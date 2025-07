Ποιος είναι ο David Corenswet, ο νέος Superman που ήρθε για να μείνει

Ακολουθούν όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για τον David Corenswet, τον νέο Superman της DC.

Ο David Corenswet γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1993 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια και είναι ο ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο του Superman στην πρώτη live-action ταινία του νέου DC Universe, σε σκηνοθεσία James Gunn.

Ο πατέρας του, John Corenswet, ήταν ηθοποιός θεάτρου στη Νέα Υόρκη πριν στραφεί στη νομική. Προερχόταν από εβραϊκή οικογένεια της Νέας Ορλεάνης. Από την πλευρά της μητέρας του, ο David είναι εγγονός του Edward Packard, δημιουργού της εμβληματικής σειράς βιβλίων Choose Your Own Adventure. Αποφοίτησε από το Shipley School και φοίτησε για ένα χρόνο στο University of Pennsylvania, προτού μεταγραφεί στο Juilliard School, απ’ όπου πήρε πτυχίο στην υποκριτική το 2016.

Η υποκριτική μπήκε από νωρίς στη ζωή του, αφού από παιδί ξεκίνησε να εμφανίζεται σε θεατρικές παραγωγές στη Φιλαδέλφεια. Έγραψε και πρωταγωνίστησε στην ανεξάρτητη ταινία Following Chase (2011) και δημιούργησε τη διαδικτυακή σειρά Moe & Jerryweather με έναν συμφοιτητή του από το Juilliard.

Το 2018 έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση στο Affairs of State, ενώ ακολούθησαν guest ρόλοι σε σειρές όπως το House of Cards και το Elementary. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του River Barkley στη σειρά The Politician του Netflix (2019–2020) και στη συνέχεια με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Hollywood (2020), επίσης σε παραγωγή Ryan Murphy.

Το 2022, συμμετείχε στο We Own This City του HBO, σε σενάριο των δημιουργών του The Wire, ενώ εμφανίστηκε και στις ταινίες Look Both Ways και Pearl. Το 2024 συμμετείχε στα Twisters, Lady in the Lake (Apple TV+) και The Greatest Hits, που έκανε πρεμιέρα στο SXSW Festival.

Έκανε manifest τον ρόλο του Superman;

Σε συνέντευξη του 2019 είχε εκφράσει την επιθυμία του να ενσαρκώσει τον Superman, δηλώνοντας πως ήθελε να δει μια πιο φωτεινή εκδοχή του χαρακτήρα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Το 2023 ανακοινώθηκε πως θα είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας Superman, σε σκηνοθεσία James Gunn, με πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2025. Είναι η πρώτη live-action ταινία του νέου DC Universe.

Το 2024 ανακοινώθηκε επίσης η συμμετοχή του στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Mr. Irrelevant. Εκεί θα υποδιθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ποδοσφαιριστή του NFL John Tuggle, έναν αθλητή-πρότυπο με πλούσια αν και σύντομη ζωή.

Προσωπική ζωή

Ο Corenswet παντρεύτηκε τη Julia Warner τον Μάρτιο του 2023 στη Νέα Ορλεάνη, σε διαθρησκευτική τελετή που συνδύαζε καθολικά και εβραϊκά έθιμα. Το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη τους κόρη το 2024 και πλέον ζουν στην Πενσυλβάνια.

Παρά την εβραϊκή του καταγωγή, δηλώνει πως η πιο κοντινή του θρησκευτική εμπειρία ήταν με τον Βουδισμό. «Αν είχα κάποια θρησκευτική ανατροφή, θα έλεγα πως ήταν μάλλον βουδιστική, κάπως σαν Θιβετιανός Βουδισμός. Όχι με την αυστηρά θρησκευτική έννοια. Ουσιαστικά επρόκειτο απλώς για διαλογισμό με επίγνωση (mindfulness). Η οικογένειά μου πήγαινε κάθε καλοκαίρι για μία εβδομάδα σε ένα κέντρο mindfulness retreat».