ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

O βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Harry, συναντήθηκαν από κοντά μετά από ενάμιση χρόνο

Photo by Suzanne Plunkett - Pool/Getty Images

Η χθεσινή στιγμή ανάμεσα στον βασιλιά και τον μικρότερο γιο του αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μια σταδιακή οικογενειακή προσέγγιση.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Μια πολυαναμενόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονδίνο, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και ο γιος του, πρίγκιπας Harry, βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο έπειτα από ενάμιση χρόνο. Το τετ α τετ έλαβε χώρα στο Clarence House, τη βασιλική κατοικία στο Γουεστμίνστερ, σηματοδοτώντας την πρώτη τους ιδιωτική επαφή μετά από μια μακρά περίοδο γεμάτη εντάσεις και δημόσιες αποστάσεις.

Η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, αμέσως μετά την ανακοίνωση του βασιλιά ότι ξεκινούσε θεραπεία για καρκίνο. Έκτοτε, η επικοινωνία τους είχε περιοριστεί στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα η χθεσινή συνάντηση να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ιδιωτική συζήτηση πατέρα και γιου διήρκεσε περίπου 55 λεπτά. Οι δύο άντρες μοιράστηκαν τσάι, χωρίς να δοθεί καμία επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ο πρίγκιπας Harry έφτασε στο Clarence House με ένα μαύρο Range Rover γύρω στις 5:20 μ.μ. και αποχώρησε στις 6:14 μ.μ., αφήνοντας πίσω του περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντήθηκαν.

Ο βασιλιάς Charles είχε φτάσει νωρίτερα στο Λονδίνο, ταξιδεύοντας από το Αμπερντίν και προσγειωνόμενος στη στρατιωτική βάση RAF Northolt. Η παρουσία του στο Clarence House επιβεβαίωσε τη σημασία που δόθηκε σε αυτή τη συνάντηση, παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλησε να σχολιάσει δημοσίως τις λεπτομέρειες.

Ο πρίγκιπας Harry, που διαμένει μόνιμα στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του Meghan Markle και τα δύο τους παιδιά, είχε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του για το ραντεβού με τον πατέρα του, καθώς το πρόγραμμά του περιλάμβανε σειρά φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στη Βρετανία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα είχε λίγο ακόμη χρόνο με τον βασιλιά το πρωί της Πέμπτης, πριν παραστεί σε προγραμματισμένη εκδήλωση και στη συνέχεια επιστρέψει στην Αμερική.

Η επίσκεψη του Δούκα του Σάσεξ στη χώρα είχε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, με αφορμή τα βραβεία WellChild, τα οποία φιλοξενήθηκαν στο Royal Lancaster Hotel. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρίγκιπας Harry συγκίνησε με την ομιλία του, όπου ανέφερε: «Η παρουσία μου εδώ κάθε χρόνο είναι τιμή και προνόμιο. Η δύναμη και το θάρρος των παιδιών και των οικογενειών που βραβεύονται αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας».

Παραμένει άγνωστο εάν θα υπάρξει αντίστοιχη συνάντηση με τον αδερφό του, πρίγκιπα William, καθώς οι σχέσεις των δύο εγγονών της αείμνηστης βασίλισσας Elizabeth II παραμένουν τεταμένες. Ωστόσο, η χθεσινή στιγμή ανάμεσα στον βασιλιά και τον μικρότερο γιο του αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μια σταδιακή οικογενειακή προσέγγιση.

