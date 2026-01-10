Χρυσές Σφαίρες: Οι πιο αξέχαστες, αμήχανες και σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού

Από την πρώτη τους διοργάνωση το 1944, οι Χρυσές Σφαίρες έχουν αποτελέσει έναν από τους πιο λαμπερούς θεσμούς στο Χόλιγουντ, αλλά και έναν από τους πιο απρόβλεπτους. Σε αντίθεση με τα πιο «σοβαρά» Όσκαρ, οι Σφαίρες ξεχώριζαν πάντα για την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, τις ακραίες στιγμές και τις ανατροπές που άφηναν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Παράλληλα, από τη μακρά ιστορία τους δεν έλειψαν και οι στιγμές που προκάλεσαν γέλιο, αμηχανία ή ακόμα και αμφιβολίες για την αξιοπιστία του θεσμού. Αυτή η μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και το χάος είναι που έχει κάνει τις Χρυσές Σφαίρες τόσο αξέχαστες.
Ας θυμηθούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές που διαμόρφωσαν την ιστορία τους, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι προβλέψιμο σε αυτήν τη γιορτή της βιομηχανίας του θεάματος.
Ricky Gervais: Τραβάτε με κι ας κλαίω
Ας ξεκινήσουμε με τον απόλυτο παρουσιαστή «δεν είμαι σαν τους άλλους πλούσιους, είμαι κουλ πλούσιος»: τον Ricky Gervais. Ο άνθρωπος που δεν πολυ-ήθελε να βρίσκεται εκεί ανάμεσα στην αφρόκρεμα της σοουμπίζ, αλλά (απρόθυμα, φυσικά) αποδέχτηκε την πρόσκληση... πέντε φορές! Με το χαρακτηριστικό του καυστικό και συχνά πικρόχολο ύφος, έριξε το 2020 ατάκες που άγγιζαν τις σκοτεινότερες πτυχές του Χόλιγουντ — μη διστάζοντας να τα χώσει σε πολυεθνικές όπως η Apple και η Amazon. Επιπλέον, έκανε και αναφορά στο σκάνδαλο του Jeffrey Epstein («Δεν τον σκοτώσατε όλοι εσείς, έτσι;»), πράγμα που ήταν προς τιμήν του.