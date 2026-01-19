Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών πλήθος γαλαζοαίματων και προσωπικοτήτων για το τελευταίο αντίο
Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες έφτασαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Τι συμβαίνει τελικά με τους άντρες σήμερα;
Η Ειρήνη και η Έλενα ανοίγουν τη συζήτηση για την ανδρική ανασφάλεια, τη σύγχυση ρόλων, το dating στην εποχή των social media και τα όρια που οι γυναίκες δεν είναι πια διατεθειμένες να διαπραγματευτούν.
