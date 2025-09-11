O βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Harry, συναντήθηκαν από κοντά μετά από ενάμιση χρόνο

Μια πολυαναμενόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονδίνο, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και ο γιος του, πρίγκιπας Harry, βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο έπειτα από ενάμιση χρόνο. Το τετ α τετ έλαβε χώρα στο Clarence House, τη βασιλική κατοικία στο Γουεστμίνστερ, σηματοδοτώντας την πρώτη τους ιδιωτική επαφή μετά από μια μακρά περίοδο γεμάτη εντάσεις και δημόσιες αποστάσεις.

Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση του βασιλιά ότι ξεκινούσε θεραπεία για καρκίνο. Έκτοτε, η επικοινωνία τους είχε περιοριστεί στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα η χθεσινή συνάντηση να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ιδιωτική συζήτηση πατέρα και γιου διήρκεσε περίπου 55 λεπτά. Οι δύο άντρες μοιράστηκαν τσάι, χωρίς να δοθεί καμία επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ο πρίγκιπας Harry έφτασε στο Clarence House με ένα μαύρο Range Rover γύρω στις 5:20 μ.μ. και αποχώρησε στις 6:14 μ.μ., αφήνοντας πίσω του περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντήθηκαν.

Ο βασιλιάς Charles είχε φτάσει νωρίτερα στο Λονδίνο, ταξιδεύοντας από το Αμπερντίν και προσγειωνόμενος στη στρατιωτική βάση RAF Northolt. Η παρουσία του στο Clarence House επιβεβαίωσε τη σημασία που δόθηκε σε αυτή τη συνάντηση, παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλησε να σχολιάσει δημοσίως τις λεπτομέρειες.