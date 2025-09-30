Ξαφνικός χωρισμός για την Nicole Kidman και τον Keith Urban έπειτα από 19 χρόνια γάμου

H Nicole Kidman είχε στο ενεργητικό της ένα πολύ άσχημο διαζύγιο από τον Tom Cruise. Λόγω της άρνησης της να συνεχίσει να είναι μέλος της εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, στο τέλος έχασε κάθε επαφή με τα δύο παιδιά που είχε υιοθετήσει μαζί με τον αστέρα των "Επικίνδυνων Αποστολών" ο οποίος είναι υψηλά ιστάμενος στις τάξεις της αμφιλεγόμενης εκκλησίας.

Η γνωριμία με τον Keith Urban είχε έρθει την κατάλληλη στιγμή.

Το ζευγάρι ξεκίνησε τις δημόσιες εμφανίσεις και δημοσιοποίησε τον αρραβώνα του ένα χρόνο αργότερα λίγο πριν παντρευτούν στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο του 2006.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Sunday Rose και τη Faith Margaret, οι οποίες είναι τώρα 17 και 14 ετών, αντίστοιχα.

Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η Kidman είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τον τραγουδοποιό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.



Στα χρόνια που ακολούθησαν ο τραγουδιστής ανέφερε συχνά πως όφειλε την απεξάρτηση του στην σύζυγό του.

Το ζευγάρι ήταν μια από τις τακτικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το Met Gala και τα Βραβεία Όσκαρ.



Τον Απρίλιο του 2024, όταν η Nicole Kidman τιμήθηκε με το βραβείο έργου ζωής από το AFI, Αμερικανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο ο Urban έδωσε μια συγκινητική ομιλία για να την τιμήσει και ο ίδιος, μιλώντας για την πρώτη γνωριμία τους και το πως η φιλοσοφία της ηθοποιού να επιλέγει πάντα την αγάπη λειτούργησε σαν οδηγός για την σχέση τους. Η Nicole Kidman είχε δακρύσει τότε από συγκίνηση…

Cover Photo: Getty Images/Ideal Image