια. Από το 2014, μετά την άνοδο του πατέρα της στον θρόνο, βρίσκεται πρώτη στη γραμμή διαδοχής της ισπανικής μοναρχίας, φέροντας τον τίτλο της Πριγκίπισσας των Αστουριών.

Παράλληλα, κατέχει μια σειρά ιστορικών τίτλων, όπως Πριγκίπισσα της Χερόνας και της Βιάνας, Δούκισσα του Μοντμπλάνκ και Λαίδη του Μπαλαγέρ, ενώ είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Πριγκίπισσα των Αστουριών και του Ιδρύματος Πριγκίπισσα της Χερόνας. Τη διαδοχή ακολουθεί η μικρότερη αδελφή της, Ινφάντα Σοφία.

Σε αντίθεση με άλλους royals της Generation Z, η Λεονόρ διατηρεί χαμηλό προφίλ. Δεν διαθέτει προσωπικούς λογαριασμούς στα social media και δεν καλλιεργεί εικόνα celebrity. Κάθε δημόσια εμφάνισή της είναι αυστηρά συνδεδεμένη με τον θεσμικό της ρόλο, ενισχύοντας το προφίλ μιας σοβαρής, πειθαρχημένης και απόλυτα συνειδητοποιημένης διαδόχου.

Εκπαίδευση και στρατιωτική πορεία

Η Λεονόρ ξεκίνησε τη σχολική της πορεία στο ιδιωτικό σχολείο Santa María de los Rosales στη Μαδρίτη, το ίδιο σχολείο όπου φοίτησε και ο πατέρας της. Το 2021 συνέχισε τις σπουδές της στο Atlantic College στην Ουαλία, απ’ όπου αποφοίτησε το 2023 με Διεθνές Απολυτήριο.

Η στρατιωτική της εκπαίδευση ξεκίνησε επισήμως τον Αύγουστο του 2023, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον ρόλο της ως αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισπανίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τριετή φοίτηση σε στρατό ξηράς, ναυτικό και αεροπορία. Ήδη έχει ολοκληρώσει τη θητεία της στη Γενική Στρατιωτική Ακαδημία, λαμβάνοντας τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και τον Μεγαλόσταυρο της Στρατιωτικής Αξίας.

Η παρουσία της Πριγκίπισσας Λεονόρ στη Μητρόπολη Αθηνών δεν ήταν απλώς μια τυπική royal εμφάνιση. Ήταν μια σιωπηλή αλλά ισχυρή υπενθύμιση ότι η βασιλική συνέχεια δεν αφορά μόνο τίτλους, αλλά και μνήμη, σεβασμό και ιστορική συνείδηση. Σε μια εποχή όπου οι θεσμοί επαναπροσδιορίζονται, η Λεονόρ φαίνεται να εκπροσωπεί μια νέα, ουσιαστική εκδοχή της βασιλικής παρουσίας στην Ευρώπη.