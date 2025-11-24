Η Έλενα Μακρή- Λυμπέρη υποδέχεται την πρώτη της καλεσμένη, Μαρία Παναγοπούλου

Παράλληλες πορείες με πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές. Η πρώτη καλεσμένη του Elena's Stories, Μαρία Παναγοπούλου μοιράζεται κάτι πολύ κοινό με τη δημιουργό αυτού του Vidcast. Έζησε 32 χρόνια με τον σύντροφό της ζωής της, Κώστα Χαρδαβέλα, όπως ακριβώς και η Έλενα Μακρή- Λυμπέρη με τον Αντώνη Λυμπέρη. Και οι δύο άντρες έφυγαν από τη ζωή τους, και από την ίδια τη ζωή, με διαφορά περίπου 20 ημερών.

Καθισμένες αναπαυτικά η μία απέναντι στην άλλη στον καναπέ του σπιτιού της κυρίας Μακρή- Λυμπέρη που λειτούργησε σαν ένα λυτρωτικό είδος ψυχοθεραπείας, οι δυο τους μιλούν ανοιχτά, μοιράζονται μοναδικά συναισθήματα αλλά και άγνωστες λεπτομέρειες και ιστορίες για τους δύο αυτούς σημαντικούς άντρες που ο καθένας μέσα από το επάγγελμά του, καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Δείτε παρακάτω το πρώτο επεισόδιο του «Elena's Stories».