Ξαφνικός χωρισμός για την Nicole Kidman και τον Keith Urban έπειτα από 19 χρόνια γάμου

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ έβαλε τέλος σε μια σχέση δεκαετιών.

ΑΠΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Nicole Kidman και Keith Urban έμοιαζαν να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Πάντα όμορφοι και λαμπεροί στο κόκκινο χαλί, φαινομενικά αψηφούσαν το πέρασμα του χρόνου τόσο στη σχέση τους όσο και στην εμφάνιση τους.

«Δεν το ήθελε αυτό η Νικόλ», ανέφερε φίλος του ζευγαριού στο «PEOPLE»: «Πάλευε για να σώσει τον γάμο».

Είχαν δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο κόρες. Τώρα όμως χωρίζουν, όπως επιβεβαιώνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 19 χρόνια, αιώνες για το βασίλειο του θεάματος και η είδηση του χωρισμού τους προκάλεσε έκπληξη.

Το «TMZ» δημοσιοποίησε πρώτο τα νέα, σημειώνοντας ότι οι δυο τους ζούσαν χωριστά από το καλοκαίρι.
Η αδερφή της Νικόλ, Αντόνια στέκεται στο πλευρό της ηθοποιού όπως και όλη η οικογένεια Κίντμαν για να την υποστηρίξουν, αναφέρει το ρεπορτάζ του «PEOPLE».

Η 58χρονη Kidman και ο Urban, 57 ετών, συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά “G'Day USA” στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.

H Nicole Kidman είχε στο ενεργητικό της ένα πολύ άσχημο διαζύγιο από τον Tom Cruise. Λόγω της άρνησης της να συνεχίσει να είναι μέλος της εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, στο τέλος έχασε κάθε επαφή με τα δύο παιδιά που είχε υιοθετήσει μαζί με τον αστέρα των "Επικίνδυνων Αποστολών" ο οποίος είναι υψηλά ιστάμενος στις τάξεις της αμφιλεγόμενης εκκλησίας.

Η γνωριμία με τον Keith Urban είχε έρθει την κατάλληλη στιγμή.

Το ζευγάρι ξεκίνησε τις δημόσιες εμφανίσεις και δημοσιοποίησε τον αρραβώνα του ένα χρόνο αργότερα λίγο πριν παντρευτούν στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο του 2006.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Sunday Rose και τη Faith Margaret, οι οποίες είναι τώρα 17 και 14 ετών, αντίστοιχα.

Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η Kidman είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τον τραγουδοποιό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.


Στα χρόνια που ακολούθησαν ο τραγουδιστής ανέφερε συχνά πως όφειλε την απεξάρτηση του στην σύζυγό του.
Το ζευγάρι ήταν μια από τις τακτικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το Met Gala και τα Βραβεία Όσκαρ.

Τον Απρίλιο του 2024, όταν η Nicole Kidman τιμήθηκε με το βραβείο έργου ζωής από το AFI, Αμερικανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο ο Urban έδωσε μια συγκινητική ομιλία για να την τιμήσει και ο ίδιος, μιλώντας για την πρώτη γνωριμία τους και το πως η φιλοσοφία της ηθοποιού να επιλέγει πάντα την αγάπη λειτούργησε σαν οδηγός για την σχέση τους. Η Nicole Kidman είχε δακρύσει τότε από συγκίνηση…

