Βασίλισσα Letizia: Μια ζωή γεμάτη σκάνδαλα

Η σχέση με τα μέσα ενημέρωσης

Ως πρώην δημοσιογράφος, η Letizia είχε συχνά μια πιο επιθετική στάση απέναντι στους δημοσιογράφους. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είχε προσαρμοστεί πλήρως στον ρόλο της πριγκίπισσας. Σε διάφορες περιπτώσεις, δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ήταν απόμακρη και ακόμη και αυταρχική στις αλληλεπιδράσεις της.

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό της δύσκολης σχέσης της Letizia με τα μέσα ενημέρωσης συνέβη το 2003, λίγο μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον τότε πρίγκιπα Φίλιππο. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που δόθηκε για τον αρραβώνα τους, η Letizia διέκοψε τον Φίλιππο ενώ μιλούσε, για να διορθώσει ένα σχόλιο που είχε κάνει σχετικά με την καριέρα της ως δημοσιογράφος. Ο Φίλιππος είπε ότι εκείνη «είχε χρειαστεί να αφήσει την καριέρα της» για να τον παντρευτεί, και εκείνη τον διέκοψε λέγοντας: «Μου επιτρέπεις; Εγώ αποφάσισα να σταματήσω να εργάζομαι».

Αυτή η φαινομενικά μικρή παρατήρηση έκανε αίσθηση στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία την εξέλαβαν ως ένδειξη της πιο δυναμικής και ελεγκτικής της στάσης, ακόμη και απέναντι στον πρίγκιπα. Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε ευρέως ως ένδειξη ότι η Letizia ήταν πιο ανεξάρτητη και δυναμική από ό,τι θα περίμεναν πολλοί για μια μέλλουσα βασίλισσα, αλλά ταυτόχρονα την έκανε στόχο επικρίσεων για τον τόνο της και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη δημόσια εικόνα της από την αρχή της σχέσης της με τα μίντια.

Οικογενειακά σκάνδαλα

Εκτός από τα προσωπικά της ζητήματα, η οικογένεια της Letizia βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης. Ένα από τα πιο σημαντικά και τραγικά περιστατικά που αφορούν την οικογένεια της είναι η αυτοκτονία της μικρότερης αδελφής της, Erica Ορτίθ, το 2007. Η Erica, που εργαζόταν ως σχεδιάστρια γραφικών, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη.

Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής ανέφεραν ότι η Erica αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση, πιθανώς λόγω της δημοσιότητας που προκάλεσε η θέση της αδελφής της στη βασιλική οικογένεια. Η Erica είχε πεθάνει μετά από μια υπερβολική δόση ναρκωτικών με πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Αυτό το τραγικό γεγονός προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στα μέσα, καθώς αναδείχθηκαν τα οικογενειακά προβλήματα της Letizia.

Η σχέση με τη βασιλική οικογένεια

Υπήρξαν επίσης φήμες για εντάσεις μεταξύ της Letizia και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα με τη βασιλομήτορα Sofia. Το 2018, ένα περιστατικό έξω από μια εκκλησία όπου η Letizia φάνηκε να αποτρέπει τη βασίλισσα Sofia από το να φωτογραφηθεί με τα εγγόνια της, προκάλεσε αρνητικά σχόλια. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και έφεραν στην επιφάνεια τις φήμες περί αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Η σχέση της Letizia με τον πρώην βασιλιά Juan Carlos, τον πεθερό της, δεν ήταν ποτέ εύκολη. Οι φήμες υποστηρίζουν ότι ο Juan Carlos δεν ήταν ευχαριστημένος με την επιλογή του γιου του, Φιλίππου, να παντρευτεί μια κοινή θνητή, και μάλιστα διαζευγμένη. Ο πρώην βασιλιάς θεωρείται ότι είχε πιο παραδοσιακές απόψεις για το ποια θα έπρεπε να είναι η σύζυγος του μελλοντικού βασιλιά, κάτι που οδήγησε σε ψυχρότητα στη σχέση του με τη Letizia από την αρχή.

Μέγαιρα μητέρα;

Η Letizia κατηγορήθηκε συχνά για τον αυστηρό και ελεγκτικό της χαρακτήρα, ειδικά ως προς την ανατροφή των παιδιών της και τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας τους. Υπήρξαν φήμες ότι έθετε αυστηρούς περιορισμούς στις αλληλεπιδράσεις των παιδιών της με τους υπόλοιπους βασιλικούς συγγενείς, κάτι που φέρεται να δημιούργησε εντάσεις με τη βασίλισσα Sofia, η οποία επιθυμούσε πιο συχνή επαφή με τα εγγόνια της.

Ένα παράδειγμα αυτού ήταν η εντύπωση ότι η Letizia επέβαλε αυστηρούς κανόνες σχετικά με το πώς θα εμφανίζονταν οι κόρες της δημόσια και ποιες εκδηλώσεις θα συμμετείχαν. Αυτή η προσέγγιση της Letizia ενίσχυσε τις φήμες ότι ήθελε να ασκεί πλήρη έλεγχο στις κινήσεις της βασιλικής οικογένειας, και ότι δεν ακολουθούσε πάντα τους παραδοσιακούς κανόνες που ακολουθούσαν τα μέλη της μοναρχίας.

Ο ρόλος της ως βασίλισσα

Η συμπεριφορά της Letizia χαρακτηρίζεται συχνά ως πολύ αυστηρή και προγραμματισμένη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την πιο χαλαρή και προσγειωμένη εικόνα της βασίλισσας Sofia, η οποία ήταν πολύ αγαπητή στο κοινό. Υπάρχουν φήμες ότι αυτό το χαρακτηριστικό της Letizia την απομάκρυνε από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία αισθάνονταν ότι η παρουσία της άλλαξε την δυναμική του παλατιού.

Παρά τα αρχικά σκάνδαλα, η Letizia φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στα βασιλικά της καθήκοντα και εργάζεται σκληρά για να προωθήσει κοινωνικά θέματα, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ισότητα των φύλων. Ωστόσο, η κριτική προς το πρόσωπό της δεν έχει σταματήσει, καθώς πολλοί την κατηγορούν ότι είναι πολύ αυστηρή και ψυχρή στις δημόσιες εμφανίσεις της, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή, πιο "ανθρώπινη" εικόνα των βασιλικών προσώπων της Ισπανίας.