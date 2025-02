Jane Fonda: Παθιασμένη ομιλία στα SAG Awards κατά του Donald Trump – «Ένα ψυχικά τραυματισμένο άτομο»

Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν ακόμη celebrities να λένε δημόσια τα πράγματα με το όνομα τους. Μετά τον υπέροχο Richard Gere και την Tilda Swinton, έχουμε μια ακόμη εύστοχη τοποθέτηση κατά του Donald Trump σε βραδιά απονομής βραβείων -αυτή τη φορά από την Jane Fonda.

Τα SAG Awards προσέφεραν σπουδαίο θέαμα τόσο σε εμφανίσεις και νικητές, ενώ επέλεξαν και την Jane Fonda ως νικήτρια για το σπουδαίο βραβείο συνολικής προσφοράς (SAG Life Achievement Award). Η 87χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια, με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, ανέβηκε στη σκηνή του Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το βραβείο της, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό και τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης στην τέχνη της υποκριτικής -και όχι μόνο.

“Empathy is not weak or woke. By the way, ‘woke’ just means you give a damn about other people”



—Jane Fonda accepting her SAG Lifetime Achievement Award



See the full winners list: https://t.co/1H9Qsgq4hw pic.twitter.com/MzhLgEjdT5