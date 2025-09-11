Η τραγική ιστορία της Σνέχα Φίλιπ: Θύμα της 11ης Σεπτεμβρίου ή κάτι σκοτεινότερο;

Ο Ρον γυρίζει στο σπίτι γύρω στις 23:30, έπειτα από μια δύσκολη βάρδια στο νοσοκομείο, ωστόσο η γυναίκα του δεν είναι σπίτι. Υποθέτει ότι έχει βγει και πιθανότατα θα κοιμηθεί στο σπίτι κάποιας φίλης της, κάτι που συνήθιζε να κάνει. Νωρίς το επόμενο πρωί ξεκίνησε για τη δουλειά του, με τη γυναίκα του ακόμη να μην έχει επιστρέψει σπίτι. Όταν αργότερα έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι αρχές ανακάλυψαν ότι γύρω στις 4:00 καποιος κάλεσε το κινητό του Ρον από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τον Ρον, ξύπνησε τα χαράματα και βλέποντας ότι η γυναίκα του δεν είχε επιστρέψει σπίτι, κάλεσε τον τηλεφωνητή του για να δει αν η Σνέχα είχε αφήσει κάποιο μήνυμα.

3 λεπτά πριν την καταστροφή

11η Σεπτεμβρίου, ώρα 8:43. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας της Σνέχα, δείχνει μια γυναίκα ντυμένη με παρόμοια ρούχα με αυτά που φορούσε η Σνέχα την προηγούμενη ημέρα στα ψώνια της. Η γυναίκα μπαίνει στο κτίριο και κατευθύνεται προς το ασανσέρ. Το καλεί αλλά αμέσως βγαίνει έξω και δεν επιστρέφει ποτέ ξανά στο κτίριο. Λόγω της χαμηλής ανάλυσης του βίντεο, το πρόσωπο της γυναίκας είναι δυσδιάκριτο. Ο Ρον υποστηρίζει ότι πιθανότατα η γυναίκα στο βίντεο είναι η σύζυγός του, με την αστυνομία που ερευνά την υπόθεση να δηλώνει ότι «είναι 100%» η Σνέχα. Απορία, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα στο βίντεο δεν κουβαλά καμία τσάντα, ενώ γνωρίζουμε ότι η Σνέχα βγήκε από το κατάστημα την προηγούμενη ημέρα κρατώντας δύο τσάντες με ψώνια. Ακριβώς τη στιγμή που η γυναίκα του βίντεο αποχωρεί από το κτίριο, πραγματοποιείται η πρώτη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Σύμφωνα με την οικογένεια της 31χρονης, η Σνέχα συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης και ούσα γιατρός, πιθανότατα να ένιωσε την ανάγκη να σπεύσει να βοηθήσει. Το εν λόγω βίντεο δεν έχει δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα.

11η Σεπτεμβρίου – Ώρα μηδέν

Στις 8:46 πμ σημειώνεται η πρώτη επίθεση. Οι αεροπειρατές της πτήσης 11 της American Airlines ρίχνουν το Boeing 767 ανάμεσα στον 93ο και 99ο όροφο του Βόρειου Πύργου. Ακριβώς 17 λεπτά αργότερα συντελείται η 2η επίθεση: η πτήση 175 της United Airlines πέφτει πάνω στον Νότιο Πύργο, ανάμεσα στον 75ο και 85ο όροφο. Όσοι επιβαίνουν στα αεροπλάνα καθώς και εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονται στους συγκεκριμένους ορόφους των δύο ουρανοξυστών σκοτώνονται ακαριαία. Το Μανχάταν αλλά και όλη η χώρα βρίσκεται σε πανικό ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές βλέπουν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην τηλεόραση. Ήταν το τρομοκρατικό χτύπημα που άλλαξε μια για πάντα τον κόσμο και καθόρισε τον 21ο αιώνα. Συνολικά 2977 πέθαναν, μη συμπεριλαμβανομένων των 19 αεροπειρατών και 6000 τραυματίστηκαν.

Την ίδια στιγμή στο Μπρονξ, στο νοσοκομείο που δουλεύει ο Ρον, προετοιμάζονται για τον τεράστιο αριθμό τραυματιών, ωστόσο για αρκετή ώρα κανένα ασθενοφόρο δεν καταφτάνει. Ολόκληρο το Μανχάταν βρίσκεται ακινητοποιημένο. Ο Ρον τηλεφωνεί στη γυναίκα του χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Ανήσυχος μπαίνει σε ένα ασθενοφόρο προσπαθώντας να φτάσει στο Μανχάταν, μια διαδρομή που θα του πάρει 6 ώρες λόγω των κλειστών δρόμων. Φτάνοντας έξω από την πολυκατοικία του, συνειδητοποιεί πως δε μπορεί να μπει μέσα - η εξώπορτα είναι ηλεκτρική και το ρεύμα έχει κοπεί. Στο μπαλκόνι βλέπει τον γείτονά του και του φωνάζει να μπει στο διαμέρισμά τους και να ελέγξει αν είναι εκεί η γυναίκα του. Όμως, η Σνέχα δε βρίσκεται μέσα. Ο Ρον περνάει το βράδυ στο σπίτι ενός φίλου του και δε σταματά να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη γυναίκα του. Μάταια, όμως, αφού όλες οι γραμμές της πόλης είναι κατειλημμένες.

Η εξαφάνιση της Σνέχα Φίλιπ δηλώνεται στην αστυνομία στις 12 Σεπτεμβρίου, αλλά την ίδια μέρα οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 9000. Όταν επιστρέφει στο διαμέρισμά, συνειδητοποιεί ότι η Σνέχα δεν είχε πατήσει το πόδι της εκεί όσο έλειπε. Τα παράθυρα είναι ακόμη ανοιχτά όπως τα είχε αφήσει κι ολόκληρο το διαμέρισμα είναι καλυμμένο με σκόνη και συντρίμμια από την πτώση των Πύργων, όμως δεν υπάρχουν πουθενά ίχνη από πατημασιές. Τα προσωπικά αντικείμενα της Σνέχα είναι ακόμη εκεί: δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, γυαλιά οράσεως. Η Σνέχα είχε χρησιμοποιήσει την πιστωτική κάρτα του άντρα της για να ψωνίσει στο κατάστημα, ωστόσο η κάρτα αυτή δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ μετά την εξαφάνισή της. Με την οικογένεια και τον σύζυγο της Σνέχα να πιέζουν τις Αρχές, ο φάκελος της εξαφάνισής της ανοίγει, φέρνοντας πολλές άγνωστες πτυχές της ζωής του ζευγαριού στην επιφάνεια.

Όλοι έχουν μυστικά

Κάποιους μήνες πριν την εξαφάνισή της, η Σνέχα απολύεται από το Νοσοκομείο Καμπρίνι, όπου έκανε την πρακτική της. Σύμφωνα με το νοσοκομείο η Σνέχα αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκόολ και πιθανότατα έπασχε από κατάθλιψη, κάτι που αντικατοπτριζόταν στην ποιότητα της δουλειάς της. Η οικογένειά της 31χρονης αρνείται κάτι τέτοιο και υποστηρίζει ότι η Σνέχα είχε καταγγείλει περιστατικά ρατσισμού και σεξισμού στο νοσοκομείο και η απόλυσή της ήταν εκδικητική πρακτική.

Λίγο μετά την απόλυσή της, η Σνέχα βγήκε για ποτό με τις φίλες της. Εκείνο το βράδυ κατέληξε στο κρατητήριο για άγνωστο λόγο. Όσο ήταν υπό κράτηση, η 31χρονη κατήγγειλε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά το ίδιο βράδυ από έναν πρώην συνάδελφό της. Ο εισαγγελέας απέσυρε τελείως την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης και κατηγόρησε την Σνέχα για κατάθεση ψευδών στοιχείων. Μάλιστα, της έδωσε την επιλογή να αποσύρει την κατηγορία αν η ίδια αποκήρυσσε τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης, αλλά η 31χρονη αρνήθηκε. Έτσι, πέρασε άλλη μια νύχτα στο κρατητήριο.

Μετά το περιστατικό αυτό η Σνέχα ξεκίνησε να συχνάζει σε λεσβιακά μπαρ, όπου ένιωθε περισσότερη ασφάλεια. Σύντομα, άρχισε να κοιμάται στα σπίτια των γυναικών που γνώριζε στα μπαρ, κρατώντας το μυστικό από τον άντρα της. Ο Ρον υποστηρίζει ότι οι γνωριμίες αυτές ήταν πλατωνικές, ωστόσο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η Σνέχα μπορεί να ήταν αμφιφυλόφιλη.

Άλλο ένα στοιχείο που παραπέμπει σε αυτό το συμπέρασμα, βρίσκεται στην αστυνομική αναφορά: ο αδερφός της Σνέχα την έπιασε σε ερωτική συνέρευση με την τότε κοπέλα του και νυν σύζυγό του. Ωστόσο, ο αδερφός της και η υπόλοιπη οικογένειά της αρνούνται ότι κάτι τέτοιο συνέβη.

Η έρευνα αποκαλύπτει κι άλλες πληροφορίες, σχετικά με την τελευταία μέρα της Σνέχα Φίλιπ. Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου, η 31χρονη είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο με τη συνοδεία του συζύγου της για τις κατηγορίες της ψευδούς καταγγελίας, όπου δήλωσε αθώα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζεύγος στην είσοδο του δικαστηρίου είχε έναν μεγάλο καβγά, σχετικά με τους εθισμούς και τις απιστίες της Σνέχα. Κάτι τέτοιο ο Ρον το αρνείται κατηγορηματικά. Μετά τον καβγά, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Σνέχα έφυγε από τον χώρο του δικαστηρίου μόνη της. Η εκδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση του συζύγου της, σύμφωνα με την οποία οι δυο τους βγήκαν μαζί για φαγητό.

Αρχικά, οι αρχές υποστήριξαν ότι η Σνέχα πέθανε κατά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μετά το άνοιγμα του φακέλου της, το όνομά της διαγράφηκε από την επίσημη λίστα των θυμάτων, με το δικαστήριο να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχασε τη ζωή της στους Δίδυμους Πύργους. Ωστόσο, η οικογένειά της δε σταμάτησε να μάχεται δικαστικά κι έτσι το 2008 η απόφαση ανατράπηκε και το όνομά της ξαναμπήκε στη λίστα των αγνοουμένων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η θεωρία της οικογένειάς της, σύμφωνα με την οποία η Σνέχα έτρεξε προς τους Δίδυμους Πύργους για να προσφέρει βοήθεια, είναι μάλλον απίθανη. Αντιθέτως, θεωρούν πολύ πιθανότερο να σκοτώθηκε από τα συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν. Συγκεκριμένα, συντρίμμια κατέστρεψαν κτίρια ακόμη και 4-5 τετράγωνα μακριά από το χτύπημα. Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι η Σνέχα δεν αποκλείεται να ήταν μέσα σε έναν από τους πύργους, έχοντας αναφέρει προηγουμένως στην μητέρα της ότι ήθελε να επισκεφτεί το εστιατόριο στον Βόρειο Πύργο.

Οι πιθανότερες θεωρίες

Η Σνέχα πέθανε την 11η Σεπτεμβρίου

Μέχρι σήμερα υπάρχουν 1112 θύματα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πτώση των Πύργων προκάλεσε σοβαρές πυρκαγιές και η φωτιά έκαιγε μέχρι και 100 μέρες μετά την επίθεση (1100°C). Τα συντρίμμια που μπορεί να έπεσαν πάνω της θα ήταν φλεγόμενα με αποτέλεσμα να την αφήσουν αγνώριστη. Ωστόσο, αυτή η θεωρία δεν εξηγεί πού πήγαν οι τσάντες με τα ψώνια αν η γυναίκα του βίντεο ήταν όντως η Σνέχα.

Έφυγε με δική της θέληση

Το ιστορικό της στο ίντερνετ δεν παραπέμπει σε τίποτα τέτοιο, ωστόσο είναι αλήθεια ότι η Σνέχα δεν έδειχνε να είναι ευτυχισμένη με τη ζωή της. Αν προσπάθησε να εξαφανιστεί στις 11 Σεπτεμβρίου και να κάνει μια νέα αρχή, το εγχείρημα αυτό θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο, αφού όλη η πολιτεία ήταν σε lockdown μετά το χτύπημα.

Δολοφονήθηκε το προηγούμενο βράδυ

Η Σνέχα έμενα κοντά στον ποταμό Χάντσον και ο δράστης θα μπορούσε να πεταξεί το πτώμα της εκεί, εξαφανίζοντας τα ίχνη της. Ο δράστης θα μπορούσε να είναι κάποιος τυχαίος στο δρόμο ή μπορεί να το έκανε κάποιο άτομο που γνώρισε στο μπαρ.

Μπορεί να τη σκότωσε ο Ρον

Ίσως η Σνέχα γύρισε σπίτι μετά τα ψώνια και το βράδυ ξαναμάλωσε με τον άντρα της. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο Ρον τη σκότωσε πάνω στον καβγά. Θα είχε στη διάθεσή του περίπου 6 ώρες, για να καλύψει τον φόνο. Να σημειωθεί ότι ο Ρον έχει εξαιρετική σχέση με την οικογένειά της. Μετά την εξαφάνιση έμεινε μαζί τους για να τους στηρίξει συναισθηματικά και οικονομικά και σήμερα, παρόλο που έχει παντρευτεί κι έχει οικογένεια, διατηρεί στενές σχέσεις μαζί τους. Κανένα στοιχείο δεν τον εμπλέκει.

Αυτοκτονία

Ίσως η φημολογούμενη κατάθλιψή της να την ώθησε στην αυτοκτονία. Αν και δεν υπάρχει κανένα απτό στοιχείο, πολλοί πιστεύουν ότι η Σνέχα είδε την πτώση των πύργων σαν την τέλεια ευκαιρία για να πεθάνει. Έτσι, όρμησε προς τα συντρίμμια χάνοντας τη ζωή της.