Από τη Lady Gaga στον Elton John: Ποια είναι τα πραγματικά ονόματα των celebrities

Ο David Bowie, ο θρύλος της μουσικής σκηνής και των αλλόκοτων alter egos, γεννήθηκε ως David Robert Jones, αλλά επέλεξε το καλλιτεχνικό του όνομα για να ξεχωρίσει από έναν άλλο καλλιτέχνη της εποχής.

Η ταυτότητα της Billie Eilish γράφει Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, και η Katy Perry γεννήθηκε Katheryn Elizabeth Hudson αλλά άλλαξε επίθετο για να αποφύγει τη σύγχυση με την ηθοποιό Kate Hudson.

Η Jennifer Aniston δεν άλλαξε το επίθετό της, παρόλα αυτά η οικογένειά της δε λεγόταν πάντοτε έτσι. Ο πατέρας της κι επίσης ηθοποιός Γιάννης Αναστασάκης από την Κρήτη, άλλαξε το όνομά του σε John Aniston. Έγινε διάσημος για τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά Days of our Lives (ναι, στην ίδια σειρά που συμμετείχε ο χαρακτήρας του Joey από τα Φιλαράκια).

Το παράδειγμα της Miley Cyrus, με το πραγματικό όνομα Destiny Hope Cyrus, δείχνει πώς ένα παρατσούκλι μπορεί να μετατραπεί σε καλλιτεχνική ταυτότητα, αφού το «Miley» προέρχεται από το «Smiley». Έτσι την φώναζαν οι γονείς της από παιδί, επειδή συνεχώς χαμογελούσε.

Από την άλλη, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου το πραγματικό όνομα μοιάζει να μην μπορεί κανείς να το χωρέσει στη σκηνή. Η Whoopi Goldberg, για παράδειγμα, γεννήθηκε Caryn Elaine Johnson, αλλά διάλεξε κάτι πιο εκρηκτικό και κωμικό για την καριέρα της.

Στον χώρο της ραπ κουλτούρας, ο Post Malone, δηλαδή Austin Richard Post, επέλεξε ένα όνομα που να έχει πιο μυστηριώδη και δυναμική αίσθηση, ενώ ο Snoop Dogg, με το πραγματικό όνομα Calvin Cordozar Broadus Jr., κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική σκηνική περσόνα. Ο Ice Cube, του θρυλικού hip hop συγκροτήματος N.W.A., είναι στην πραγματικότητα O’Shea Jackson.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Cher, η οποία γεννήθηκε Cherilyn Sarkisian, τη Demi Lovato, με το πλήρες όνομα Demetria Devonne Lovato και τη Nicki Minaj, που λέγεται Onika Tanya Maraj.

Τα πραγματικά ονόματα των celebrities μας θυμίζουν ότι η εικόνα είναι μια κατασκευή και ότι το Χόλιγουντ (ή η pop βιομηχανία) δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργοστάσιο που μετατρέπει τους Reginald, Caryn και Neta-Lee σε είδωλα πρώτου μεγέθους. Για τους ίδιους, η νέα ταυτότητα είναι το εισιτήριο για έναν άλλον κόσμο, λαμπερό, θεαματικό και, κυρίως, απολύτως πειστικό.