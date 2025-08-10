ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Από τη Lady Gaga στον Elton John: Ποια είναι τα πραγματικά ονόματα των celebrities

Πίσω από τα λαμπερά κόκκινα χαλιά και τα εύηχα ονόματα του Χόλιγουντ, κρύβονται επώνυμα που δύσκολα θα χωρούσαν σε αφίσα.

Ο κόσμος των celebrities είναι χτισμένος με λάμψη, ομορφιά και σωστό marketing. Όμως πίσω από τα προσεκτικά επιλεγμένα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα, οι σταρ έχουν ταπεινά, μερικές φορές εντελώς… ξενέρωτα ονόματα που δεν θα ταίριαζαν ποτέ σε αφίσα συναυλίας ή σε κόκκινο χαλί. Η αναζήτηση των πραγματικών ονομάτων τους αποκαλύπτει όχι μόνο λίγη από την «ανθρώπινη» πλευρά τους, αλλά και το πώς η βιομηχανία ψυχαγωγίας λειτουργεί σαν μηχανή μεταμόρφωσης προσωπικοτήτων.

Για παράδειγμα, η Lady Gaga, το ποπ φαινόμενο με την εκκεντρική αισθητική και τα θεαματικά σόου, γεννήθηκε Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ένα όνομα σχεδόν βγαλμένο από ιταλικό οικογενειακό δράμα. Αντίστοιχα, ο Elton John, ένας από τους πιο εμβληματικούς performers του 20ού αιώνα, ήταν αρχικά Reginald Kenneth Dwight. Ναι, Reginald! Η Marilyn Monroe, η απόλυτη σταρ του old Hollywood, στην πραγματικότητα λεγόταν Norma Jeane Mortenson, ένα όνομα που δεν αποπνέει τη λάμψη και τη μαγεία που συνδέουμε με τη μορφή της.

Στην άλλη άκρη του φάσματος, η Natalie Portman κρύβει πίσω από τη μινιμαλιστική κομψότητά της το πολύ πιο εβραϊκό και προσωπικό Neta-Lee Hershlag, ενώ ο Joaquin Phoenix είχε γεννηθεί ως Joaquin Rafael Bottom. Η αλλαγή του επιθέτου σε “Phoenix” έγινε μαζί με όλη την οικογένειά του, συμβολίζοντας μια αναγέννηση μετά από δύσκολα παιδικά χρόνια στους κόλπους μιας αμφιλεγόμενης αίρεσης. Έτσι, το νέο επίθετο ήταν ένα νέο ξεκίνημα για όλους τους. 

Κάποιες φορές, η αλλαγή ονόματος είναι καθαρά θέμα ευκολίας. Ο Jamie Foxx, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και μουσικός, άφησε πίσω του το κανονικό του όνομα, Eric Marlon Bishop, για κάτι πιο κοφτό και catchy. Ο Bruno Mars γεννήθηκε Peter Gene Hernandez, αλλά οι μάνατζερ του πρότειναν ένα πιο «διαστημικό» όνομα για να ταιριάζει με τη funky ενέργειά του.

Ο David Bowie, ο θρύλος της μουσικής σκηνής και των αλλόκοτων alter egos, γεννήθηκε ως David Robert Jones, αλλά επέλεξε το καλλιτεχνικό του όνομα για να ξεχωρίσει από έναν άλλο καλλιτέχνη της εποχής.

Η ταυτότητα της Billie Eilish γράφει Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, και η Katy Perry γεννήθηκε Katheryn Elizabeth Hudson αλλά άλλαξε επίθετο για να αποφύγει τη σύγχυση με την ηθοποιό Kate Hudson.

Η Jennifer Aniston δεν άλλαξε το επίθετό της, παρόλα αυτά η οικογένειά της δε λεγόταν πάντοτε έτσι. Ο πατέρας της κι επίσης ηθοποιός Γιάννης Αναστασάκης από την Κρήτη, άλλαξε το όνομά του σε John Aniston. Έγινε διάσημος για τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά Days of our Lives (ναι, στην ίδια σειρά που συμμετείχε ο χαρακτήρας του Joey από τα Φιλαράκια).

Το παράδειγμα της Miley Cyrus, με το πραγματικό όνομα Destiny Hope Cyrus, δείχνει πώς ένα παρατσούκλι μπορεί να μετατραπεί σε καλλιτεχνική ταυτότητα, αφού το «Miley» προέρχεται από το «Smiley». Έτσι την φώναζαν οι γονείς της από παιδί, επειδή συνεχώς χαμογελούσε. 

Από την άλλη, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου το πραγματικό όνομα μοιάζει να μην μπορεί κανείς να το χωρέσει στη σκηνή. Η Whoopi Goldberg, για παράδειγμα, γεννήθηκε Caryn Elaine Johnson, αλλά διάλεξε κάτι πιο εκρηκτικό και κωμικό για την καριέρα της. 

Στον χώρο της ραπ κουλτούρας, ο Post Malone, δηλαδή Austin Richard Post, επέλεξε ένα όνομα που να έχει πιο μυστηριώδη και δυναμική αίσθηση, ενώ ο Snoop Dogg, με το πραγματικό όνομα Calvin Cordozar Broadus Jr., κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική σκηνική περσόνα. Ο Ice Cube, του θρυλικού hip hop συγκροτήματος N.W.A., είναι στην πραγματικότητα O’Shea Jackson.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Cher, η οποία γεννήθηκε Cherilyn Sarkisian, τη Demi Lovato, με το πλήρες όνομα Demetria Devonne Lovato και τη Nicki Minaj, που λέγεται Onika Tanya Maraj. 

Τα πραγματικά ονόματα των celebrities μας θυμίζουν ότι η εικόνα είναι μια κατασκευή και ότι το Χόλιγουντ (ή η pop βιομηχανία) δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργοστάσιο που μετατρέπει τους Reginald, Caryn και Neta-Lee σε είδωλα πρώτου μεγέθους. Για τους ίδιους, η νέα ταυτότητα είναι το εισιτήριο για έναν άλλον κόσμο, λαμπερό, θεαματικό και, κυρίως, απολύτως πειστικό.

