Ξαφνικός χωρισμός για την Nicole Kidman και τον Keith Urban έπειτα από 19 χρόνια γάμου

Η Nicole Kidman και Keith Urban έμοιαζαν να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Πάντα όμορφοι και λαμπεροί στο κόκκινο χαλί, φαινομενικά αψηφούσαν το πέρασμα του χρόνου τόσο στη σχέση τους όσο και στην εμφάνιση τους.
«Δεν το ήθελε αυτό η Νικόλ», ανέφερε φίλος του ζευγαριού στο «PEOPLE»: «Πάλευε για να σώσει τον γάμο».
Είχαν δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο κόρες. Τώρα όμως χωρίζουν, όπως επιβεβαιώνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 19 χρόνια, αιώνες για το βασίλειο του θεάματος και η είδηση του χωρισμού τους προκάλεσε έκπληξη.
Το «TMZ» δημοσιοποίησε πρώτο τα νέα, σημειώνοντας ότι οι δυο τους ζούσαν χωριστά από το καλοκαίρι.
Η αδερφή της Νικόλ, Αντόνια στέκεται στο πλευρό της ηθοποιού όπως και όλη η οικογένεια Κίντμαν για να την υποστηρίξουν, αναφέρει το ρεπορτάζ του «PEOPLE».
Η 58χρονη Kidman και ο Urban, 57 ετών, συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά “G'Day USA” στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.