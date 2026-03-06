ΤΟ ΒΗΜΑ logo

BRAD PITT

Ο Brad Pitt στο κέντρο της Αθήνας: Τα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά

Ο Brad Pitt στο κέντρο της Αθήνας: Τα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά 1
Ο Αμερικανός ηθοποιός και η ομάδα της παραγωγής βρίσκονται από χθες στην πρωτεύουσα, ενώ σήμερα το μεσημέρι, τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν στην πλατεία Κοτζιά, στην καρδιά της Αθήνας.

Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Brad Pitt, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Raiders», στην οποία πρωταγωνιστεί. Το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σταδιακά σε κινηματογραφικό σκηνικό, με βασικό σημείο δράσης την πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και η ομάδα της παραγωγής βρίσκονται από χθες στην πρωτεύουσα, όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέρος των γυρισμάτων της ταινίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σκηνές θα γυριστούν στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι.

Η άφιξη της παραγωγής στην Αθήνα ακολούθησε τα προηγούμενα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας. Στις 5 Μαρτίου ο Brad Pitt βρέθηκε για αρκετές ημέρες στην Ύδρα, ενώ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης η ομάδα της ταινίας μετακινήθηκε στη Χαλκίδα για την πραγματοποίηση επιπλέον σκηνών.

Χθες το απόγευμα η παραγωγή αναχώρησε από τη Χαλκίδα μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό με περίπου 15 φορτηγά, τα οποία έφτασαν στην Αθήνα γύρω στις 21:00 το βράδυ, προκειμένου να στηθεί το σκηνικό των γυρισμάτων στο κέντρο της πόλης. Η πλατεία Κοτζιά παραμένει αποκλεισμένη για τις ανάγκες της παραγωγής.

Η κινηματογραφική ομάδα αναμένεται να συνεχίσει τα γυρίσματα και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Επόμενος σταθμός είναι η Νέα Μάκρη, όπου —σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στη Διαύγεια— η εταιρεία παραγωγής OneFor έχει αιτηθεί άδεια για γυρίσματα από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Nireus Hotel, ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Μάκρης και τμήματα της λεωφόρου Μαραθώνος. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στην παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 200.

