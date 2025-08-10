Από τη Lady Gaga στον Elton John: Ποια είναι τα πραγματικά ονόματα των celebrities

Ο κόσμος των celebrities είναι χτισμένος με λάμψη, ομορφιά και σωστό marketing. Όμως πίσω από τα προσεκτικά επιλεγμένα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα, οι σταρ έχουν ταπεινά, μερικές φορές εντελώς… ξενέρωτα ονόματα που δεν θα ταίριαζαν ποτέ σε αφίσα συναυλίας ή σε κόκκινο χαλί. Η αναζήτηση των πραγματικών ονομάτων τους αποκαλύπτει όχι μόνο λίγη από την «ανθρώπινη» πλευρά τους, αλλά και το πώς η βιομηχανία ψυχαγωγίας λειτουργεί σαν μηχανή μεταμόρφωσης προσωπικοτήτων.
Για παράδειγμα, η Lady Gaga, το ποπ φαινόμενο με την εκκεντρική αισθητική και τα θεαματικά σόου, γεννήθηκε Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ένα όνομα σχεδόν βγαλμένο από ιταλικό οικογενειακό δράμα. Αντίστοιχα, ο Elton John, ένας από τους πιο εμβληματικούς performers του 20ού αιώνα, ήταν αρχικά Reginald Kenneth Dwight. Ναι, Reginald! Η Marilyn Monroe, η απόλυτη σταρ του old Hollywood, στην πραγματικότητα λεγόταν Norma Jeane Mortenson, ένα όνομα που δεν αποπνέει τη λάμψη και τη μαγεία που συνδέουμε με τη μορφή της.
Στην άλλη άκρη του φάσματος, η Natalie Portman κρύβει πίσω από τη μινιμαλιστική κομψότητά της το πολύ πιο εβραϊκό και προσωπικό Neta-Lee Hershlag, ενώ ο Joaquin Phoenix είχε γεννηθεί ως Joaquin Rafael Bottom. Η αλλαγή του επιθέτου σε “Phoenix” έγινε μαζί με όλη την οικογένειά του, συμβολίζοντας μια αναγέννηση μετά από δύσκολα παιδικά χρόνια στους κόλπους μιας αμφιλεγόμενης αίρεσης. Έτσι, το νέο επίθετο ήταν ένα νέο ξεκίνημα για όλους τους.
Κάποιες φορές, η αλλαγή ονόματος είναι καθαρά θέμα ευκολίας. Ο Jamie Foxx, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και μουσικός, άφησε πίσω του το κανονικό του όνομα, Eric Marlon Bishop, για κάτι πιο κοφτό και catchy. Ο Bruno Mars γεννήθηκε Peter Gene Hernandez, αλλά οι μάνατζερ του πρότειναν ένα πιο «διαστημικό» όνομα για να ταιριάζει με τη funky ενέργειά του.