Ο Brad Pitt στο κέντρο της Αθήνας: Τα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά

Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Brad Pitt, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Raiders», στην οποία πρωταγωνιστεί. Το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σταδιακά σε κινηματογραφικό σκηνικό, με βασικό σημείο δράσης την πλατεία Κοτζιά, κοντά στην Ομόνοια.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και η ομάδα της παραγωγής βρίσκονται από χθες στην πρωτεύουσα, όπου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέρος των γυρισμάτων της ταινίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σκηνές θα γυριστούν στον τρίτο όροφο του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, ενώ τα γυρίσματα ξεκίνησαν περίπου στη μία το μεσημέρι.

Η άφιξη της παραγωγής στην Αθήνα ακολούθησε τα προηγούμενα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας. Στις 5 Μαρτίου ο Brad Pitt βρέθηκε για αρκετές ημέρες στην Ύδρα, ενώ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης η ομάδα της ταινίας μετακινήθηκε στη Χαλκίδα για την πραγματοποίηση επιπλέον σκηνών.

Χθες το απόγευμα η παραγωγή αναχώρησε από τη Χαλκίδα μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό με περίπου 15 φορτηγά, τα οποία έφτασαν στην Αθήνα γύρω στις 21:00 το βράδυ, προκειμένου να στηθεί το σκηνικό των γυρισμάτων στο κέντρο της πόλης. Η πλατεία Κοτζιά παραμένει αποκλεισμένη για τις ανάγκες της παραγωγής.