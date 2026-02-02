Grammy Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Τα Grammys 2026 πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Εκτός από τις βραβεύσεις και τις εμφανίσεις στη σκηνή, το ενδιαφέρον στράφηκε –όπως πάντα– στο κόκκινο χαλί, όπου η μόδα έχει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αντίθεση με άλλα βραβεία που ευνοούν την αυστηρή κομψότητα, τα Grammys παραμένουν ο χώρος όπου η δημιουργικότητα και το ρίσκο έχουν θέση. Οι καλλιτέχνες δεν φοβούνται να πειραματιστούν, να παίξουν με τις σιλουέτες και να παρουσιάσουν εμφανίσεις που σχολιάζονται όσο και η μουσική τους.

Η πιο κομψή εμφάνιση ήταν με διαφορά εκείνη της Olivia Dean με Chanel , που κατέκτησε τελικά το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.

Η Sabrina Carpenter κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα λαμπερό Valentino εμπνευσμένο από το Old Hollywood. Μια εμφάνιση κομψή και θηλυκή, που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη pop αισθητική.

Η Lady Gaga, η οποία εμφανίστηκε με μαύρη, φτερωτή δημιουργία Matières Fécales. Το look της κινήθηκε σε avant-garde ύφος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστή στη μόδα ως μέσο έκφρασης.