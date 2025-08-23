Oleg Cassini και Grace Kelly – Οι ερωτικές επιστολές ενός μοδάτου ζεύγους του ’50

Το περίφημο ξενοδοχείο Bel-Air στο Λος Άντζελες απέκτησε πριν κάποια χρόνια την αλληλογραφία μεταξύ της Grace Kelly και του τότε φίλου της σχεδιαστή μόδας Oleg Cassini, η οποία γράφτηκε το 1954, ενώ η σταρ διέμενε εκεί κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας The Country Girl, για την οποία αργότερα θα κέρδιζε το Όσκαρ. Διανυκτέρευσε στο ίδιο ξενοδοχείο μετά την τελετή προβολής σε μια σουίτα που έκτοτε πήρε το όνομά της.
Σε ένα γράμμα προς στον «αγαπημένο» της, σχολιάζει: «Πόσο υπέροχο ήταν να γυρίσω σπίτι και να βρω τα λουλούδια σου. Βλέπουμε τον Charles Boyer στην τηλεόραση, και όσο κι αν τον αγαπώ, μόνο εσένα μπορώ να σκέφτομαι».
Αργότερα λέει στον Cassini ότι τον σκέφτεται «συνεχώς». «Τα λίγα λεπτά που μιλάμε κάθε βράδυ είναι τόσο υπέροχα για μένα, ωστόσο λυπάμαι που ακούγομαι σαν ηλίθια... Σε αγαπώ».