Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών πλήθος γαλαζοαίματων και προσωπικοτήτων για το τελευταίο αντίο

Ο βασιλιάς Φελίπε και η Λετίθια με την Ινφάντα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία.

Η Νίνα Φλορ, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και η Θεοδώρα ντε Γκρες με τον σύζυγό της, Μάθιου Κουμάρ.

Μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας συνοδεύουν την Άννα Μαρία.

Πρίγκιπας Αλέξανδρος, Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας.

Η Μαρίνα Καρέλλα.

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, η Τζένη Οικονόμου και ο Γιώργος Ντάβλας.

Η Λίνα Μενδώνη.

Λίγο πριν τις 10:45, τα ανίψια της πριγκίπισσας Ειρήνης, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες, μετέβησαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου βρίσκεται το φέρετρο με τη σορό της. Η παρουσία τους ήταν διακριτική, με εμφανή τη συγκίνηση, ενώ έξω από τον ναό είχαν ήδη τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια στη μνήμη της εκλιπούσας.

Στη Μητρόπολη Αθηνών το «τελευταίο αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης έφτασε νωρίς το πρωί καλυμμένη με την ελληνική σημαία και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου έως τις 10:30. Στις 12:00 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και επισήμων.

Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στον χώρο, αποτίοντας φόρο τιμής σε μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της τέως βασιλικής οικογένειας, την οποία πολλοί χαρακτήριζαν ως την «εκκεντρική επαναστάτρια» της δυναστείας.

Το «παρών» στην κηδεία αναμένεται να δώσουν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Ισπανίας Felipe VI, η σύζυγός του βασίλισσα Letizia, καθώς και οι κόρες τους, η διάδοχος του θρόνου Princess Leonor και η Infanta Sofía.

Τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπήσουν ο Sir Timothy Laurence, σύζυγος της Princess Anne, και η Lady Gabriella Kingston.

Απόντες θα είναι ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Juan Carlos, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και η Marie-Chantal, σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, η οποία παρέμεινε στη Νέα Υόρκη λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης θα μεταφερθεί στο βασιλικό κοιμητήριο στο Τατόι, όπου θα ταφεί δίπλα στους γονείς της και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, σύμφωνα με την επιθυμία της.

Η παρουσία των Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου Ντε Γκρες στη Μητρόπολη Αθηνών σηματοδότησε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της ημέρας, καθώς η οικογένεια αποχαιρετά την πριγκίπισσα Ειρήνη, μια γυναίκα που έζησε μακριά από τα στερεότυπα του τίτλου της και αφήνει πίσω της μια ιδιαίτερη παρακαταθήκη μνήμης.