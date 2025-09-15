Βασίλισσα Letizia: Μια ζωή γεμάτη σκάνδαλα

Η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, σύζυγος του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ', είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της βασιλικής οικογένειας, ιδίως στην αρχή της εισόδου της στον κόσμο της μοναρχίας. Κατάγεται από μία οικογένεια της μεσαίας τάξης και πριν γίνει πριγκίπισσα, εργαζόταν ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές βασιλικές συζύγους, οι οποίες συνήθως προέρχονταν από αριστοκρατικές οικογένειες. Το 2004 παντρεύτηκε τον Φίλιππο, τον τότε Πρίγκιπα των Αστουριών και διάδοχο του ισπανικού θρόνου. Οι κόρες τους, Ελεονώρα και Σοφία, γεννήθηκαν το 2005 και το 2007 αντίστοιχα.
Μετά την παραίτηση του πεθερού της από τον θρόνο, τον Ιούνιο του 2014, ο Φίλιππος και η Letizia έγιναν βασιλιάς και βασίλισσα. Μπορεί η ιστορία της να θυμίζει μοντέρνα Σταχτοπούτα, αλλά υπήρξαν διάφορα σκάνδαλα που στιγμάτισαν την πορεία της.
Ο άγνωστος γάμος και το διαζύγιο
Η Letizia Ortiz Rocasolano γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1972 στο Οβιέδο των Αστουριών της Ισπανίας. Σπούδασε δημοσιογραφία και εργάστηκε για σημαντικά ισπανικά μέσα. Όταν ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της πάνω στην οπτικοακουστική δημοσιογραφία, βρήκε δουλειά ως αρθρογράφος στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Εκεί ξεκίνησε για λίγο το διδακτορικό της, αλλά τελικά αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην Ισπανία, μια καθοριστική απόφαση για την μετέπειτα πορεία της.
Ένα από τα πρώτα σκάνδαλα που σημάδεψαν τη βασίλισσα της Ισπανίας ήταν η αποκάλυψη ότι είχε παντρευτεί και χωρίσει πριν γνωρίσει τον τότε πρίγκιπα Φίλιππο. Το 1998, σε ηλικία 26 ετών, η Letizia παντρεύεται τον 36χρονο καθηγητή λογοτεχνίας, Alonso Guerrero Pérez, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για 10 χρόνια. Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο. Εκείνος ο πρώτος, άγνωστος γάμος ήταν πολιτικός, κάτι που θεωρήθηκε από πολλούς ως ασυμβίβαστο με την εικόνα της μελλοντικής βασίλισσας της Καθολικής Ισπανίας.