Pamela Anderson για Liam Neeson: «Δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»

Η Pamela Anderson μίλησε δημόσια για τη σχέση της με τον Liam Neeson, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Pamela» είχε δηλώσει ο ηθοποιός λίγο καιρό πριν.

Η Pamela Anderson μίλησε ανοιχτά για τη «χημεία» της με τον Liam Neeson, επιβεβαιώνοντας τις φήμες περί ειδυλλίου που είχαν φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στη νέα ταινία The Naked Gun, η οποία έκανε πρεμιέρα την 1η Αυγούστου, και από τότε έχουν προκαλέσει συζητήσεις με τις κοινές εμφανίσεις τους.

Η 58χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο του Playboy αποκάλυψε ότι στην αρχή ήταν «αγχωμένη» για τη συνεργασία, ωστόσο ο Neeson την κέρδισε με τον χαρακτήρα του. «Είναι ένας πραγματικός τζέντλεμαν, γλυκός, δοτικός και γενναιόδωρος. Σε υποστηρίζει και σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστή. Δεν μπορείς παρά να ερωτευτείς έναν τέτοιο άνθρωπο», ανέφερε σε συνέντευξή της στο OK!. Σε άλλη δήλωσή της σημείωσε: «Έχουμε αληθινή σύνδεση, ειλικρινή και γεμάτη τρυφερότητα. Είναι ένας καλός άνθρωπος».

Οι φήμες περί σχέσης ενισχύθηκαν τον τελευταίο μήνα, όταν πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στη Daily Mail ότι «βγαίνουν εδώ και καιρό». Ο Neeson, 73 ετών, δεν δίστασε να εκφράσει δημοσίως τα συναισθήματά του, δηλώνοντας στο People: «Είμαι τρελά ερωτευμένος με την Pamela. Δεν έχει μεγάλο εγώ, είναι επαγγελματίας, αστεία και εύκολη στη συνεργασία».

Οι κοινές τους εμφανίσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, με φιλιά και τρυφερότητες στο κόκκινο χαλί, ενίσχυσαν τη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους. Σύμφωνα με πηγή, ο Neeson δείχνει ιδιαίτερη στοργή, στέλνοντας λουλούδια και περνώντας χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της Anderson. Οι δύο ηθοποιοί περνούν συχνά διακριτικά χρόνο μαζί στο σπίτι της στον Καναδά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Anderson υποδύεται μια τραγουδίστρια σε νυχτερινό κέντρο, ενώ ο Neeson αναλαμβάνει τον ρόλο του Frank Drebin Jr. στο reboot της κλασικής κωμωδίας The Naked Gun (1988). Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ένιωθε αβέβαιος για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στον κωμικό ρόλο, τονίζοντας ότι δεν θέλησε να μιμηθεί τον Leslie Nielsen αλλά να κρατήσει σοβαρό ύφος, όπως υπαγορεύει η παράδοση του χαρακτήρα.

Το παρασκήνιο της ταινίας, σε συνδυασμό με τη χημεία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, έχει στρέψει τα φώτα όχι μόνο στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, αλλά και στη σχέση τους, που φαίνεται να εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια απλή συνεργασία.

