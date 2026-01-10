Χρυσές Σφαίρες: Οι πιο αξέχαστες, αμήχανες και σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού

Ενώ η ειρωνεία του συχνά στόχευε στη ματαιοδοξία της βιομηχανίας, κάποιες φορές φαινόταν πως και ο ίδιος αγαπάει λίγο παραπάνω την περσόνα του «επαναστάτη με ή χωρίς αιτία». Ας είμαστε ειλικρινείς: κανείς δεν μπορεί να αντέξει πέντε παρουσιαστές όπως ο Gervais. Η Tina Fey και η Amy Poehler, από την άλλη, παρουσίασαν με τον δικό τους αβίαστο, σατιρικό τρόπο τα βραβεία, καυτηριάζοντας τους καλεσμένους χωρίς να τους προσβάλουν (βλ. παρακάτω).

Η αμφιλεγόμενη νίκη της Pia Zadora (1982)

Αν νομίζετε ότι οι Χρυσές Σφαίρες είχαν πάντα κύρος, κάνετε λάθος. Το 1982, η 28χρονη Pia Zadora κέρδισε το βραβείο της πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού για την (κάκιστη) ταινία Butterfly, αφήνοντας τους πάντες άφωνους. Οι φήμες έλεγαν πως ο 59χρονος δισεκατομμυριούχος σύζυγός της, Meshulam Riklis, «αγόρασε» το βραβείο διοργανώνοντας πολυτελή πάρτι για τους κριτές. Το περιστατικό αυτό εκείνη τη χρονιά κηλίδωσε τη φήμη του θεσμού και συζητήθηκε έντονα. Αλλά οι διακρίσεις για τη νεαρή ηθοποιό δεν τελείωσαν εκεί. Την ίδια χρονιά η Zadora κέρδισε δύο Χρυσά Βατόμουρα: Χειρότερη Ηθοποιός και Χειρότερη Πρωτοεμφανιζόμενη.

Η καριέρα της στο πανί δεν πήγε πολύ καλά μετά από αυτό, αφού η Pia δεν «τα έλεγε» αλλά επικεντρώθηκε στο τραγούδι και δύο χρόνια αργότερα προτάθηκε για Grammy. Χώρισε με τον δισεκατομμυριούχο, έκανε φυλακή για ένα φεγγάρι και σήμερα είναι παντρεμένη με έναν ντετέκτιβ που γνώρισε στο αστυνομικό τμήμα, όταν πήγε να καταγγείλει έναν stalker (γεμάτη ζωή, δεν έχουμε χρόνο να την αναλύσουμε εδώ).

Όταν η Elizabeth Taylor εμφανίστηκε μεθυσμένη στη σκηνή (2001)

Οι Χρυσές Σφαίρες του 2001 μάς χάρισαν μία από τις πιο απολαυστικά αμήχανες στιγμές. Η Elizabeth Taylor ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, αλλά... μάλλον ξέχασε τι έπρεπε να κάνει. Εμφανώς εκτός κλίματος (και ίσως υπό την επήρεια αλκοόλ;), ξεκίνησε να ανακοινώνει τον νικητή πριν καν ανοίξει τον φάκελο. Ευτυχώς, τη σταμάτησαν, αλλά η ζημιά είχε γίνει — χαρίζοντάς μας ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα του θεσμού.

Οι «χρυσές σφαίρες» της Bette Midler (1980)

Το 1980, η Bette Midler δημιούργησε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών κατά την παραλαβή του βραβείου της για την ταινία The Rose. Αντί για μια τυπική ευχαριστία, η Midler έκανε μια αστεία αναφορά στο στήθος της, αποκαλώντας το «της δικές της χρυσές σφαίρες». Με την ειλικρίνεια και το χιούμορ που τη χαρακτήριζαν, κατάφερε να προκαλέσει άφθονο γέλιο.

Το φιλί της Angelina Jolie στον αδερφό της (2000)

Ναι, συνέβη και αυτό. Ήταν στις Χρυσές Σφαίρες του 2000 (λίγο πριν το ακόμη πιο πολυσυζητημένο φιλί τους στα Όσκαρ). Η Angelina Jolie κέρδισε για την ταινία Girl, Interrupted και, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα με τον αδερφό της, James Haven. «Είμαι τόσο ερωτευμένη με τον αδερφό μου αυτή τη στιγμή», δήλωσε αργότερα. Το περιστατικό πυροδότησε εβδομάδες σχολιασμών, όπως είναι λογικό.

Getty

Μιλώντας αργότερα για τη στιγμή, η ηθοποιός εξήγησε ότι η μητέρα της είχε ξεκινήσει χημειοθεραπεία για τον καρκίνο εκείνη την ημέρα. Η Jolie κι ο αδερφός της πέρασαν ώρες στο νοσοκομείο με τη μαμά τους, πριν φτάσουν στην τελετή των βραβείων. Η ένταση και το άγχος της ημέρας την έφεραν πολύ κοντά στον αδερφό της, και εκείνη τη στιγμή του φιλιού, ένιωσε μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση μαζί του. Και είναι αυτός λόγος να φιλήσεις τον αδερφό σου και μάλιστα δύο φορές, θα πείτε; Τι να σας πω, εγώ είμαι απλώς η μεσάζουσα.

Ο πολιτικά φορτισμένος λόγος της Meryl Streep (2017)

Όταν η Meryl Streep ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille, όλοι ήξεραν ότι θα ήταν μια συγκινητική στιγμή — αλλά ίσως δεν περίμεναν μια ομιλία που θα έμενε στην ιστορία του θεσμού. Με έμμεσες, αλλά ξεκάθαρες αιχμές κατά του Donald Trump και του διχασμού στην αμερικανική κοινωνία, η Streep έδωσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες πολιτικές ομιλίες στην ιστορία των βραβείων. Κάποιοι την αποθέωσαν, άλλοι την κατηγόρησαν για «πολιτικοποίηση» της τελετής (μη χειρότερα, από πότε η τέχνη είναι πολιτική;) , αλλά όλοι θυμούνται τη στιγμή που το Χόλιγουντ κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη.

Η αμήχανη γκριμάτσα του Leonardo DiCaprio (2016)

Ο Leonardo DiCaprio μάς χάρισε μια viral στιγμή όταν η Lady Gaga πέρασε δίπλα του για να παραλάβει το βραβείο για τον ρόλο της στο American Horror Story. Η κάμερα έπιασε τον DiCaprio να κάνει μια αμήχανη γκριμάτσα — ένα μικρό, ανεξέλεγκτο γέλιο που έκανε το ίντερνετ να αναρωτιέται: «Τι ακριβώς σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή;». Ήταν ένας συνδυασμός αμηχανίας, έκπληξης και, φυσικά, memeable content. Αργότερα, ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν σκεφτόταν τίποτα συγκεκριμένο. Απλώς, εκείνη τη στιγμή γελούσε με κάτι στο τραπέζι του, η Lady Gaga πέρασε να πάρει το βραβείο της, χτυπώντας του κατά λάθος τον αγκώνα και η έκφρασή του ήταν μια μικρή έκπληξη αφού δεν είχε καταλάβει πως θα περνούσε από εκεί. Η αμηχανία του DiCaprio και το απρόβλεπτο χαμόγελο που ακολούθησε, δεν φαίνεται να ήταν από την ίδια την Gaga, αλλά μάλλον από την αναπάντεχη στιγμή της αλληλεπίδρασης.

Το δίδυμο Amy Poehler και Tina Fey

Η Amy Poehler και η Tina Fey έφεραν φρέσκο αέρα στις Χρυσές Σφαίρες, και η παρουσίασή τους το 2013, το 2014 και το 2015 παραμένει μία από τις καλύτερες στην ιστορία των βραβείων. Οι δύο ηθοποιοί, γνωστές για την αξεπέραστη χημεία τους και τη γρήγορη ατάκα τους, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έκανε το κοινό να γελάει ασταμάτητα. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές τους στιγμές περιλαμβάνουν την αναφορά τους στην ταινία Gravity. Στην ανακοίνωση για τις υποψηφιότητες, η Tina Fey είπε γελώντας: «Είναι η ταινία που δείχνει ότι ο George Clooney προτιμά να πεθάνει στο διάστημα παρά να βγει με μια γυναίκα της ηλικίας του».

Το The Tourist και οι... περίεργες υποψηφιότητες (2011)

Όταν το The Tourist, μια ταινία με δικαίως κακές κριτικές, προτάθηκε για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδία ή Μιούζικαλ) αλλά και Καλύτερου Άνδρα Ηθοποιού, όλοι απόρησαν γιατί. Ήταν το The Tourist μια καλή ταινία; Όχι. Ήταν αυτή η χειρότερη ερμηνεία του Johnny Depp και της Angelina Jolie στη μεγάλη οθόνη; Πολύ πιθανό. Είχα δώσει λεφτά να την δω; Δε θέλω να το θυμάμαι. Πολλοί θεώρησαν πως το hype της ταινίας, που έφερε αρκετό κόσμο στις αίθουσες για να δει δύο μεγάλες αστέρες να πρωταγωνιστούν, ήταν ο πραγματικός λόγος που το The Tourist κέρδισε την υποψηφιότητα. Δεν πειράζει... τουλάχιστον η Angelina έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί.

Όταν η Renée Zellweger κέρδισε βραβείο, αλλά ήταν στην τουαλέτα (2001)

Το 2001, η Renée Zellweger κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στην ταινία Nurse Betty. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, η Zellweger δεν ήταν παρούσα στην αίθουσα. Ο παρουσιαστής Hugh Grant, εμφανώς αμήχανος, αναρωτήθηκε: "Είναι κάτω από το τραπέζι; Πού είναι; Τι κάνουμε;". Όταν άρχισε να αποδέχεται το βραβείο εκ μέρους της, η Zellweger εμφανίστηκε τελικά στη σκηνή, εξηγώντας ότι καθυστέρησε επειδή είχε κραγιόν στα δόντια της.

Ο Jack Nicholson, τα Valium και η μύτη της Nicole Kidman (2003)

Το 2003, κατά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, ο Jack Nicholson ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δραματική Ταινία για την ερμηνεία του στην ταινία About Schmidt. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Nicholson μιλώντας με μια τρομερά ήρεμη και αργή φωνή, αποκάλυψε ότι είχε πάρει ένα Valium πριν από την τελετή. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σχολίασε με χιούμορ την μύτη της Nicole Kidman, λέγοντας: «Δεν είναι όμορφη η Nicole με την παλιά της μύτη;». Ο ηθοποιός αναφερόταν στην αμφιλεγόμενη τότε επιλογή να φορέσει η Kidman προσθετική μύτη στην ταινία The Hours, όπου υποδύθηκε τη Virginia Woolf.

Ryan Reynolds και Andrew Garfield: Το φιλί που έκλεψε την παράσταση (2017)

Στις Χρυσές Σφαίρες του 2017, ο Ryan Reynolds και ο Andrew Garfield δημιούργησαν μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της βραδιάς με ένα αυθόρμητο φιλί. Κατά την ανακοίνωση του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ, το οποίο τελικά κέρδισε ο Ryan Gosling για το "La La Land", οι κάμερες κατέγραψαν τον Reynolds και τον Garfield να φιλιούνται, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στο κοινό.

Αργότερα, οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν ότι το φιλί ήταν προσχεδιασμένο ως αστείο. Ο Garfield πρότεινε την ιδέα στον Reynolds, λέγοντας ότι αν εκείνος δεν κέρδιζε το βραβείο, θα μπορούσαν να φιληθούν για να διασκεδάσουν την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι ο Reynolds δεν κέρδισε, αποφάσισαν να προχωρήσουν με το σχέδιο, προσθέτοντας μια χιουμοριστική νότα στη βραδιά. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σχολιάζουν θετικά την αυθόρμητη και διασκεδαστική τους κίνηση. Η σύζυγος του Reynolds, Blake Lively, που ήταν παρούσα, φάνηκε να διασκεδάζει με το περιστατικό, γελώντας και χειροκροτώντας.

Η Emma Thompson είναι το spirit animal όλων των γυναικών που δεν μπορούν τα τακούνια (2014)

Η Emma Thompson ανέβηκε στη σκηνή το 2014 για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, αλλά το έκανε με τρόπο που έγραψε ιστορία. Με ένα μαρτίνι στο χέρι και τα ψηλοτάκουνά Louboutin της στο άλλο, αστειεύτηκε για το πώς τα παπούτσια ήταν εντελώς άβολα και τα πέταξε στη σκηνή. «Ναι γεια σας! Σταματήστε, ήθελα μόνο να σας πω ότι αυτό το κόκκινο είναι το αίμα μου», είπε χιουμοριστικά αναφερόμενη στις θρυλικές κόκκινες σόλες. «Πού είναι ο φάκελος;!» φώναξε μετά από κάμποσα σαρδάμ. Τα είχε τσούξει λίγο παραπάνω πριν βγει στη σκηνή; Ναι, γι'αυτό την αγαπάμε. Αυτή είναι η δεύτερη μεθυσμένη εμφάνιση στη λίστα, πράγμα αναμενόμενο αφού στις Χρυσές Σφαίρες λειτουργεί open bar.