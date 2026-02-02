ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GRAMMY AWARDS 2026

Grammy Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

ΑΠΟ ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΜΠΑΝΗ

Τα Grammys 2026 πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Εκτός από τις βραβεύσεις και τις εμφανίσεις στη σκηνή, το ενδιαφέρον στράφηκε –όπως πάντα– στο κόκκινο χαλί, όπου η μόδα έχει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αντίθεση με άλλα βραβεία που ευνοούν την αυστηρή κομψότητα, τα Grammys παραμένουν ο χώρος όπου η δημιουργικότητα και το ρίσκο έχουν θέση. Οι καλλιτέχνες δεν φοβούνται να πειραματιστούν, να παίξουν με τις σιλουέτες και να παρουσιάσουν εμφανίσεις που σχολιάζονται όσο και η μουσική τους.

Η πιο κομψή εμφάνιση ήταν με διαφορά εκείνη της Olivia Dean με Chanel , που κατέκτησε τελικά το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.

Η Sabrina Carpenter κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα λαμπερό Valentino εμπνευσμένο από το Old Hollywood. Μια εμφάνιση κομψή και θηλυκή, που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη pop αισθητική.

Η Lady Gaga, η οποία εμφανίστηκε με μαύρη, φτερωτή δημιουργία Matières Fécales. Το look της κινήθηκε σε avant-garde ύφος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστή στη μόδα ως μέσο έκφρασης.

Στις ανδρικές εμφανίσεις, ξεχώρισε ο Bad Bunny, ο οποίος φόρεσε Schiaparelli σε ένα από τα πρώτα ανδρικά looks του οίκου. Το tuxedo με δεμένο κορσέ στην πλάτη έφερε μια φρέσκια προσέγγιση στο κλασικό formalwear.

Το κόκκινο χαλί των Grammys 2026 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον χαρακτήρα του: λιγότερο «ασφαλές», περισσότερο τολμηρό και πάντα ανοιχτό στον πειραματισμό. Και αυτό ακριβώς είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον.

Η Olivia Dean με Chanel

Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Ο Justin Bieber με Balenciaga και η Hailey Bieber με Alaia

Photo by Brianna Bryson/WireImage

Η Chappell Roan με Mugler

Photo by Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy

Η Lady Gaga με Matières Fécales

Photo by Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy

O Bad Bunny με custom Schiaparelli Haute Couture

Photo by Brianna Bryson/WireImage

Η Sabrina Carpenter με custom Valentino

Photo by Phil McCarten/CBS via Getty Images

Ο Benson Boone με Giorgio Armani

Photo by Amy Sussman/Getty Images

Ο Sombr με custom Valentino

Photo by Phil McCarten/CBS via Getty Images

Η Rosé με Giambattista Valli Couture

Photo by Brianna Bryson/WireImage

