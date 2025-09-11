Η τραγική ιστορία της Σνέχα Φίλιπ: Θύμα της 11ης Σεπτεμβρίου ή κάτι σκοτεινότερο;

Η Σνέχα Άνν Φίλιπ γεννιέται στην Ινδία το 1969 και σε μικρή ηλικία μεταναστεύει με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη. Μετά το σχολείο ξεκινά να σπουδάζει Ιατρική στη Σχολή του Σικάγο, όπου γνωρίζει τον μέλλοντα σύζυγό της, Ρον Λίμπερμαν. Το 2000, το ζευγάρι παντρεύεται και μετακομίζει στο Μανχάταν, δουλεύοντας και οι δύο ως γιατροί σε διαφορετικά νοσοκομεία της πόλης.
Η τελευταία μέρα της Σνέχα Φίλιπ
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2001, η Σνέχα έχει ρεπό. Το πρωί βγαίνει για φαγητό με τον σύζυγό της, ο οποίος αργότερα πηγαίνει στη δουλειά του. Η 31χρονη γιατρός επιστρέφει σπίτι και μιλάει μέσω μέιλ με τη μητέρα της. Από το αρχείο των συζητήσεών τους εκείνη την ημέρα μόνο ένα πράγμα προκαλεί ενδιαφέρον: η Σνέχα αναφέρει ότι θα ήθελε να επισκεφτεί ένα εστιατόριο στον Βόρειο Πύργο. Το απόγευμα πηγαίνει στο καθαριστήριο κι αργότερα για ψώνια. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν ήταν μόνη. Ένας ταμίας θα δηλώσει ότι η γιατρός ψώνιζε μαζί με μια άλλη γυναίκα: μια Αμερικανίδα Ινδικής καταγωγής, αδύνατη και μικροκαμωμένη. Οι δυο τους συζητούσαν και δοκίμαζαν παπούτσια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ από τις αρχές. Η τελευταία φορά που η Σνέχα Φίλιπ εμφανίζεται ζωντανή είναι στις 19:18, βγαίνοντας από το κατάστημα.