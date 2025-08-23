Oleg Cassini και Grace Kelly – Οι ερωτικές επιστολές ενός μοδάτου ζεύγους του ’50

«Δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν άλλο»

Σε μια άλλη επιστολή, ο Cassini ζηλεύει τη φιλία της Kelly με τον ηθοποιό και τραγουδιστή Bing Crosby. «Με έχεις αναστατώσει τόσο πολύ που θα μπορούσα να πεθάνω» γράφει δραματικά. «Απλά δεν καταλαβαίνω τη στάση σου».

Η Grace συγκρίνει τη συμπεριφορά του με τη συμπεριφορά ενός «σχολιαρόπαιδου», διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ένα δείπνο με φίλους και «δεν υπήρχε κάτι για να ζηλεύει κανείς».

«Δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν άλλον εκτός από εσένα, αλλά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να το εξηγήσω» συνεχίζει η Grace προσθέτοντας ότι έχει λίγους φίλους στο Χόλιγουντ, οπότε δεν θα ήθελε να τερματίσει τη φιλία της με τον Crosby.

Η Kelly παραδέχεται επίσης ότι ο ηθοποιός ήταν όντως ερωτευμένος μαζί της «αλλά, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για τους οποίους ο Bing νιώθει έτσι». Η Kelly συνεχίζει λέγοντας ότι το στούντιο την κρατά «απασχολημένη μακριά του» και ότι της λείπει «τρομερά» ο Cassini.

Σε μια άλλη επιστολή, ο Cassini ζηλεύει τη φιλία της Kelly με τον ηθοποιό και τραγουδιστή Bing Crosby. «Με έχεις αναστατώσει τόσο πολύ που θα μπορούσα να πεθάνω»

Oleg Cassini / Wikimedia Commons

Ο Oleg, ο οποίος γεννήθηκε σε μια αριστοκρατική ρωσική οικογένεια με ιταλική καταγωγή από τη μητέρα του, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νεαρός αφού ξεκίνησε ως σχεδιαστής στη Ρώμη και γρήγορα άρχισε να δουλεύει με την Paramount Pictures. Ο Cassini εδραίωσε τη φήμη του σχεδιάζοντας για ταινίες.

Ο Cassini που έντυσε και τη Jackie Kennedy ήταν υπεύθυνος για την κομψή εμφάνιση της Kelly, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει την οικογένειά της. Παρά τον αρραβώνα τους, η ηθοποιός αναγκάστηκε να «ακυρώσει τον έρωτά τους» για να παντρευτεί to 1956 τον πρίγκιπα Rainier του Μονακό, μετά από επιθυμία των γονιών της.

Η Kelly δήλωσε αργότερα ότι μετάνιωσε για την απόφασή της. «Αντιλαμβάνεστε ότι αν η μητέρα μου δεν ήταν τόσο δύσκολη με τον Oleg Cassini, πιθανόν να τον είχα παντρευτεί;» λέγεται να είπε.

«Πόσους υπέροχους ρόλους θα μπορούσα να είχα παίξει μέχρι τώρα; Πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί η ζωή μου; Αυτή η μία απόφαση να παντρευτώ τον πρίγκιπα Rainier άλλαξε ολόκληρο το μέλλον μου.

Για τον Cassini, ήταν απλό: «Ήμασταν ερωτευμένοι. Ήμασταν αρραβωνιασμένοι κι ετοιμαζόμασταν να παντρευτούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Ο πατέρας της, John Brendan Kelly, ο οποίος ήταν συντηρητικός και ρατσιστής, θεωρούσε ότι ο Cassini ήταν «πολύ ξένος»



«Το να είσαι καλά ντυμένος είναι λίγο σαν να είσαι ερωτευμένος»

Τα σχέδια του Oleg Cassini για την τότε Πρώτη Κυρία, γνωστά εν συντομία ως «The Jackie Look», αναγνωρίζονται ως η «μεγαλύτερη επιρροή της μόδας στην ιστορία» από την ενδυματολόγο κινηματογραφικών ταινιών, Edith Head.

Τα καινοτόμα σχέδια του Cassini, όπως η γραμμή Α, το Sheath Dress και το Empire Strapless, εξακολουθούν να ασκούν επιρροή και να κυριαρχούν και σήμερα. Τα πάθη του, όπως ο αθλητισμός και η κουλτούρα των πρώτων κατοίκων της Αμερικής, τροφοδοτούσαν το έργο του με φρεσκάδα και φαντασία, δημιουργώντας καινοτόμες εμφανίσεις που φιλτράρονταν από το πολύ προσωπικό του συναίσθημα ότι: «Το να είσαι καλά ντυμένος είναι λίγο σαν να είσαι ερωτευμένος».

Τα σχέδια του Oleg Cassini για την τότε Πρώτη Κυρία, γνωστά εν συντομία ως «The Jackie Look», αναγνωρίζονται ως η «μεγαλύτερη επιρροή της μόδας στην ιστορία»

Ντυμένη «σαν δασκάλα»



Η Grace Kelly ήταν με τον Γάλλο ηθοποιό Jean-Pierre Aumont, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον χωρισμό από τον Ουαλό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ray Milland (η Grace συνειδητοποίησε ότι ο Ray δεν είχε ξεπεράσει εντελώς τη γυναίκα του και ότι ήταν λάθος να είναι εκείνη η αιτία του διαζυγίου του), όταν γνώρισε τον Oleg Cassini.

Ο Cassini είχε δει πρόσφατα την Grace Kelly στην ταινία Mogambo και ήταν ήδη ερωτευμένος όταν την εντόπισε σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Εκείνη ήταν με τον Aumont, τον οποίο ο Oleg Cassini γνώριζε ήδη (στο παρελθόν είχαν ανταγωνιστεί για τον έρωτα της Gene Tierney).

Σύμφωνα με τον Oleg, όταν συναντήθηκαν, η Grace ήταν ντυμένη «σαν δασκάλα». Εκείνος την ενθάρρυνε να «βάλει λίγο σεξ στα ρούχα της».

Ο Cassini, που ήταν μέγας γόης της εποχής, έβαλε στόχο να κερδίσει την καρδιά της Grace και το έκανε με τον κλασικό τρόπο που γνώριζε. «Θα ήταν η μεγαλύτερη, πιο συναρπαστική εκστρατεία της ζωής μου» σημείωσε αργότερα.

«Ανησυχητικά πλατωνική»

Ο θρύλος λέει ότι αρχικά ο Cassini έστελνε επί δέκα ημέρες μια δωδεκάδα κόκκινων τριαντάφυλλων στο σπίτι της Grace, χωρίς υπογραφή στην κάρτα -με μία μόνο φράση: «από τον φιλικό ανθοπώλη». Τη δέκατη ημέρα της τηλεφώνησε λέγοντάς της ότι ήταν ο «φιλικός ανθοπώλης».

Την έκανε να γελάσει και να δεχθεί την πρότασή του για ένα ραντεβού, στο οποίο πήγε με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Peggy.

Η Grace είπε στον Oleg ότι ήταν ερωτευμένη με τον Ray Milland. Ο γεμάτος αυτοπεποίθηση Oleg της είπε ότι αυτό δεν ήταν πρόβλημα και ότι θα αρραβωνιαζόταν μαζί του μέσα σε ένα χρόνο. Η Grace έφυγε για το Λος Άντζελες την επόμενη μέρα, αλλά ο Cassini φρόντισε να τον απαθανατίσουν οι κουτσομπολίστικες στήλες παρέα με καλλονές όπως η Pier Angeli και η Anita Ekberg.



Τελικά Grace και Oleg συναντήθηκαν ξανά στη γαλλική Ριβιέρα όπου πέρασαν ένα βράδυ μαζί σε μια κατάσταση που ο σχεδιαστής θα περιγράψει ως «ανησυχητικά πλατωνική», ανοίγοντας την καρδιά του στην ηθοποιό και εστιάζοντας στην ουσία των επιθυμιών του.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο του Oleg Cassini για την ισόβια ευτυχία με την Grace Kelly ήταν το ζωηρό παρελθόν του (είχε παντρευτεί και είχε συνδεθεί με πολλές όμορφες γυναίκες)

Για το «μπράβο» του πατέρα της



Το μεγαλύτερο εμπόδιο του Oleg Cassini για την ισόβια ευτυχία με την Grace Kelly ήταν το ζωηρό παρελθόν του (είχε παντρευτεί και είχε συνδεθεί με πολλές όμορφες γυναίκες), γεγονός που δημιούργησε πρόβλημα στη μητέρα της Grace, τη Margaret Katherine Maje, η οποία θεωρούσε τον Oleg «ρίσκο για έναν σύζυγο».

Ο πατέρας της, John Brendan Kelly, ο οποίος ήταν συντηρητικός και ρατσιστής, θεωρούσε ότι ο Cassini ήταν «πολύ ξένος».



Η Grace πείστηκε να μην παντρευτεί τον σχεδιαστή. «Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι γονείς μου δεν ήταν τόσο αρνητικοί με τον Oleg Cassini, πιθανότατα θα τον είχα παντρευτεί;» απαντάει με ερώτηση κάποια χρόνια αργότερα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο γάμος της με τη βασιλική οικογένεια του Μονακό το 1956 ήταν μια προφανής προσπάθεια να κερδίσει την αποδοχή του πατέρα της, ο οποίος δεν είχε συγχαρεί την ίδια για κανένα από τα προηγούμενα επιτεύγματά της, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ που της απονεμήθηκε για την ταινία του 1955, Τhe Country Girl(Η Χωριατοπούλα).

«Όσοι με αγαπούν με ακολουθούν»



Μόλις παντρεύτηκε, η Grace συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε τρόπος να συνεχίσει την καριέρα στο Χόλιγουντ που τόσο αγαπούσε και άρχισε να μετανιώνει που δεν επέλεξε έναν γάμο που θα της επέτρεπε να εργαστεί.

Ο Oleg, ο οποίος δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ έκτοτε, άφηνε τη λύπη να χρωματίσει τη φωνή του όταν μιλούσε για το πως θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, δίνοντας τη δική του αφήγηση για το love story τους: «Ερωτεύτηκα τη Grace όταν την είδα στο Mogambo. Όταν χώρισε με τον Milland, μου έστειλε μια καρτ ποστάλ ζητώντας μου να πάω στη νότια Γαλλία, ενώ γύριζε την ταινία To Catch a Thief (Το Κυνήγι του κλέφτη). 'Όσοι με αγαπούν με ακολουθούν', έγραψε.



»Λοιπόν, άφησα τις συλλογές των φορεμάτων μου να πάνε κατά διαόλου και πέταξα για τις Κάννες. Ήταν ζεστή και αστεία και στοργική, αλλά και πολύ πειθαρχημένη στη δουλειά της. Δεν έμενε ποτέ έξω μετά τις 11 μ.μ. Μέχρι τώρα η σχέση μας ήταν πλατωνική, αλλά περνούσαμε τόσο υπέροχα που όταν με ρώτησε ποιες ήταν οι προθέσεις μου, της είπα χωρίς δεύτερη σκέψη ότι ήθελα να την παντρευτώ. Αρραβωνιαστήκαμε κρυφά».

Η κρεβατοκάμαρα των γονιών της Grace

«Αργότερα είδα τους... καρχαρίες στο νερό» συνέχισε ο Oleg.

«Ήταν το 1955, και το Paris Match "σύστησε" τη Grace στον πρίγκιπα Rainier ως διαφημιστικό κόλπο για ένα άρθρο του περιοδικού. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, τότε. Είπε ότι ο Rainier ήταν ωραίος, αλλά αυτό ήταν όλο….

»Επιστρέψαμε στη Νέα Υόρκη και η Grace είχε γίνει σούπερ σταρ. Κανένας από τους γονείς της δεν με συμπαθούσε. Το Σαββατοκύριακο που πέρασα στο εξοχικό τους, στο Ocean City, ήταν το χειρότερο της ζωής μου. Είχα το δικό μου δωμάτιο, αλλά έπρεπε να περάσω μέσα από την κρεβατοκάμαρα των γονιών της για να πάω εκεί.

»Συνέχισε, ωστόσο, να με βλέπει παρά τις αντιδράσεις της οικογένειάς της, προτείνοντας μάλιστα να παντρευτούμε αμέσως. Μου είπε να βρω έναν ιερέα και να προχωρήσουμε. Συμφώνησα, αλλά μετά αρρώστησε και κατέρρευσε. Μόλις ανάρρωσε, είχε αλλάξει γνώμη. Οι γονείς της την είχαν μεταπείσει. Δεν την ξαναείδα μέχρι που μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι αρραβωνιάστηκε τον πρίγκιπα Rainier».