Η Βενετία ως σκηνικό εξουσίας- Ο Jeff Bezos νοικιάζει την πόλη για τον γάμο του και οι Βενετσιάνοι ξεσηκώνονται

Να σημειωθεί πως η πόλη φιλοξενεί μόνιμα 49.000 κατοίκους, ενώ οι τουρίστες κάθε χρόνο –και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες- ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ο γάμος πραγματοποιείται στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου, και θα μοιάζει περισσότερο με event πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, με εκατοντάδες καλεσμένους, ενώ μόνο η νύφη φημολογείται ότι θα αλλάξει 27 ρούχα για τον τριήμερο γάμο.

Με αυτά και με αυτά, οι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με ιδιαίτερα εύστοχες διαδηλώσεις. Γέμισαν λοιπόν το ιστορικό κέντρο της πόλης με συνθήματα «No space for Bezos», ενώ ένα τεράστιο πανό κατέκλυσε την κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου, με σύνθημα «αν μπορείς να νοικιάσεις τη Βενετία για τον γάμο σου, μπορείς να πληρώσεις και τους φόρους σου».

Θα μπορούσε κανείς να πει, πως τα παραπάνω δεν είναι διαμαρτυρίες κατά του γάμου αυτού κάθε αυτού, αλλά περισσότερο κατά της αντίληψης πως μια πόλη μπορεί να είναι έρμαιο των δισεκατομμυριούχων.

Venice activists have started a “No Space for Bezos” campaign ahead of Bezos' wedding to Lauren Sánchez next week: “This wedding is the symbol of the exploitation of the city by outsiders.”



