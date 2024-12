Η Blake Lively καταγγέλει τον συμπρωταγωνιστή της Justin Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση

Η καταγγελία της Blake Lively εναντίον του Justin Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση και κοινωνική χειραγώγηση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της σοβαρότητας των ισχυρισμών όσο και της εμπλοκής δύο αναγνωρισμένων ηθοποιών στο πλαίσιο της παραγωγής της ταινίας It Ends With Us. Το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα στον αγώνα τους για δικαιοσύνη και εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες που επικρατούν στη βιομηχανία του θεάματος.

Η Blake Lively, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, κατέθεσε νομική αγωγή κατά του συμπρωταγωνιστή της, Justin Baldoni, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά και παρενόχληση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Η αγωγή περιλαμβάνει και το στούντιο παραγωγής, καθώς και δημοσιογράφους που φέρονται να συμμετείχαν σε εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον της.

Σύμφωνα με την πλευρά της Lively, οι κατηγορίες δεν περιορίζονται μόνο σε ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά επεκτείνονται και σε στοχευμένες προσπάθειες δυσφήμησής της. Ισχυρίζεται ότι ο Baldoni και η ομάδα του χρησιμοποίησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιογράφους για να αποδομήσουν τη φήμη της, αντιδρώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε για τις συνθήκες των γυρισμάτων. Η Lively, μαζί με τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, φέρεται να δέχτηκαν πιέσεις και εκφοβισμούς, ενώ εκείνη ζήτησε τη λήψη μέτρων για την προστασία της.

Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς τα αιτήματα της Lively για την προστασία της στα γυρίσματα. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση γυμνών σκηνών χωρίς τη συγκατάθεσή της, η απουσία θεμάτων πορνογραφίας ή συζητήσεων για το σεξ, καθώς και η παρουσία συντονιστή οικειότητας στις σκηνές με τον Baldoni. Η Lively ζήτησε, επίσης, να μην γίνονται προσωπικές ερωτήσεις για την εμφάνισή της, όπως για το βάρος ή τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις.

Παρά τα αιτήματά της, η Lively ισχυρίζεται ότι ο Baldoni και η ομάδα του προχώρησαν σε στρατηγικές που υπονόμευσαν τη θέση της και δημιούργησαν τοξικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για τη χρήση υλικού από επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας ως μέρος μιας καμπάνιας για την αποκατάσταση της εικόνας του Baldoni.