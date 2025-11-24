ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ELENA'S STORIES

Η Έλενα Μακρή- Λυμπέρη υποδέχεται την πρώτη της καλεσμένη, Μαρία Παναγοπούλου

Η Έλενα Μακρή- Λυμπέρη υποδέχεται την πρώτη της καλεσμένη, Μαρία Παναγοπούλου 1

Στο πρώτο επεισόδιο του Elena's Stories, φιλοξενείται η συγγραφέας και σύζυγος του αείμνηστου Κώστα Χαρδαβέλα, η οποία μιλάει ανοιχτά με την Έλενα Μακρή- Λυμπέρη για εκείνο το στοιχείο που πλέον τις ενώνει βαθιά: την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Παράλληλες πορείες με πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές. Η πρώτη καλεσμένη του Elena's Stories, Μαρία Παναγοπούλου μοιράζεται κάτι πολύ κοινό με τη δημιουργό αυτού του Vidcast. Έζησε 32 χρόνια με τον σύντροφό της ζωής της, Κώστα Χαρδαβέλα, όπως ακριβώς και η Έλενα Μακρή- Λυμπέρη με τον Αντώνη Λυμπέρη. Και οι δύο άντρες έφυγαν από τη ζωή τους, και από την ίδια τη ζωή, με διαφορά περίπου 20 ημερών.

Καθισμένες αναπαυτικά η μία απέναντι στην άλλη στον καναπέ του σπιτιού της κυρίας Μακρή- Λυμπέρη που λειτούργησε σαν ένα λυτρωτικό είδος ψυχοθεραπείας, οι δυο τους μιλούν ανοιχτά, μοιράζονται μοναδικά συναισθήματα αλλά και άγνωστες λεπτομέρειες και ιστορίες για τους δύο αυτούς σημαντικούς άντρες που ο καθένας μέσα από το επάγγελμά του, καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Δείτε παρακάτω το πρώτο επεισόδιο του «Elena's Stories».

Πρόκειται για μια εντελώς «παρθένα» συνέντευξη που δεν στηρίχθηκε σε σκαλέτα αρχισυντάκτη, ούτε είχε σκηνοθετική επιμέλεια ή στουντιακό φωτισμό. Από την αρχή μέχρι το τέλος, πρωτοστατούν η αμεσότητα και το συναίσθημα.

Με άγνωστο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ειλικρινούς αυτής συζήτησης, μαθαίνουμε τις αθέατες πλευρές τους και όσα δεν είχαν συζητηθεί μέχρι σήμερα.

Οι δύο γυναίκες στο τέλος, δηλώνουν τυχερές που είχαν το προνόμιο να σταθούν στο πλευρό αυτών των συζύγων και επιδιώκουν μέσα από όσα μοιράζονται, να βοηθήσουν κι άλλες γυναίκες, και κυρίως όσες περνούν δύσκολα εκεί έξω.

RECOMMENDED

PODCAST

Βασιλική Τρουφάκου: Χάος, ισορροπία, μητρότητα και αυτογνωσία

Η Βασιλική Τρουφάκου είναι από τις γυναίκες που σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή χάρη στον δυναμισμό, την όμορφη σκέψη της και την αφοσίωσή της στη διαρκή εξέλιξη. Είναι επίσης μια γυναίκα όπως όλες μας που προσπαθεί καθημερινά να ισορροπεί ανάμεσα στους πολλούς της ρόλους. Είναι ηθοποιός, μαμά, γυναίκα, σύντροφος.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ