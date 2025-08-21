Pamela Anderson για Liam Neeson: «Δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»

Η Pamela Anderson μίλησε ανοιχτά για τη «χημεία» της με τον Liam Neeson, επιβεβαιώνοντας τις φήμες περί ειδυλλίου που είχαν φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στη νέα ταινία The Naked Gun, η οποία έκανε πρεμιέρα την 1η Αυγούστου, και από τότε έχουν προκαλέσει συζητήσεις με τις κοινές εμφανίσεις τους.

Η 58χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο του Playboy αποκάλυψε ότι στην αρχή ήταν «αγχωμένη» για τη συνεργασία, ωστόσο ο Neeson την κέρδισε με τον χαρακτήρα του. «Είναι ένας πραγματικός τζέντλεμαν, γλυκός, δοτικός και γενναιόδωρος. Σε υποστηρίζει και σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστή. Δεν μπορείς παρά να ερωτευτείς έναν τέτοιο άνθρωπο», ανέφερε σε συνέντευξή της στο OK!. Σε άλλη δήλωσή της σημείωσε: «Έχουμε αληθινή σύνδεση, ειλικρινή και γεμάτη τρυφερότητα. Είναι ένας καλός άνθρωπος».

Οι φήμες περί σχέσης ενισχύθηκαν τον τελευταίο μήνα, όταν πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στη Daily Mail ότι «βγαίνουν εδώ και καιρό». Ο Neeson, 73 ετών, δεν δίστασε να εκφράσει δημοσίως τα συναισθήματά του, δηλώνοντας στο People: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Pamela. Δεν έχει μεγάλο εγώ, είναι επαγγελματίας, αστεία και εύκολη στη συνεργασία».

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, με φιλιά και τρυφερότητες στο κόκκινο χαλί, ενίσχυσαν τη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους. Σύμφωνα με πηγή, ο Neeson δείχνει ιδιαίτερη στοργή, στέλνοντας λουλούδια και περνώντας χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της Anderson. Οι δύο ηθοποιοί περνούν συχνά διακριτικά χρόνο μαζί στο σπίτι της στον Καναδά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.